Un sondage d'Agility révèle l'optimisme des dirigeants du secteur de la logistique : selon eux, l'économie mondiale devrait passer au travers des turbulences de la chaîne d'approvisionnement

Environ les deux tiers des 756 professionnels de l'industrie interrogés pour l' indice logistique des marchés émergents 2022 d'Agility estiment que les expéditeurs verront les tarifs du fret diminuer d'ici la fin de l'année. Quatre-vingts pour cent verront également les goulots d'étranglement portuaires, les pénuries de capacité aérienne et les problèmes de transport routier s'atténuer d'ici la fin de l'année.

« L'optimisme de l'industrie reflète le fait que les économies émergentes deviennent plus résilientes et trouvent des moyens de surmonter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Tarek Sultan, PDG d' Agility . « Si les marchés émergents peuvent obtenir un meilleur accès aux vaccins et donner un coup de pouce aux petites entreprises, ils pourront contribuer à une reprise mondiale vaste et dynamique. »

L'enquête s'inscrit dans le cadre de l'indice logistique des marchés émergents 2022 d'Agility, qui constitue le 13e instantané annuel de l'entreprise sur le climat économique de l'industrie et le classement des 50 principaux marchés émergents au monde. L'indice classe les pays pour leur compétitivité globale en fonction de leurs forces logistiques, de leur climat commercial et, pour la première fois, de leur état de préparation numérique -- facteurs qui les rendent attrayants pour les prestataires logistiques, les transitaires, les transporteurs aériens et maritimes, les distributeurs et les investisseurs.

La Chine et l'Inde, les deux plus grands pays du monde, ont conservé leurs places au premier et au deuxième rang du classement général. Les Émirats arabes unis, la Malaisie, l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Thaïlande, le Mexique et la Turquie ont complété le top 10. Le Vietnam, en 8e position en 2021, est passé au 11e rang, changeant de place avec la Thaïlande. L'Afrique du Sud s'est classée au 24e rang, la position la plus élevée des pays de l'Afrique subsaharienne.

Les économies du golfe Persique ont de nouveau affiché les conditions les plus favorables aux entreprises, remportant cinq des six premières places. Pour les principes économiques fondamentaux, les 10 principaux acteurs sont les suivants : Émirats arabes unis, Malaisie, Arabie saoudite, Qatar, Bahreïn, Oman, Chili, Chine, Maroc, Jordanie. Un autre État du Golfe, le Koweït, était en 12e position.

Les grandes puissances exportatrices, la Chine, l'Inde et le Mexique, ont remporté les premières places dans la catégorie de la logistique internationale. La Chine, l'Inde et l'Indonésie se sont classées dans les premières places pour la logistique intérieure.

Pour la première fois, l'indice a classé les pays en fonction de leur état de préparation numérique : compétences numériques, formation, accès à Internet, croissance du commerce électronique, climat d'investissement et capacité à soutenir les start-ups, ainsi que des facteurs de durabilité tels que le mix énergétique renouvelable, la réduction de l'intensité des émissions et les initiatives vertes.

Pour la catégorie relative à l'état de préparation numérique, les pays suivants ont remporté les premières places : Émirats arabes unis, Malaisie, Chine, Arabie saoudite, Inde, Thaïlande, Qatar, Indonésie, Chili et Philippines. Le pays de l'Afrique subsaharienne présentant le meilleur état de préparation sur le plan numérique est le suivant : le Kenya, 17e position.

« Le lien entre les capacités numériques d'un pays et les perspectives de croissance est indéniable », a déclaré M. Sultan. « La compétitivité des pays des marchés émergents sera déterminée par leur capacité à développer des entreprises et des bassins de talents numériquement qualifiés et à trouver la volonté de réduire leurs émissions de manière à stimuler la croissance plutôt que de la sacrifier. »

L'importance de l'état de préparation numérique était évidente dans le sondage. Les dirigeants du secteur de la logistique ont indiqué que l'adoption de la technologie était le principal moteur de la croissance économique et commerciale des marchés émergents. Les principaux domaines d'intérêt de leurs entreprises sont la technologie et la durabilité.

Faits saillants de l'indice 2022 :

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les classements globaux étaient les suivants : Émirats arabes unis (3), Arabie saoudite (6), Qatar (7), Turquie (10), Oman (14), Bahreïn (15), Koweït (17), Jordanie (19), Maroc (20), Égypte (21), Iran (30), Liban (35), Tunisie (36), Algérie (37), Libye (50).



Classements en Asie : Chine (1), Inde (2), Malaisie (4), Indonésie (5), Thaïlande (8), Vietnam (11), Philippines (18), Kazakhstan (22), Pakistan (27), Sri Lanka (33), Bangladesh (39), Cambodge (40), Myanmar (49).



Classement général de l'indice pour l'Amérique latine : Mexique (9), Chili (12), Brésil (16), Uruguay (23), Colombie (25), Pérou (26), Argentine (31), Équateur (38), Paraguay (41), Bolivie (44), Venezuela (48).



Classements de l'indice pour l'Afrique subsaharienne : Afrique du Sud (24), Kenya (28), Ghana (32), Nigeria (34), Tanzanie (42), Ouganda (43), Éthiopie (45), Mozambique (46), Angola (47).

Transport Intelligence (Ti) , une entreprise d'analyse et de recherche de pointe pour l'industrie de la logistique, a compilé l'indice.

John Manners-Bell, directeur général de Ti, a déclaré : « La rapidité avec laquelle les marchés émergents se remettent de la crise de ces deux dernières années dépend largement de la vitesse de déploiement du vaccin, et notamment du point de vue de la cohésion sociale, économique et politique . Dans le même temps, les liens entre ces économies et les marchés occidentaux doivent être rétablis si l'on veut que les expéditeurs soient réintégrés dans le système commercial mondial. En raison de la COVID-19, l'expédition est devenue encore plus coûteuse, compliquée et lente, surtout pour les petites et moyennes entreprises. La numérisation jouera un rôle important, permettant de faciliter des mouvements transfrontaliers fluides. À long terme toutefois, les avantages de la mondialisation ne seront partagés avec les marchés émergents que si les chaînes d'approvisionnement et la logistique peuvent être rendues plus résilientes face aux crises futures. »

Indice logistique des marchés émergents 2022 d'Agility : www.agility.com/2022index

À propos d'Agility

Agility est une société mondiale de la chaîne d'approvisionnement, et une entreprise leader investissant dans les technologies pour améliorer l'efficacité et la durabilité de la chaîne d'approvisionnement. Agility est une pionnière sur les marchés émergents et l'un des plus grands propriétaires privés et développeurs privés d'entrepôts et de parcs pour l'industrie légère au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie. Les filiales d'Agility offrent des services aéroportuaires, la facilitation du commerce électronique et la logistique numérique, la numérisation douanière, les services d'infrastructure à distance, la logistique relative au carburant, l'immobilier commercial et la gestion des installations.

Pour plus d'informations sur EXP+, rendez-vous sur le site www.agility.com .

Twitter : twitter.com/agility

LinkedIn : linkedin.com/company/agility

YouTube : youtube.com/user/agilitycorp

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1739979/Agility_Emerging_Markets.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1739997/Agility_Logo.jpg

SOURCE Agility