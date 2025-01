Un voyage de prospection « Trade Bridge » de la Foire de Canton à Dongguan stimule le développement économique local

DONGGUAN, Chine, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Afin de promouvoir le développement de haute qualité du commerce extérieur et de mieux servir le développement de l'économie locale, la Foire de Canton a organisé avec succès un voyage de prospection à la base de transformation et de modernisation du commerce extérieur de Dongguan (Dalang, Songshan Lake) du 19 au 20 décembre 2024. Au total, 24 grandes multinationales d'achat sont entrées en contact avec plus de 70 entreprises manufacturières à Dongguan, pour un total de 62 millions d'USD d'intentions de commande.

Ce voyage de prospection a été organisé conjointement avec le ministère du Commerce de la province de Guangdong et le Bureau du commerce de la ville de Dongguan. Des entreprises de premier plan des Pays-Bas, d'Allemagne, d'Espagne, d'Inde et des Émirats arabes unis étaient présentes.

Dongguan, ville manufacturière réputée en Chine, joue un rôle central dans le commerce mondial grâce à ses solides bases industrielles, à ses chaînes industrielles et à son système logistique efficace. Dalang est une ville manufacturière connue comme la « capitale mondiale de la laine », tandis que le lac Songshan est une zone de haute technologie hébergeant un important cluster industriel dans le domaine de l'information électronique et de l'économie numérique.

Le voyage de prospection comportait des visites d'usines, des promotions sur site, des séances de négociation et de signature afin de promouvoir les produits et services locaux sur les marchés internationaux. Une zone d'exposition de produits pour les appareils ménagers et les vêtements/sacs/valises a également été mise en place lors de l'événement commercial, avec plus de 300 échantillons apportés par des fournisseurs locaux.

En 2024, la foire de Canton a accueilli plus de 700 événements « Trade Bridge ». En communiquant en face à face, les entreprises sont en mesure de démontrer pleinement leurs atouts et leurs avantages, tout en recueillant des informations précieuses sur le marché et en se renseignant sur les besoins des clients auprès des acheteurs, ce qui est d'une grande importance pour le développement futur de leurs produits et l'adaptation de leur stratégie de marché.

« La foire de Canton est une plateforme importante pour l'ouverture de la Chine au monde extérieur et joue un rôle important dans la promotion de la coopération et des échanges économiques et commerciaux sino-étrangers. En 2025, nous relierons les départements d'affaires locaux et organiserons des événements de commerce extérieur axés sur la demande dans tout le pays, en mettant l'accent sur des sujets clés et en continuant à bâtir un pont pour le commerce », a déclaré Zhang Sihong, Secrétaire général adjoint de la Foire de Canton et Directeur adjoint du Centre chinois du commerce extérieur.

La 137e Foire de Canton se tiendra du 15 avril au 5 mai 2025 à Guangzhou.

L'application de la Foire de Canton est maintenant disponible ! Téléchargez-la pour entamer votre voyage à la Foire de Canton et découvrir d'autres opportunités commerciales, rendez-vous sur le site https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2600628/image_969985_25697474.jpg