Un prêt de 50 millions de dollars du Fonds de l'OPEP pour accroître la capacité de production d'électricité efficace en Ouzbékistan

Bien que l'Ouzbékistan soit bien fourni en électricité et que la demande augmente, l'efficacité de ses centrales électriques est faible en raison d'infrastructures et de technologies obsolètes. Le pays connaît régulièrement des coupures de courant, qui nuisent à la productivité des entreprises et à la fourniture d'énergie aux ménages. La nouvelle centrale de Sirdarya devrait améliorer l'efficacité de la production et réduire les émissions de GES d'au moins 2,2 millions de tonnes par an. Une fois achevée, elle devrait répondre à 15 % de la demande en électricité en Ouzbékistan et représenter 8 % de l'ensemble de la capacité électrique installée. L'adoption de technologies modernes permettra de fournir une énergie fiable et plus régulière.

Le gouvernement ouzbek s'est engagé à moderniser et à renforcer sa base de production d'électricité dans tout le pays et a lancé un certain nombre de réformes qui jettent les bases pour encourager les investissements du secteur privé. La modernisation de la centrale électrique de Sirdarya représente le plus grand projet individuel mené par le secteur privé dans l'énergie en Ouzbékistan à ce jour, avec un coût total du projet d'environ 1 milliard de dollars. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), la Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) et des banques de dépôt dirigées par la Standard Chartered Bank participent également au projet. Les tranches de la banque de dépôt bénéficieront d'une couverture d'assurance politique fournie par l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA) du Groupe de la Banque mondiale.

Le Dr Abdulhamid Alkhalifa, directeur général du Fonds de l'OPEP, a déclaré : « Nous sommes heureux de contribuer aux efforts massifs de l'Ouzbékistan pour mettre à niveau et moderniser la capacité de production d'électricité du pays avec des infrastructures fiables et efficaces. La participation du secteur privé au secteur de l'énergie accélérera ce processus et des projets phares tels que Sirdarya ouvriront la voie, en donnant l'exemple d'une grande coopération entre les gouvernements, les institutions de financement du développement et le secteur privé. »

Le Fonds de l'OPEP et l'Ouzbékistan sont des partenaires de développement depuis plus de deux décennies. À ce jour, l'organisation a engagé des fonds dans divers secteurs, notamment, dans les secteurs de la banque, de l'agriculture, des transports et de l'éducation, afin de soutenir les priorités de développement de l'Ouzbékistan.

Le Fonds de l'OPEP pour le développement international (le Fonds de l'OPEP) est la seule institution de développement mandatée au niveau mondial qui fournit des financements provenant des pays membres à des pays non membres exclusivement. L'organisation travaille en coopération avec les partenaires des pays en développement et la communauté internationale du développement pour stimuler la croissance économique et le progrès social dans les pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Le Fonds de l'OPEP a été créé par les pays membres de l'OPEP en 1976 dans un but précis : stimuler le développement, renforcer les communautés et autonomiser les populations. Notre travail est centré sur les personnes et se concentre sur le financement de projets qui répondent à des besoins essentiels, tels que l'alimentation, l'énergie, les infrastructures, l'emploi (notamment en ce qui concerne les TPME), l'eau potable et l'assainissement, la santé et l'éducation. À ce jour, le Fonds de l'OPEP a engagé plus de 22 milliards de dollars dans des projets de développement dans plus de 125 pays, pour un coût total estimé à 187 milliards de dollars. Notre vision est celle d'un monde où le développement durable est une réalité pour tous.

