Un physicien redéfinit les critères de conception des vélos pour en améliorer les performances

Un physicien révèle des défauts de conception dans des vélos courants et propose des solutions

OLNEY, IIIinois , 4 juillet 2023 /PRNewswire/ -- David on, président du fabricant de vélos pliants DAHON, a annoncé avoir découvert des défauts de conception dans divers types de vélos, notamment les VTT, les vélos de route et certains vélos électriques. En examinant la flexion du cadre et son impact sur les performances, M. Hon a mis au point des méthodes théoriques et expérimentales pour mesurer concrètement la flexion du cadre. Une série d'articles détaillera ces résultats et proposera des améliorations pour optimiser la vitesse et les performances.

Le « vélo de sécurité » traditionnel, avec ses triangles tubulaires à l'avant et à l'arrière, est le modèle standard depuis la fin du 19e siècle. Bien que cette structure ait fait ses preuves, des exceptions sont apparues avec la création des vélos pliants et des vélos de montagne à queue souple. Les recherches de M. Hon visent à résoudre ces problèmes de conception et à proposer des solutions pour améliorer les performances dans toutes les catégories de vélos.

En mettant l'accent sur le pédalier, élément clé de la flexion du cadre, M. Hon a mis au point un modèle qui établit une corrélation entre les mouvements du pédalier et la force de pédalage. Cette relation entre les mouvements du pédalier et la force de pédalage est très pertinente pour la flexion du cadre. À l'aide d'une plateforme d'essai CEN modifiée, 45 vélos de différents types ont été testés pour déterminer l'énergie de flexion et l'efficacité du pédalage. Les résultats ont été corrélés avec des expériences d'utilisation des vélos. Les résultats ont révélé d'importantes découvertes, certaines surprenantes (pas toutes), notamment :

Les roues et les cadres plus petits, ainsi que les cadres triangulés, sont plus rigides.

Les BMX se sont révélés les plus rigides.

Le câble DELTEC, qui relie le tube de direction au boîtier de pédalier, améliore considérablement la rigidité et la vitesse des vélos pliants monotubes, surpassant les performances de tous les vélos à grandes roues testés. Le câble DELTEC est une excellente solution pour les vélos pliants monotubes.

pour les vélos pliants monotubes. Les vélos à queue souple présentaient une flexibilité excessive de l'essieu arrière, le vélo pliant BXX ayant été identifié comme le plus mou en raison du pivot particulièrement bas de sa suspension arrière (largement connu dans l'industrie), ce qui fait que le vélo est fortement secoué lors du pédalage .

. Les vélos plus souples étaient jusqu'à 15 % plus lents que les vélos plus rigides lors de l'ascension d'une pente raide de 20°.

M. Hon souligne l'importance de l'efficacité de la propulsion dans la conception des cadres de vélo pour la course, l'escalade et les déplacements quotidiens. La série d'articles à venir s'intitulera comme suit :

Le vélo pliant : problèmes et solutions Rigidité du vélo et efficacité du pédalage Les vélos à queue souple : problèmes et solutions Performances des vélos rigides

Ces articles proposeront des améliorations viables pour la plupart des catégories de vélos, dans le but d'optimiser la vitesse et les performances.

Pour en savoir plus et pour accéder aux articles, consultez le site Web de DAHON à l'adresse www.dahon.com .

SOURCE DAHON