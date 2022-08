UNA ALIANZA ESTRATEGICA PARA LA INDUSTRIA DEL HORMIGÓN

La nueva serie de mixers de producción de Betonmac de Argentina con acero antidesgaste Hardox®, demuestra su eficiencia, beneficios económicos y mayor durabilidad a partir de experiencias de clientes.

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Con más de 60 años de trayectoria, Betonmac S.A. es una empresa de ingeniería orientada a la producción de maquinaria para la industria del hormigón y afines con más de 100 modelos de plantas dosificadoras y elaboradoras. Gracias a la incorporación de aceros Hardox® en la fabricación de equipos, todo el catálogo de productos Betonmac asegura calidad y eficacia.

Mixer de producción de Betonmac de Argentina fabricado con acero antidesgaste Hardox®, de SSAB

En una reciente entrevista con Dario Bulgarelli, presidente de Betonmac y José Moiso, responsable del área técnica y desarrollo mecánico de la misma empresa, se explicó que los nuevos equipos MTHX con tambor y hélice fabricados con la sofisticada tecnología antidesgaste Hardox® 450 de SSAB, colaboran para lograr una mayor eficiencia en el transporte, ahorro en el mantenimiento de los vehículos de carga y rentabilidad en el negocio. "Con el acero Hardox® alcanzamos una reducción significativa del peso del tambor. Este logro contribuye, sin dudas, a optimizar la operatoria y los recursos de los usuarios".

Innovación con aceros de alta resistencia

El grupo de ingeniería de Betonmac comparte su experiencia sobre los orígenes de esta alianza: "Vimos una publicidad en una red social de SSAB sobre el material de Hardox® e investigamos: tres meses después estábamos en Bauma, la feria alemana líder mundial de maquinaria, vehículos y equipos para la construcción y la minería. De todas las novedades del evento, el mejor producto presentado fue el acero Hardox®. Decidimos que debíamos integrarlo de inmediato a nuestra producción".

Con la premisa de que la industria se mueve vertiginosamente en dirección a la innovación, Betonmac comenzó a trabajar en Argentina con acero de alta resistencia y a principios del año 2020, la empresa presentó el primer mixer con acero Hardox® en el Congreso de Hormigón en la ciudad de Paraná.

Cambios en la producción de Betonmac y producción de nuevo mixer

Para trabajar con el acero Hardox® se introdujeron cambios importantes en el proceso de producción. Betonmac realizó algunas adaptaciones que tomaron un tiempo, como la renovación de maquinaria, pero poco a poco, y con el apoyo de SSAB, se logró una simplificación en el proceso de fabricación. Como resultado se obtuvo una marcada mejora en la productividad. Se fabricó entonces, un equipo 100 % nuevo introduciendo el acero Hardox® en el tambor.

Menos peso y más carga útil, con un menor costo de mantenimiento

"Con el acero Hardox® alcanzamos una reducción del 40% del peso en el tambor, algo que resulta particularmente importante dado que los mixers viajan el 50% del tiempo vacíos", Así, además, el mantenimiento y las reparaciones son más espaciados, reduciendo así los costos operativos para las empresas.

Programa Hardox® in My Body, garantía de seguridad y calidad

Betonmac es miembro calificado de Hardox® In My Body de SSAB desde 2019, un programa que habilita a la empresa a fabricar equipos con acero antidesgaste Hardox®. Se realizaron ensayos técnicos de soldadura y análisis de micrografías para obtener las certificaciones necesarias y garantizar la calidad del producto. El sticker Hardox® in My Body, componente de todos los mixers MTHX, es el comprobante de seguridad para el cliente.

Facilidad con stock local

Contar con materiales de SSAB en el stock de Argentina agiliza para la empresa los procesos de compra y producción internos, evitando recurrir a cupos para la importación para su fabricación. Antes de usar aceros de alta resistencia de SSAB, Betonmac importaba componentes directamente de usinas ubicadas en Europa y Japón. Ahora, con la incorporación de la tecnología Hardox® de SSAB, el circuito es íntegramente de producción local. "De esta forma, podemos hacer compras más frecuentes y a menor costo financiero. Con SSAB resolvimos un problema".

Línea Mixers MTHX

Los aceros Hardox® le ofrecen al mercado opciones para reducir el desgaste de productos o equipos, disminuir el tiempo de fabricación, aumentar la vida útil y la productividad de las operaciones. Hoy en día, Betonmac fabrica el 90% de los mixers de entre 3 y 12 metros cúbicos con el material de alta resistencia.

Para más información de producto:

Ana Claudia Fontes, Gerente de Marketing LATAM de SSAB Teléfono: +55 11 3303 0819

E-mail: [email protected]

SSAB es una empresa nórdica de producción de aceros. Ofrece productos de valor agregado y servicios desarrollados en estrecha colaboración con sus clientes para construir un mundo más fuerte, más ligero y más sostenible. SSAB tiene empleados en más de 50 países y tiene instalaciones de producción en Suecia, Finlandia y los Estados Unidos. SSAB cotiza en la Bolsa de Valores nórdica de Estocolmo, Nasdaq y Nasdaq en Helsinki. www.ssab.com.

Únete a nosotros también en las redes sociales: Facebook , Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871360/SR5M5534.jpg

FUENTE SSAB

SOURCE SSAB