Un nuevo informe revela que los principales bancos están fallando a los compradores latinos de viviendas en todo California

El análisis de Prosperidad Latina encuentra que los bancos sirven a los prestatarios latinos a menos de la mitad de la tasa de los prestamistas no bancarios, y el Área de la Bahía se encuentra entre los de peor desempeño

LOS ÁNGELES, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- LatinoProsperity publicó hoy Mapping Access and Exclusion: Latino Home Purchase Lending Across California's Major Metropolitan Markets, 2018–2024, un análisis exhaustivo de los datos de la Ley de Divulgación de Hipotecas de Vivienda que revela una brecha marcada y persistente entre los bancos tradicionales y los prestamistas no bancarios en el servicio a los compradores de vivienda latinos en los principales mercados metropolitanos de California.

El informe encuentra que, si bien los latinos representan el 37.7 % de la población adulta de California, recibieron solo el 31 % de los préstamos para la compra de viviendas en 2024, una brecha que se ha reducido pero sigue siendo significativa. Más preocupante es el papel de los bancos tradicionales: entre los 25 principales prestamistas de California, los seis principales bancos destinaron solo el 11.4 % de sus préstamos a prestatarios latinos, en comparación con el 30.5 % entre los prestamistas no bancarios.

Orson Aguilar, presidente y director ejecutivo de LatinoProsperity, dijo : "Las familias latinas están impulsando la demanda de propiedad de vivienda en todo California, pero los datos dejan en claro que los principales bancos en gran medida le han dado la espalda a esta comunidad. Esto no es solo un desequilibrio crediticio. Es una amenaza estructural para la creación de riqueza latina y la movilidad intergeneracional".

Principales resultados:

Citibank registró la tasa de préstamos latinos más baja entre los principales bancos con solo el 5,3 %, con Wells Fargo en el 6,8 %, menos de una cuarta parte del promedio no bancario. JP Morgan Chase lideró los bancos con una tasa de préstamo del 21 % para los compradores de vivienda latinos.





En el Área de la Bahía de San Francisco, el mercado más excluyente analizado, los prestatarios latinos recibieron solo el 8.6 % de los préstamos. Los bancos tradicionales allí servían a los prestatarios latinos a una tasa del 4.7 %, menos de un tercio de la tasa no bancaria del 13.7 %.





Inland Empire y Fresno mostraron las tasas de préstamos latinos más altas (38.6 % y 38.7 %, respectivamente), sin embargo, los bancos tradicionales estuvieron en gran medida ausentes incluso en estos mercados más asequibles.





En Los Ángeles, hogar de la mayor concentración de hogares latinos en California, los latinos recibieron solo el 19 % de los préstamos de los 25 principales prestamistas.

El informe pide a los bancos que restablezcan una presencia significativa en los vecindarios de mayoría latina y se comprometan con objetivos medibles públicamente para aumentar los préstamos latinos para la compra de viviendas. También insta a los legisladores estatales y federales a fortalecer las obligaciones de la Ley de Reinversión Comunitaria y ampliar el ritmo de la construcción de viviendas.

