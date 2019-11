新報告重點介紹有色人種特許學校領導者讓家庭來支持學生的創新方法

華盛頓2019年11月19日 /美通社/ -- 今天,National Alliance for Public Charter Schools(美國公立特許學校聯盟)與Public Impact組織一起發佈了《Identity and Charter School Leadership: Profiles of Leaders of Color Engaging Families》(身份和特許學校領導力:有色人種領導者聯繫家庭的方法的介紹),討論三位有色人種領導者的經驗如何影響他們與家庭互動,並邀請家庭參與孩子所在學校的教育的方式。這份報告是一系列(共有三份)報告的第二份,該系列報告主要是讓有色人種特許學校領導者,就他們的經驗和觀點塑造他們領導學校的卓越方式,介紹一些方法。

美國公立特許學校聯盟負責倡導的高級副總裁Amy Wilkins表示:「我們開展這項研究的目標是,研究有色人種特許學校領導者,他們所在的學校都是公立學校,而這些領導者在全美社區帶來了明確的積極影響。通過這些報告,我們希望能夠闡明有色人種領導者給他們的學校帶來的一些獨一無二的價值,以及其他領導者——無論其種族/民族情況如何——將會予以明智採納、富有思想深度和效力的實踐。」

這份報告中所介紹的領導者,在讓家庭成為真正的教育合作夥伴的方法上面,都取得了突出成就:

Maquita Alexander是華盛頓特區的華盛頓育英公立特許學校的執行總監兼校長。在亞歷山大想要為來自於各種背景和收入水平的家庭的學生,創造更具吸引力的校園時,她想讓家長在這方面發揮領先作用。

Freddy Delgado是得克薩斯州休斯敦Amigos Por Vida特許學校的主管/校長。德爾加多以該校以家庭為中心的文化為基礎,為家長參與重新設立了預期,以便關注學生取得成功所需的要素。

Kriste Dragon是Citizens of the World Charter Schools行政總裁兼聯合創辦人,Citizens of the World Charter Schools是一個在加州洛杉磯和密蘇里州堪薩斯城開設學校的全美公立特許學校網絡。 Dragon的團隊一直都在思考學校繫統和結構的問題——這些學校系統和結構讓某些家庭更難以其他家庭的相同水平參與學校教育,他們也在據此調整前進道路和請求家長提供的支持。

新報告還重點介紹了在聯繫多元化家庭方面的獨特挑戰和機遇。在報告中所介紹的領導者中,有兩位服務來自於不同種族、民族和社會經濟背景的學生的領導者發現,不是所有家庭都在了解孩子所在學校,或是孩子一旦入校就參加學校教育上面,居於同等地位。這在一定程度上,是由於他們自己作為有色人種的經驗,不過,這兩位領導者都將創造公平競爭環境的努力放在首要位置。

這份報告還重點強調了跨越系列報告中所有八個介紹、與領導者作為有色人種的經驗有關的共同主題:

根據個人經驗,堵住漏洞和創造機會。根據他們自己作為有色人種人士/來自於低收入家庭的兒童的學習經驗上面的漏洞,幾位學校領導者報告說,他們採用非傳統舉措,在他們自己的學校裡來應對這些挑戰。

強調超越不足的價值。系列報告中所涉及的許多領導者都強調了學生及其家庭所能帶來的價值,而不是將補償/圍繞已經覺察到的不足開展工作,視為他們的主要任務。

提供公平的教育體驗,以便創造公平的學生學習成果。系列報告中所包含的有色人種領導者,努力為學生們提供像他們更具優勢的同齡人一樣的公平教育體驗——充滿藝術、體育、旅行和課外活動的體驗,以及從他們的錯誤中吸取教訓的機會。在某些情況下,他們甚至還能圍繞在低收入地區很少見的主題和課程,來支持學校建設。

Public Impact負責政策和管理研究的副總裁Daniela Doyle說:「我們在這份報告中所探索的實踐,與數十年來的研究相一致,表明無論家庭收入、家長教育和種族背景情況如何,所在家庭參與其教育的學生都傾向於在學校中表現得更好。此外,我們發現這三位領導者選擇讓家庭參與學校教育的方法,還能反映他們自己作為有色人種的個人體驗。」

報告全文可以網上獲取,網址:www.publiccharters.org/our-work/publications/profiles-leaders-color-engaging-families。

查詢報告、美國公立特許學校聯盟和Public Impact詳情,請聯繫Shaelyn Macedonio,電郵:shaelyn@publiccharters.org。

美國公立特許學校聯盟簡介

美國公立特許學校聯盟是領先的全美非牟利組織,致力於推進公立特許學校運動的開展。我們的使命是,通過培養強大的特許學校部門,來引領公共教育達到前所未有的學習成就水平。查詢詳情,請瀏覽www.publiccharters.org。

Public Impact簡介

Public Impact創立於1996年,其使命是為所有學生,尤其是低收入學生、有色人種學生和需求一直未能得到很好的滿足的學生,大大改善教育情況。查詢詳情,請瀏覽www.publicimpact.com。

