Un panel d'experts internationaux dévoile la liste des lauréats du prix Lionel Gelber 2026

TORONTO, 24 février 2026 /PRNewswire/ -- Un panel international de praticiens, de journalistes et d'universitaires a annoncé la liste des candidats retenus pour le prix Lionel Gelber 2026. Le prix récompense le meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais et sera choisi parmi les cinq titres suivants :

Le capitalisme : Une histoire globale par Sven Beckert (Penguin Press)

par Sven Beckert (Penguin Press) Maison de Huawei : L'histoire secrète de l'entreprise chinoise la plus puissante par Eva Dou (Portfolio)

par Eva Dou (Portfolio) La fin du progrès : Technology, Innovation and the Fate of Nations par Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

par Carl Benedikt Frey (Princeton University Press) Le roi des rois : La révolution iranienne : A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation par Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

par Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart) Penser historiquement: A Guide to Statecraft and Strategy par Francis J. Gavin (Yale University Press)

« Les sélections du jury explorent le large éventail des forces qui influencent le progrès humain », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber. « Ces livres montrent l'importance de l'examen du passé pour éclairer les possibilités d'avenir. »

La liste de présélection de cette année a été sélectionnée par le jury du prix Lionel Gelber 2026 : Janice Gross Stein (présidente du jury), John Bew (Londres), Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) et Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Annonce des gagnants :

Le nom du gagnant sera annoncé sur le 30 mars 2026. L'auteur gagnant participera à un événement hybride organisé par la Munk School of Global Affairs & Public Policy sur le 15 avril 2026.

À propos du prix Lionel Gelber :

Le prix Lionel Gelber, qui récompense le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires internationales publié en anglais, a été créé en 1989 par le diplomate canadien Lionel Gelber. Un prix en espèces de 50 000 $ CAD est attribué au gagnant. Ce prix est décerné chaque année par l'université de Toronto Munk School of Global Affairs & Public Policy. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ ou suivez @gelberprize sur X et Facebook.

Le prix Lionel Gelber 2026 - Livres et auteurs présélectionnés

Le capitalisme : Une histoire globale par Sven Beckert (Penguin Press)

Sven Beckert est professeur d'histoire Laird Bell à l'université de Harvard. Titulaire d'un doctorat de l'université de Columbia, il a beaucoup écrit sur l'histoire économique, sociale et politique du capitalisme. Son livre Empire of Cotton a remporté le prix Bancroft, a été finaliste du prix Pulitzer et a été désigné comme l'un des dix meilleurs livres de l'année par le New York Times. Membre élu de l'Académie américaine des arts et des sciences, il vit à Cambridge, dans le Massachusetts.

Maison de Huawei : L'histoire secrète de l'entreprise chinoise la plus puissante par Eva Dou (Portfolio)

Eva Dou couvre la politique technologique pour The Washington Post. Originaire de Detroit, elle a auparavant passé une dizaine d'années à couvrir la politique internationale et la technologie pour le Post et le Wall Street Journal à Pékin, Séoul et Taipei. Elle est actuellement basée à Washington D.C.

La fin du progrès : Technology, Innovation and the Fate of Nations par Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

Carl Benedikt Frey est professeur associé Dieter Schwarz d'IA et de travail à l'Oxford Internet Institute et Oxford Martin Citi Fellow à l'Oxford Martin School, tous deux à l'Université d'Oxford. Il est également membre du Mansfield College, de l'Institute for New Economic Thinking d'Oxford et du département d'histoire économique de l'université de Lund. Ses ouvrages comprennent The Technology Trap : Capital, Labor, and Power in the Age of Automation (Princeton).

Roi des rois: La révolution iranienne : A Story of Hubris, Delusion, and Catastrophic Miscalculation par Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

Scott Anderson est un correspondant de guerre chevronné qui a effectué des reportages au Liban, en Israël, en Égypte, en Irlande du Nord, en Tchétchénie, au Soudan, en Bosnie, au Salvador et dans de nombreux autres pays déchirés par la guerre. Collaborateur fréquent du New York Times Magazine, son travail a également été publié dans Vanity Fair, Esquire, Harper's et Outside. Il est l'auteur des romans Moonlight Hotel et Triage et des ouvrages documentaires The Man Who Tried to Save the World et The 4 O'Clock Murders, et co-auteur de War Zones et Inside the League avec son frère Jon Lee Anderson.

Penser historiquement: A Guide to Statecraft and Strategy par Francis J. Gavin (Yale University Press)

Francis J. Gavin est le Giovanni Agnelli Distinguished Professor et le directeur du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Ses précédents ouvrages comprennent Gold, Dollars, and Power ; Nuclear Weapons and American Grand Strategy ; et The Taming of Scarcity and the Problems of Plenty (La maîtrise de la pénurie et les problèmes de l'abondance).

