VIMworld-Benutzer gewinnt 25.000-Dollar-Jackpot aus einem NFT-EI!

SAN FRANCISCO, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- VIMworlds bahnbrechendes Upgrade der Inkubations- und Companion-Funktionen hat bereits einen Jackpot-Gewinner hervorgebracht, als ein glücklicher Nutzer ein NFT EGG ausbrütete, um einen Digital Companion mit einmaligem VEED-Token-Airdrop im Wert von $25.000 zu finden. Das hat die Zahl der Nutzer, die EGGs ausbrüten, nur noch weiter in die Höhe getrieben, so dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der nächste Super Companion enthüllt wird.

Winner claims $25,000 Jackpot from Digital Collectible Companion

VIMworld hat vor kurzem die Funktion „Incubation and Hatching" eingeführt, die mit großer Spannung erwartet wurde. Nach der Freilassung wurden Hunderte von EGGs mit Inkubatoren und SmartNFT-VIMs verbunden, um mit dem Schlüpfen zu beginnen. Benutzer mit hochrangigen VIMs konnten Booster kaufen, um Gefährten sofort auszubrüten.

Ein bestimmtes EGG wurde am nächsten Tag ausgebrütet, und zum Erstaunen des Besitzers entdeckte er darin einen von zwei Super Companions. Dieser neue Super Companion mit dem Namen „The Ambassador of Quan" bietet einen einmaligen $VEED-Token-Airdrop im Wert von derzeit $25.000!

„Ich habe keinen so großen Airdrop von einem eher gewöhnlichen EGG erwartet, daher war es eine große unerwartete Überraschung", teilte der Gewinner mit. „Es hat mich umgehauen, dass aus einem einzigen EGG ein so großer Gewinn ausgebrütet werden kann. Ich bin sehr dankbar für all die tollen Entwicklungen und Überraschungen, die VIMworld auf die Beine stellt!"

VIMworld 101

Als Einstieg können Nutzer ein neues SmartNFT der Stufe C in der Arcade oder ein aus zweiter Hand erworbenes SmartNFT auf dem Marketplace kaufen, das eine Vielzahl von Stufen und Schätzen enthält. Ausgestattet mit einem VIM können die Nutzer im Store Boxen kaufen, die einzigartige und seltene EGGs enthalten. Kaufen Sie einen Inkubator und koppeln Sie ihn mit einem VIM der Stufe C oder höher, um den Ausbrütungsprozess zu starten.

Die neuen Upgrades von VIMworld bieten noch mehr Möglichkeiten, Spaß zu haben und Belohnungen zu verdienen, und machen sie zu einer der aufregendsten NFT-Utility-Plattformen! Interessierte Nutzer können VIMworld besuchen, dem Discord beitreten oder das Vision Video ansehen, um mehr zu erfahren. Die nächsten Veröffentlichungen von VIMworld, die Spiele, dezentrale Finanzmärkte (DeFi) und eine größere Multi-Chain-Kompatibilität umfassen, stehen kurz bevor.

Treten Sie jetzt in VIMworld ein

VIMworld ist ein revolutionäres Ökosystem für Non-Fungible-Token (NFT), das einen Raum schafft, in dem Unternehmertum und Spiel zusammenkommen und sich entfalten. Das Herzstück von VIMworld sind die VIMs, einzigartige und unveränderliche digitale Assets, die ein unveränderliches Verifizierungssystem darstellen. VIMs können Companions von EGGS ausbrüten, die es den Nutzern ermöglichen, sofortige Jackpots zu gewinnen, einzigartige Fähigkeiten hinzuzufügen und Spiel-Boosts zu stacken, was VIMworld zur ultimativen NFT Play-to-win-and-earn-Plattform macht.

Um sich mit VIMworld zu verbinden und alle Funktionen zu entdecken, laden Sie unsere speziell entwickelte Krypto- und NFT-Wallet Nufinetes herunter, die mit Apple- und Android-Geräten oder dem Desktop Ihrer Wahl kompatibel ist. Diese umfassende Multi-Chain-Wallet kann für mehrere gängige Blockchains verwendet werden und ermöglicht es den Nutzern, mit dApps zu interagieren, NFT-Sammlungen einzusehen und Token in einer sicheren, eleganten Umgebung zu verwahren.

