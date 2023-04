Un Tanzanien à la hauteur des attentes de son père en devenant « Simba » à Guangzhou

GUANGZHOU, Chine, 26 avril 2023 /PRNewswire/ -- « Savez-vous comment mon père m'appelait ? Simba, le Roi Lion ! » Ahmed Tamim, un Tanzanien qui exploite une entreprise de transport maritime international depuis 13 ans à Guangzhou, a déclaré dans une interview avec GDToday de Nanfang Media Group. En parlant de son père, décédé il y a des années, les larmes lui montaient aux yeux.

« Quand je suis arrivé à Guangzhou, mes poches étaient vides. Tout mon argent a été gagné en Chine », a rappelé Tamim. Aujourd'hui, il est directeur général de la compagnie maritime et a assumé la présidence élue de la Chambre de commerce tanzanienne à Guangzhou.

Réaliser un rêve de trésor à Guangzhou

En 2010, Tamim est venu à Guangzhou pour faire des affaires. « Les Africains veulent faire des affaires en Chine, car la plupart des marchandises en Afrique viennent de Chine. Il est très facile de faire des affaires à Guangzhou », s'est-il exclamé.

Selon Tamim, Guangzhou possède une variété de marchés de gros de vêtements à bas prix et de qualité, ainsi que des exportations directes vers l'Afrique. Plus important encore, le gouvernement local a publié de nombreuses politiques pour offrir un environnement commercial convivial.

« Même si je ne parlais pas un mot de chinois, je pouvais quand même faire des affaires avec les habitants de Guangzhou », a déclaré Tamim.

Offrir une assistance pour le commerce Chine-Tanzanie

En 2022, Tamim a été élu président de la Chambre de commerce de Tanzanie à Guangzhou. Depuis lors, il a fait de son mieux pour promouvoir la coopération commerciale et les échanges entre la Chine et la Tanzanie, et pour aider à résoudre divers différends commerciaux.

Lorsqu'on lui a demandé quelle était la chose la plus importante pour un homme d'affaires prospère, Tamim a répondu, « c'est la confiance ».

« Parfois, en raison des besoins de l'entreprise, vous devez fabriquer des échantillons de produits et les envoyer dans certains pays. Ces échanges nécessitent de la confiance. » Tamim a souligné que ce n'est que lorsque la confiance est établie entre les gens que nous pouvons obtenir du soutien et de l'aide.

Amener les entreprises chinoises en Afrique à l'avenir

Les données officielles montrent que la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique depuis plus d'une décennie. Le commerce prometteur entre la Chine et l'Afrique continuera d'apporter des avantages tangibles à de plus en plus d'Africains et de Chinois. À cet égard, Tamim a déclaré qu'il espérait coopérer avec davantage d'entreprises chinoises pour se rendre en Afrique pour des inspections, des investissements, la construction d'usines ou quelque chose de plus significatif.

« Je n'investirai pas seulement en Chine, mais j'inviterai également de grandes entreprises chinoises à se rendre en Tanzanie ou en Afrique et à faire de plus grandes affaires ensemble », a déclaré Tamim.

