Versteigerung der herrschaftlichen Strandvilla in Marbella, ehemals bevorzugter Rückzugsort von Pablo Picasso, in einer Auktion von Concierge Auktion

Die Villa mit Elementen aus der Rennaissance-Architektur inspiriert und bietet ein ideales Zuhause für alle Formen des Entertainments. Ein großes Foyer mit Marmorsäulen Stuckdecken führt in die moderne Küche und die Empfangsräume, einschließlich eines formellen Esszimmers für 20 Personen, Hallenbad mit Sauna, Bar, Partyraum, Home-Office und fünf luxuriös ausgestatteten Schlafzimmern. Alle vier Stockwerke sind über einen Aufzug erreichbar, auch die Dachterrasse mit Küche, Esszimmer, Grillplatz und Whirlpool mit spektakulärer Aussicht. Im Außenbereich befinden sich zudem exotische Gärten und ein erhöhter Strandfreisitz, eine Besonderheit unter den Grundstücken in der Umgebung, mit direktem privatem Zugang zum Strand. In zwei Gästehäusern stehen weitere drei Schlafzimmer mit Bad sowie weitere Unterkünfte für Angestellte zur Verfügung. Ebenso gibt es eine Tiefgarage für bis zu sechs Autos.

Puerto Banús ist einer der berühmtesten Jachthäfen in Europa und beherbergt zahlreiche Restaurants, Hotels und Boutiquen. Mit dem Auto ist man in 15 Minuten in Marbella und der internationale Flughafen Malaga ist 40 Minuten erreichbar.

„Strandimmobilien in dieser begehrten Lage in Südspanien sind selten und Strandvillas, die so viel Luxus bieten, noch viel mehr", meinte Charlie Smith, europäischer Berater für Concierge Auctions. „El Martinete ist ein einzigartiges Objekt. Der Käufer erwirbt nicht nur eines der renommiertesten Objekte in der Region, sondern auch ein einzigartiges Kunstobjekt, da der Pool von Picasso persönlich signiert wurde."

Das Objekt kann täglich von 13:00 bis 16:00 oder nach Vereinbarung besichtigt werden. Machen Sie einen Termin aus oder melden Sie sich unter www.conciergeauctions.com an, um an der Auktion teilzunehmen.

Kontakt: Alice Lacey ="https://prnnj3-irisxe8.prnewswire.local/ewebeditor/alice@relevanceinternational.com" rel="nofollow" target="_blank">alice@relevanceinternational.com

+442038688700

SOURCE Concierge Auctions

Related Links

http://www.conciergeauctions.com