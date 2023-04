Un utilisateur de VIMworld gagne un jackpot de 25 000 dollars grâce à un NFT EGG !

SAN FRANCISCO, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- La mise à niveau des fonctions Incubation et Compagnon de VIMworld qui changent la donne a déjà produit un gagnant du jackpot lorsqu'un utilisateur chanceux a fait éclore un NFT EGG pour trouver un Compagnon numérique avec un airdrop de jeton VEED à usage unique d'une valeur de 25 000 dollars. Cela n'a fait qu'augmenter le nombre d'utilisateurs faisant éclore des EGG, et ce n'est donc qu'une question de temps pour découvrir le prochain Super Compagnon.

Winner claims $25,000 Jackpot from Digital Collectible Companion

VIMworld a récemment lancé la fonction Incubation and Hatching (incubation et éclosion) avec beaucoup d'impatience. Dès son lancement, des centaines d'EGG ont été connectés à des incubateurs et à des SmartNFT VIM pour commencer à éclore. Les utilisateurs disposant de VIM de haut niveau ont pu acheter des boosters pour faire éclore des compagnons immédiatement.

Un EGG en particulier a éclos le lendemain et, à la grande surprise de son propriétaire, celui-ci a découvert l'un des deux Super Compagnons qu'il contenait. Baptisé Ambassadeur de Quan, ce nouveau Super Compagnon offre un airdrop de jeton VEED à usage unique d'une valeur de 25 000 dollars !

« Je ne m'attendais pas à trouver un airdrop aussi important dans un EGG aussi ordinaire, c'est donc une énorme surprise », a déclaré le gagnant. « J'ai été stupéfait de constater qu'on pouvait obtenir des récompenses aussi énormes à partir d'un seul EGG. Je suis très reconnaissant pour tous les développements et surprises incroyables que VIMworld est en train de mettre en place ! »

VIMworld 101

Pour commencer, les utilisateurs peuvent acheter un nouveau SmartNFT de niveau C dans l' arcade ou un SmartNFT d'occasion sur la marketplace , avec une variété de niveaux et de trésors. Une fois qu'ils ont un VIM en main, les utilisateurs peuvent acheter des boîtes dans la boutique, qui contiennent des EGG uniques et rares. Achetez un incubateur et associez-le à un VIM de niveau C ou supérieur pour lancer le processus d'éclosion.

Les nouvelles mises à niveau de VIMworld intègrent d'autres façons de s'amuser et de gagner des récompenses, ce qui en fait l'une des plateformes utilitaires NFT les plus excitantes ! Les utilisateurs intéressés peuvent consulter le site VIMworld , rejoindre le Discord ou visionner la vidéo de présentation pour en savoir plus. Les prochains lancements de VIMworld, notamment des jeux, des fonctionnalités de finance décentralisée (DeFi) et une meilleure compatibilité multichaînes arrivent bientôt.

Accédez à VIMworld dès aujourd'hui

VIMworld est un écosystème révolutionnaire de jetons non fongibles (NFT) qui crée un espace où l'esprit d'entreprise et le jeu se combinent et prospèrent. Au cœur de VIMworld se trouvent les VIMs, des actifs numériques distincts et immuables qui fournissent un système de vérification inaltérable. Les VIMs peuvent incuber des compagnons à partir d'EGG, qui permettent aux utilisateurs de remporter des jackpots instantanés, d'ajouter des capacités uniques et d'empiler des boosts de jeu, faisant de VIMworld la plateforme de jeu play-to-win-and-earn NFT par excellence.

Pour vous connecter à VIMworld et explorer toutes les fonctionnalités, téléchargez notre portefeuille cryptographique et NFT spécialement conçu Nufinetes , compatible avec les appareils Apple et Android ou l'ordinateur de bureau votre choix. Ce portefeuille multichaîne complet peut être utilisé sur plusieurs blockchains populaires, permettant aux utilisateurs d'interagir avec les DApps, de visualiser les collections NFT et de stocker leurs jetons dans un environnement sécurisé et convivial.

Twitter — Website — Discord

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2058822/VIMworld_Jackpot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_New_Logo_V1.jpg

SOURCE VIMworld