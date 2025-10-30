UNA BECA DE INVESTIGACIÓN POR VALOR DE $4.1 MILLONES SERVIRÁ PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA DEL ASMA INFANTIL EN LAS ESCUELAS LOCALES

Un nuevo estudio de Montefiore Einstein tiene como objetivo modernizar el proceso de medicación para el asma infantil

de modo que los niños puedan disponer más fácilmente de los medicamentos en la escuela

BRONX, N.Y., 30 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Una nueva subvención concedida por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) mejorará la colaboración entre los proveedores de atención primaria, los pacientes, sus cuidadores y las escuelas de la ciudad de Nueva York. A partir de un proyecto de investigación de cinco años que fomentó el compromiso de los proveedores de atención primaria con las directrices nacionales para el tratamiento del asma, Marina Reznik, MD, MS, Vice Chair de Investigación Clínica y Comunitaria del Children's Hospital at Montefiore y Profesora de Pediatría en Albert Einstein College of Medicine, ha iniciado un nuevo estudio para establecer una conexión más fluida entre los médicos, los cuidadores y las escuelas, con el fin de que los niños puedan recibir un tratamiento para el asma acorde con las directrices nacionales mientras están en la escuela.

Actualmente, para que los niños puedan recibir medicación para el asma en la escuela, los padres y los proveedores de salud deben seguir un proceso de varios pasos, en el que los cuidadores han de solicitar un formulario de administración de medicamentos al proveedor de atención primaria de su hijo, llevarlo a casa para completarlo y entregarlo luego en la escuela para que la enfermera escolar lo archive. Las investigaciones previas de la doctora Reznik demostraron que menos de un tercio de los estudiantes tienen la documentación en regla en la escuela, lo que limita su capacidad para recibir atención médica para el asma cuando la necesitan.

"Creemos que los niños con asma persistente o no controlada se beneficiarían del apoyo colaborativo de su familia, su equipo médico y su escuela", afirma la doctora Reznik. "Al agilizar el proceso de tramitación de la medicación y crear un sistema único al que puedan acceder cuidadores y proveedores del niño, completar la misma documentación en línea y enviarla directamente a la escuela, será mucho más fácil que éste reciba los medicamentos de tratamiento y rescate para el asma cuando los necesite".

Además del sistema electrónico, mediante el cual los cuidadores podrán acceder fácilmente a la documentación y completarla (que luego será enviada a la escuela por el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York), los niños con asma y sus familias recibirán el apoyo de trabajadores sociales especializados en asma (Asthma Outreach Workers), que actuarán como enlace entre las familias, los equipos clínicos y las escuelas, y coordinarán la atención telefónica para garantizar que los estudiantes tengan acceso a los medicamentos tanto en la escuela como en casa. Estos trabajadores sociales también ayudarán a los cuidadores a comprender cómo se administran los medicamentos y asistirán a las familias con dificultades para obtener recetas, entre otras barreras asistenciales.

De las clínicas de Montefiore Medical Group se inscribirán alrededor de 400 niños de entre 4 y 12 años con asma persistente o no controlada. Los médicos y cuidadores de la mitad de las clínicas asignadas aleatoriamente tendrán acceso al portal en línea para completar la documentación, de manera que los niños puedan recibir sus medicamentos para el asma en la escuela y que, además, sus familias reciban apoyo de los trabajadores sociales especializados en asma. La otra mitad de las clínicas, y los niños inscritos en ellas, recibirán la atención habitual, en la que su proveedor recibirá indicaciones acordes con las directrices durante sus citas médicas. Una vez finalizado el estudio, la doctora Reznik y su equipo evaluarán los datos de los dos grupos clínicos para comprobar si la intervención ha contribuido a mejorar el control del asma infantil, la calidad de vida de los cuidadores y la asistencia escolar, entre otros resultados.

"Esta nueva subvención multimillonaria es testimonio de los avances en el tratamiento del asma que la doctora Reznik ha implementado a lo largo de muchos años de colaboración en investigación con diversos socios comunitarios", comentan Michael D. Cabana, MD, MPH, Physician-in-Chief del Children's Hospital at Montefiore y Michael I. Cohen, MD, University Chair del Departamento de Pediatría de Albert Einstein College of Medicine. "Estamos encantados de que el trabajo de la doctora Reznik se difunda en beneficio de más niños con asma".

La subvención de los NIH se titula "Promoting Asthma Guidelines and Management through Technology-Based Intervention and Care Coordination in Clinics and Schools (PRAGMATIC-S)" (Fomentar las Pautas y Manejo del Asma Mediante Intervenciones de Base Tecnológica y la Coordinación de Salud en Clínicas y Escuelas) (1R01HL181061-01).

Sobre Montefiore Health System

Montefiore Health System es una de las principales redes académicas de salud de Nueva York y es un líder reconocido en la prestación de atención médica personalizada de calidad excepcional responsable de aproximadamente tres millones de personas en comunidades del Bronx, Westchester y Hudson Valley. Consta de 10 hospitales, incluido Children's Hospital at Montefiore, Burke Rehabilitation Hospital y más de doscientos centros de atención ambulatoria. La investigación clínica y traslacional avanzada de su escuela de medicina, Albert Einstein College of Medicine, informa directamente sobre la atención al paciente y mejora los resultados. Desde los Centros de Excelencia de Montefiore-Einstein en cáncer, cardiología y salud vascular, pediatría y trasplantes, hasta su destacado programa de salud escolar, Montefiore es una red de atención médica totalmente integrada que da servicios médicos plenos y coordinados a los pacientes y a sus familias. Más información en www.montefiore.org. Síganos en Twitter, Instagram y LinkedIn, o visítenos en Facebook y YouTube

Sobre Albert Einstein College of Medicine

Albert Einstein College of Medicine es uno de los principales centros de investigación, formación médica e innovación clínica del país. Durante el curso académico 2024-25, acogerá a 712 estudiantes MD, 226 estudiantes PhD, 112 estudiantes en programa combinado de MD y PhD, y aproximadamente 250 fellows de investigación postdoctoral. El College of Medicine cuenta con más de 2,000 profesores a tiempo completo en el campus principal y en sus centros afiliados En 2024, Einstein recibió más de $192 millones en subvenciones de los Institutos Nacionales de Salud, incluida la financiación de importantes centros de investigación de Einstein en cáncer, envejecimiento, trastornos del desarrollo intelectual, diabetes, investigación clínica y traslacional, enfermedades hepáticas y SIDA. Otras áreas en las que el College of Medicine concentra sus esfuerzos son la investigación sobre el desarrollo del cerebro, la neurociencia, las enfermedades cardiacas y las iniciativas para reducir y eliminar las disparidades étnicas y raciales en materia de salud. Su asociación con Montefiore, el hospital universitario y centro médico académico de Einstein, impulsa la investigación clínica y traslacional para acelerar el ritmo al que los nuevos descubrimientos se convierten en tratamientos y terapias que benefician a los pacientes. Más información en einsteinmed.edu. Síganos en Twitter, Facebook , Instagram y LinkedIn, o véanos en YouTube.

