Una Apasionada y Otra Obsesiva Historias de Amor Este Agosto en Cubaplay

WEST PALM BEACH, Fla., 30 de julio de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cubaplay, el canal que ofrece entretenimiento cubano y latinoamericano a través de una amplia variedad de películas, telenovelas, videos musicales, documentales y series, estrena dos apasionantes y dolorosas historias de amor que muestran como el romance se ha transformado y reinventado a través de las décadas en la gran pantalla: Un obsesivo y aterrador amor canadiense en El Marido Perfecto, así como el apasionado e idílico turco encuentro de un Amor Infinito.

Dirigida por Douglas Jackson El marido Perfecto relata la desgarradora historia de amor de la periodista Lisa Dorian-Kellington (Tracy Nelson), quien piensa haber encontrado el hombre ideal en la persona de Ty Kellington (Michael Riley), un carismático viudo escritor. Sin embargo, él se vuelve crecientemente obsesivo con ella luego que se casan. Cuando ella se lesiona un pie después de una pelea entre ambos, la situación la convierte en prisionera dentro de su propia casa, quedando a la merced de su perturbado marido.

Dirigida por Ahmet Katıksız Amor Infinito es un drama con toques de comedia acerca de una historia de amor entre dos personas que parecieran no tener nada en común. Zeynep (Fahriye Evcen) es una ama de casa y Can (Murat Yildirim) es un adinerado cirujano. Las flechas de amor de cupido traspasan el corazón de Zeynep cuando se cruza en el camino Can, pero una desbastadora verdad pondrá la relación a prueba. Una decisión personal será el detonante del problema entre ellos.

Cubaplay forma parte de los canales de Olympusat, Inc., y se encuentra actualmente disponible en Cablevisión Optimum y Charter Spectrum.

