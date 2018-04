Un palace de Marbella en front de mer, affectionné par Pablo Picasso, mis aux enchères sans prix de réserve par Concierge Auctions

La villa, dont l'architecture s'inspire de la Renaissance, est le lieu idéal pour recevoir. Un grand vestibule doté de colonnes de marbre et de plafonds à moulure mène à une cuisine moderne, des salles de réception – dont une salle à manger de 20 places – une piscine intérieure avec sauna, un bar, une salle de réception, un bureau et cinq suites luxueuses. Les quatre étages sont desservis par un ascenseur, y compris le toit-terrasse – équipé d'une cuisine, d'un coin repas, d'un barbecue et d'un bain à remous – qui offre une vue spectaculaire. Les espaces extérieurs comprennent en outre des jardins paysagers exotiques, une terrasse surélevée donnant sur la plage et un accès direct et privé à la plage – des caractéristiques rares pour les propriétés de la région. Les trois chambres et salles de bains des deux maisons d'hôtes viennent compléter l'ensemble ainsi que des logements supplémentaires pour le personnel. Un parking souterrain peut accueillir jusqu'à six voitures.

Puerto Banús est l'un des ports de plaisance les plus célèbres d'Europe et abrite un large choix de restaurants, d'hôtels et de boutiques. Par la route, Marbella est accessible en 15 minutes et l'aéroport international de Malaga en 40 minutes.

« Les propriétés en bord de mer sont déjà rares dans cette région prisée du sud de l'Espagne, mais les villas en bord de mer offrant un tel niveau de luxe le sont encore plus. », a déclaré Charlie Smith, conseiller européen pour Concierge Auctions. « La villa El Martinete est absolument unique. Son acquéreur s'offrira non seulement l'une des propriétés les plus prestigieuses de la région, mais aussi l'œuvre d'art unique et inhabituelle signée par Pablo Picasso lui-même qui se trouve au fond de la piscine. »

La propriété est ouvert aux visites tous les jours de 13 h à 16 h, ou sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous ou vous inscrire aux enchères, veuillez consulter le site : www.conciergeauctions.com.

