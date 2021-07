Un rapport d'EDM Council révèle une évolution importante des pratiques de gestion des données dans le secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie

Ce dernier rapport de référence d'EDMC, d'OSTHUS et de PwC Strategy& contient des informations collectées auprès de sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales

NEW YORK, et AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne, 30 juillet 2021 /PRNewswire/ -- EDM Council, l'association intersectorielle spécialisée dans la gestion et l'analyse des données, a publié, avec OSTHUS et Strategy&. la branche mondiale de conseil en stratégie de PwC, l'Enquête de référence 2021 d'EDM Council sur la gestion des données à l'échelle mondiale dans le secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie. Plus de 20 entreprises du secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie ont participé à l'enquête, dont sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde.

Les résultats fournissent des informations précieuses qui aideront les entreprises à comprendre leurs capacités de gestion des données et donc à mener des initiatives fructueuses dans les domaines de l'analytique avancée, de l'intelligence artificielle, de l'éthique des données, de la confidentialité des données, de la transformation numérique, de l'apprentissage automatique et de la conformité réglementaire. Les pratiques de gestion des données du secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie ont évolué rapidement au cours des dernières années et l'enquête de référence de cette année examine de près les derniers développements. Parmi les entreprises sondées, 85 % ont un programme d'analyse de portée mondiale et 66 % d'entre elles ont établi leur programme au cours des trois dernières années.

Comme ce fut le cas lors de précédentes études de référence, notamment le Rapport de référence 2020 sur la gestion des données à l'échelle mondiale , l'enquête de 2021 a été réalisée à l'aide du DCAM© (modèle d'évaluation de la capacité de gestion des données) d'EDM Council, qui fournit les dimensions clés pour élaborer et évaluer le programme de gestion des données d'une entreprise. Une nouvelle composante d'analyse des données a été ajoutée au DCAM en 2020. Celle-ci vise à guider et évaluer la façon dont les organisations doivent soutenir leurs programmes d'analyse des données, d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique.

Dans l'ensemble, ce rapport montre comment le secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie apporte de nouvelles dimensions à ses pratiques de gestion des données en :

Établissant un poste de directeur des données afin de tirer une valeur opérationnelle des données : 75 % des entreprises sondées ont établi cette fonction au sein de leur organisation. Toutefois, dans bon nombre d'entre elles, ce poste n'a été créé qu'au cours de la dernière année et relève du directeur informatique, du directeur d'exploitation ou d'un secteur d'activité.

75 % des entreprises sondées ont établi cette fonction au sein de leur organisation. Toutefois, dans bon nombre d'entre elles, ce poste n'a été créé qu'au cours de la dernière année et relève du directeur informatique, du directeur d'exploitation ou d'un secteur d'activité. Utilisant l'analytique pour exécuter les stratégies commerciales : 70 % des entreprises du secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie ont déclaré que l'analyse relève directement d'un secteur d'activité, plutôt que du directeur des données.

70 % des entreprises du secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie ont déclaré que l'analyse relève directement d'un secteur d'activité, plutôt que du directeur des données. Investissant pour mieux tirer parti des données et des analyses : 45 % des répondants s'attendent à ce que les données et les analyses soient les domaines les plus susceptibles d'ajouter de la valeur à la recherche et au développement.

« Les progrès en matière d'analyse des données, d'IA et d'apprentissage automatique ont joué un rôle essentiel dans l'évolution du secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie, a déclaré John Bottega, président de l'EDM Council. Ce dernier rapport reflète le niveau de sophistication de l'industrie en ce qui a trait à l'utilisation de ces ressources. Il illustre aussi les opportunités qui s'offrent au secteur pour améliorer encore ses capacités de gestion des données. »

« Bien que les pratiques modernes de gestion des données en soient encore à leurs balbutiements dans le secteur pharmaceutique et des sciences de la vie, ce rapport révèle les domaines dans lesquels l'industrie a fait des progrès importants et ceux où elle peut s'améliorer encore », a indiqué Abhishek Prasad, consultant principal, gouvernance et stratégie des données, à OSTHUS.

« Les entreprises mettent davantage l'accent sur la formation des employés en matière de données. Parallèlement, le rôle des directeurs des données gagne en importance au sein des organisations et les rapports hiérarchiques deviennent plus clairs. Les perspectives sont très prometteuses dans le secteur des pharmaceutiques et des sciences de la vie en ce qui concerne les meilleures pratiques de gestion des données », a affirmé Ralf Schoenfeld, directeur de Strategy& en Allemagne.

Pour plus d'informations et télécharger la version complète du rapport, rendez-vous sur le site : https://edmcouncil.org/page/industrybenchmark

