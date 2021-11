Un poco de sentido común sirve de mucho para unas felices fiestas

WASHINGTON, 4 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Garantizar la seguridad del procesamiento y entrega del correo empieza desde usted.

Es importante saber cómo enviar correctamente todos los obsequios de su lista, teniendo en cuenta lo que se puede y lo que no se puede enviar por correo postal. Planifique con anticipación para ayudar a prevenir lesiones a los empleados del Servicio Postal, a los clientes e incluso a quienes reciben sus obsequios.

Con una preparación sencilla también reducirá la posibilidad de que sus paquetes sean devueltos por no seguir las indicaciones para los envíos.

Restricciones de envíos

El Servicio Postal tiene reglas para excluir del correo ciertos artículos peligrosos, restringidos y perecederos, tanto para envíos nacionales como internacionales. Las normas sobre el envío seguro de tales artículos usando el Servicio Postal se pueden consultar en la Publicación 52, Correo Peligroso, Restringido y Perecedero.

Hay algunos artículos que no están permitidos para ser enviados por correo postal, más conocidos como artículos prohibidos, entre los que se encuentran:

Licor

Municiones

Explosivos

Mercurio (incluidos artículos que contienen mercurio como los termómetros)

Gasolina

Luego, hay otros artículos que se pueden enviar por correo postal pero debe seguir ciertas pautas para hacerlo. Estos se conocen como artículos restringidos. La lista que figura a continuación no es exhaustiva, y se aconseja a los clientes que consulten la Publicación 52, o con un empleado de su Oficina Postal local, para obtener una lista completa de artículos restringidos:

Alcohol (de cualquier tipo, incluido antibacterial de manos)

Perfumes/colonias (por lo general están hechos con alcohol)

Aerosoles

Baterías de litio metálico (no recargables/recargables, usadas para alimentar linternas o laptops)

Los empleados en las sucursales de la Oficina Postal también están disponibles para ayudar con información sobre cómo enviar correctamente un paquete.

Requisitos de tamaño y peso del paquete

¿Sabía que existen restricciones de tamaño y peso para los paquetes enviados por medio del Servicio Postal? A menos que esté utilizando los servicios Priority Mail o Priority Mail Express, el precio que paga para enviar artículos depende de la forma y el peso de su paquete.

En algunos casos, los paquetes en forma no convencional, como los tubos, tienen un costo más alto ya que esas piezas deben procesarse de forma manual.

Los paquetes enviados a nivel nacional por medio del Servicio Postal no deben pesar más de 70 libras y no pueden medir más de 108 pulgadas de longitud total y alrededor de la parte más ancha del paquete. También existen diferentes normas para envíos internacionales y militares según el país de destino. Puede encontrar más información y restricciones específicas para APO, FPO y DPO en nuestro sitio web. La información sobre restricciones internacionales también se puede encontrar en nuestra página internacional.

Todos los paquetes deben ser lo suficientemente grandes para que lleven por fuera las direcciones de entrega y devolución requeridas, las etiquetas de correo y el franqueo.

Independientemente del contenido, el correo y los paquetes que pesen más de 10 onzas y/o que tengan un grosor de más de media pulgada no pueden depositarse en un buzón de recolección ni dejarse para que los recoja un transportista si está utilizando estampillas para el franqueo. En su lugar debe entregarlos a un empleado en su Oficina Postal local.

¿Desea reutilizar cajas? ¡Vamos con calma!

Puede ser tentador reutilizar algunas de esas cajas arrumadas en casa y, si bien reciclar siempre es una buena idea, en este caso no es la opción más inteligente. Las cajas reutilizadas no son tan resistentes como una nueva y pueden debilitarse, dañarse o abrirse durante el transporte.

Si decide reutilizar cajas, asegúrese de eliminar, cubrir o rayar completamente las etiquetas o marcas anteriores, en especial si la caja que decide reutilizar tiene etiquetas o marcas asociadas con materiales peligrosos, prohibidos o restringidos. Mejor aún, utilice las cajas Priority Mail o Priority Mail Express gratuitas. Con estas puede hacer envíos con tarifa fija, con seguimiento y seguro básico incluidos (con algunas restricciones). Estas cajas están disponibles en cualquier Oficina Postal y también se pueden pedir online* en usps.com.

* Las cajas se entregan dentro de los Estados Unidos con su correo habitual, por lo general en un plazo de 7 a 10 días hábiles. Para conocer más detalles y las exclusiones que aplican, así como para hacer pedidos, visite https://store.usps.com/store.

Mantener seguros a los empleados del Servicio Postal

La seguridad de nuestros empleados y de las comunidades a las que prestamos servicios siempre es una prioridad. Seguir los siguientes consejos no solo mantendrá seguros a nuestros carteros al entregar sus obsequios navideños, sino también a usted y a su familia:

NUNCA sobreempaque una caja. Sobreempacar una caja puede hacer que los lados o las uniones se abulten o se rompan, lo que podría y causar lesiones a los empleados postales.

Si no se puede acomodar todo en una sola caja, considere conseguir una caja más grande o distribuir los artículos en varios envíos. Los clientes pueden obtener cajas Priority Mail y Priority Mail Express gratis en una amplia variedad de tamaños. Estas están disponibles en su Oficina Postal local y online en usps.com.

En la casa y sus alrededores

Tenga cuidado de limpiar la nieve y el hielo de escaleras, aceras y vías de acceso, al igual que alrededor de su buzón de correo. Asegúrese también de poner sal en las áreas despejadas para evitar que se vuelvan a congelar.

¿La nieve y el hielo no son un problema en el lugar donde vive? ¡Genial! Pero eso no significa que no tenga que prestar atención a los riesgos en el exterior. El equipo de jardinería, los juguetes y las podas sobre el césped, las vías de acceso o las escaleras pueden generar riesgos de tropiezos o lesiones graves. Es muy común que quien entrega el correo tenga las manos llenas de paquetes y podría perder de vista los obstáculos en su camino. Solo toma un momento asegurarse de que su antejardín y aceras están libres de riesgos para mantener a todos seguros.

Los familiares peludos

Si tiene una mascota no hace falta mencionar cuánta felicidad traen a nuestra vida. Es posible que su perro o su gato tengan mejores modales que algunos miembros de la familia. Pero, incluso la mascota más juiciosa puede representar un desafortunado riesgo para las personas que no conocen.

Más de 5.800 empleados del Servicio Postal fueron atacados por perros el año pasado. Muchos ataques se pueden evitar si los dueños de los perros toman unos momentos adicionales de precaución. El Servicio Postal participa todos los años en la Semana Nacional de Concientización Sobre Mordeduras de Perro, y aquí presentamos algunos consejos para mantenerlo a usted, al cartero y a su perro seguros durante las fiestas y todo el año:

Si un cartero entrega el correo o los paquetes a su puerta, lleve a su perro a una habitación separada y cierre esa puerta antes de abrir la puerta de su casa. Algunos perros irrumpen a través de las puertas de pantalla o las ventanas de vidrio laminado para ir hacia a los visitantes. Los propietarios de perros deben mantener a la mascota familiar asegurada.

Los padres deben recordarles a sus hijos y a otros miembros de la familia que no deben recibir el correo directamente de los carteros en presencia de la mascota familiar, ya que el perro podría ver a la persona que le entrega el correo a un miembro de la familia como teniendo un gesto amenazante.

El Servicio Postal da la mayor prioridad a la seguridad de sus empleados. Si un cartero se siente amenazado por un perro, o si un perro está suelto o se libera, se le podrá pedir al propietario que recoja su correspondencia en su Oficina Postal local hasta que el cartero esté seguro de que se ha restringido la mascota. Si un perro está recorriendo el vecindario, también se les puede pedir a los vecinos del dueño de la mascota que recojan su correo en la Oficina Postal del área.

Puede encontrar más información y noticias sobre la temporada de fiestas, incluidas las fechas importantes para envíos, en la Sala de Prensa del Servicio Postal.

En general, el Servicio Postal no recibe dineros recaudados vía impuestos para sus gastos de operación, y depende exclusivamente de la venta de franqueo, productos y servicios para financiar sus operaciones.

Tenga en cuenta: Para obtener recursos para medios del Servicio Postal de los Estados Unidos, incluidos videos, audios y fotografías con calidad de publicación, visite la Sala de Prensa de USPS. Síganos en Twitter, Instagram, Pinterest y LinkedIn. Suscríbase al canal de USPS en YouTube y síganos en Facebook. Para obtener más información acerca del Servicio Postal, visite usps.com y facts.usps.com.

Para conocer más noticias del USPS sobre la temporada de fiestas, incluidas fechas de envíos importantes y el matasellos del Polo Norte, visite usps.com/holidaynews. Los reporteros interesados en comunicarse con un profesional regional de relaciones públicas del Servicio Postal pueden visitar about.usps.com/news/media-contacts/usps-local-media-contacts.pdf.

