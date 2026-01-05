Un Nuevo Tipo de Atención Llega a Compton: Habitat Health en Colaboración con Kaiser Permanente Abre Centro PACE de South Los Angeles para Adultos de 55 Años en Adelante

Los participantes de Kaiser Permanente del Sur de California y Habitat Health tienen acceso a atención especializada y hospitalaria de excelente calidad en centros médicos reconocidos de toda la región, incluyendo los centros de Kaiser Permanente en Downey, Los Angeles, South Bay y West Los Angeles.

Este acceso regional asegura que los participantes reciban atención especializada coordinada cerca de casa, mientras que su cuidado diario es manejado a través del Centro South LA de Habitat Health. Estos servicios típicamente están disponibles sin costo para los participantes que califican tanto para Medicare como para Medi-Cal a través de PACE, el Programa de Atención Integral para Personas Mayores, que ayuda a las personas mayores a continuar viviendo independientemente en sus hogares.

Por Qué Esto Importa para South Los Angeles

Los adultos de South Los Angeles que viven con condiciones crónicas—como diabetes, asma o hipertensión—van al hospital y a salas de emergencia con mucha más frecuencia comparado con aquellos que viven en otras partes del condado. Por ejemplo, el número de hospitalizaciones por diabetes es 2.5 veces más alto que en West Los Angeles—mostrando que falta atención médica regular y preventiva. Sin embargo, la región sigue siendo una de las más desatendidas médicamente en el condado

Muchos residentes también hablan un idioma principal que no es inglés, creando dificultades adicionales para recibir atención culturalmente apropiada—un problema que Habitat Health está trabajando para resolver.

"Traer este centro a Compton se trata de expandir las opciones de atención para adultos mayores, incluyendo cuidado más allá de las cuatro paredes de la clínica," dijo el Dr. Bechara Choucair, Chief Health Officer de Kaiser Permanente y miembro del consejo directivo de Habitat Health. "Nuestra colaboración con Habitat Health permite a Kaiser Permanente brindar atención integrada a más adultos de 55 años en adelante en South Los Angeles—para que puedan manejar mejor las condiciones crónicas, evitar visitas hospitalarias innecesarias, y continuar viviendo en las comunidades que llaman hogar."

Resultados Reales para Nuestra Comunidad

El modelo PACE está comprobado que mejora los resultados de salud para adultos mayores, con beneficios que incluyen menos hospitalizaciones, mejor salud mental, mayor calidad de vida tanto para las personas mayores como para sus cuidadores, y reducción en las disparidades de salud raciales y económicas.

La colaboración de Habitat Health con Kaiser Permanente trae este modelo de atención basado en evidencia y centrado en la comunidad a gran escala en South Los Angeles, para brindar atención consistente y confiable a residentes en más de 60 códigos postales locales desde Long Beach y Watts hasta Inglewood y Lynwood.

"Abrir nuestro centro en Compton ayuda a resolver un problema real en el acceso a la atención para adultos mayores en todo South Los Angeles," dijo Matthew Bennett, CEO de Habitat Health. "Nuestro objetivo es simple: hacer que la atención sea más fácil de alcanzar, más personal, y verdaderamente centrada en ayudar a los adultos mayores a mantenerse independientes y comprometidos en las comunidades que llaman hogar."

Conozca Habitat Health

Habitat Health empodera a adultos mayores para vivir independientemente proporcionando servicios integrales de seguro, médicos y apoyo social en colaboración con Kaiser Permanente. El programa redefine cómo vivir en casa para traer más días buenos y un verdadero sentido de comunidad a los participantes y sus cuidadores. El nuevo centro está ubicado en 1005 East Rosecrans Avenue, Compton, CA.

Para más información, visite www.habitathealth.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853871/20251020_Habitat_Health_Compton_0010_HiRes.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853872/20251020_Habitat_Health_Compton_0018_HiRes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2500954/5700354/Habitat_Health_Logo.jpg

FUENTE Habitat Health