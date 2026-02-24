Internationale Expertenjury enthüllt die Shortlist für den Lionel-Gelber-Preis 2026

TORONTO, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Eine internationale Jury aus Praktikern, Journalisten und Wissenschaftlern hat die Auswahlliste für den Lionel-Gelber-Preis 2026 bekannt gegeben. Mit dem Preis wird das weltweit beste, in englischer Sprache veröffentlichte Buch über internationale Angelegenheiten ausgezeichnet, das aus den folgenden fünf Titeln ausgewählt wird:

Kapitalismus: Eine globale Geschichte von Sven Beckert (Penguin Press)

von Sven Beckert (Penguin Press) Haus von Huawei: Die geheime Geschichte von Chinas mächtigstem Unternehmen von Eva Dou (Portfolio)

von Eva Dou (Portfolio) Wie der Fortschritt endet: Technologie, Innovation und das Schicksal der Nationen von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press) König der Könige: Die iranische Revolution: Eine Geschichte von Hybris, Verblendung und katastrophaler Fehlkalkulation von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart) Historisch denken: Ein Leitfaden für Staatskunst und Strategie von Francis J. Gavin (Yale University Press)

„Die von der Jury getroffene Auswahl zeigt das breite Spektrum der Kräfte, die den menschlichen Fortschritt beeinflussen", sagte Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises. „Diese Bücher zeigen, wie wichtig es ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um Möglichkeiten für die Zukunft zu erkennen."

Die diesjährige Auswahlliste wurde von der Jury des Lionel-Gelber-Preises 2026 ausgewählt: Prof. Janice Gross Stein (Juryvorsitz), Prof. John Bew (London), Prof. Sergey Radchenko (Cardiff), James Steinberg (Washington) und Prof. Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

Bekanntgabe des Gewinners :

Der Gewinner wird auf am 30. März 2026 bekannt gegeben. Der siegreiche Autor wird an einer hybriden Veranstaltung teilnehmen, die von der Munk School of Global Affairs & Public Policy am 15. April 2026 ausgerichtet wird.

Informationen zum Lionel Gelber Prize:

Der Lionel Gelber Prize ist ein Literaturpreis für das weltweit beste Sachbuch über internationale Angelegenheiten in englischer Sprache und wurde 1989 von dem kanadischen Diplomaten Lionel Gelber ins Leben gerufen. Der Preisträger erhält ein Preisgeld von 50.000 CAD. Der Preis wird jährlich von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der University of Toronto überreicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://gelber.munkschool.utoronto.ca/ oder folgen Sie @gelberprize auf X und Facebook.

Der Lionel-Gelber-Preis 2026 - Bücher und Autoren auf der Auswahlliste

Kapitalismus: Eine globale Geschichte von Sven Beckert (Penguin Press)

Sven Beckert ist der Laird Bell Professor für Geschichte an der Harvard University. Er promovierte an der Columbia University und hat zahlreiche Schriften über die wirtschaftliche, soziale und politische Geschichte des Kapitalismus verfasst. Sein Buch Empire of Cotton wurde mit dem Bancroft-Preis ausgezeichnet, war Finalist für den Pulitzer-Preis und wurde von der New York Times zu einem der zehn besten Bücher des Jahres gekürt. Er ist gewähltes Mitglied der American Academy of Arts and Sciences und lebt in Cambridge, Massachusetts.

Haus von Huawei: Die geheime Geschichte von Chinas mächtigstem Unternehmen von Eva Dou (Portfolio)

Eva Dou berichtet über Technologiepolitik für The Washington Post. Die gebürtige Detroiterin berichtete zuvor rund ein Jahrzehnt lang über internationale Politik und Technologie für die Post und das Wall Street Journal in Peking, Seoul und Taipeh. Sie ist derzeit in Washington D.C. ansässig.

Wie der Fortschritt endet: Technologie, Innovation und das Schicksal der Nationen von Carl Benedikt Frey (Princeton University Press)

Carl Benedikt Frey ist der Dieter Schwarz Associate Professor für KI und Arbeit am Oxford Internet Institute und Oxford Martin Citi Fellow an der Oxford Martin School, beide an der Universität Oxford. Er ist außerdem Fellow am Mansfield College, am Institute for New Economic Thinking in Oxford und am Institut für Wirtschaftsgeschichte der Universität Lund. Zu seinen Büchern gehören The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation (Princeton).

König der Könige: Die iranische Revolution: Eine Geschichte von Hybris, Verblendung und katastrophaler Fehleinschätzung von Scott Anderson (Signal/McClelland & Stewart)

Scott Anderson ist ein erfahrener Kriegsberichterstatter, der aus dem Libanon, Israel, Ägypten, Nordirland, Tschetschenien, Sudan, Bosnien, El Salvador und vielen anderen von Unruhen heimgesuchten Ländern berichtet hat. Er schreibt häufig für das New York Times Magazine und seine Arbeiten sind auch in Vanity Fair, Esquire, Harper's und Outside erschienen. Er ist der Autor der Romane Moonlight Hotel und Triage sowie der Sachbücher The Man Who Tried to Save the World und The 4 O'Clock Murders und Co-Autor von War Zones und Inside the League mit seinem Bruder Jon Lee Anderson.

Historisch denken: Ein Leitfaden für Staatskunst und Strategie von Francis J. Gavin (Yale University Press)

Francis J. Gavin ist der Giovanni Agnelli Distinguished Professor und der Direktor des Henry A. Kissinger Center for Global Affairs an der Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Zu seinen früheren Büchern gehören Gold, Dollars, and Power; Nuclear Weapons and American Grand Strategy; und The Taming of Scarcity and the Problems of Plenty.

KONTAKT: Lani Mae Krantz, Spezialistin für Kommunikation und Medienbeziehungen, Munk School of Global Affairs & Public Policy (647) 407-4384

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918624/The_Lionel_Gelber_Prize_International_expert_panel_reveals_the_2.jpg