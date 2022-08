Una misión en SKYPlay, la plataforma P2E y NFT más sencilla - Parte 1

SEÚL, Corea del Sur, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- El mercado mundial de los juegos se expandió un 10,41 % en 2021, según indica la investigación "Gaming Market - Forecast and Analysis 2021-2025" de Technavio. Esta también proyectó que el mercado mundial de los juegos crecerá un 12 % anual entre 2021 y 2025, y que este crecimiento es impulsado por su integración con la tecnología de cadena de bloques. A medida que aumente la cantidad de usuarios de juegos móviles, los juegos casuales, que se pueden jugar fácilmente en cualquier momento y lugar, se convertirán en uno de los principales pilares del crecimiento.

Durante un episodio del podcast "Where It Happens" del pasado diciembre, Alexis Ohanian, cofundador de Reddit, sostuvo que los juegos P2E representarán el 90 % del mercado en cinco años.

Axie Infinity y CryptoKitties son juegos famosos a nivel global en los que se integran los NFT y la cadena de bloques. Ya que esto aplica a todas las industrias emergentes en un punto de inflexión en el que una etapa temprana se está convirtiendo en una fase de competencia plena, como resultado, las principales firmas productoras de juegos de todo el mundo están adoptando el P2E y adelantan innumerables esfuerzos para ser igualmente competitivas en el mercado. Tras la investigación "New Gold Rush - Is P2E game sustainable?" de Samsung Securities, la empresa destacó la sostenibilidad del modelo P2E y citó esos contenidos y la tokenómica avanzada como la competitividad fundamental.

El presente y el futuro sostenibles de SKYPlay, que se esfuerza por ser la plataforma P2E y NFT más sencilla.

#PalabraClave 1: Contenidos y X2E

WeMade y Com2uS ingresaron hace poco al mercado M2E (moverse para ganar), que antes estuvo representado por STEPN. Como resultado, la X2E (X para ganar), una tecnología de aplicaciones que les asigna un valor a determinadas actividades, emerge con rapidez como una tecnología que atrae a las generaciones MZ con el placer y su necesidad de seguridad financiera.

SKYPlay desarrollará y publicará una variedad de juegos eP2E para fomentar una nueva entrada y un círculo virtuoso. Junto con el lanzamiento de Coin Grid y la plataforma este mes, este año se lanzarán otros dos juegos, incluido uno de Retrocat.

Los socios de SKYPlay se diversifican para ofrecer diversos servicios de contenido como películas, deportes y arte. KOREAEDUGROUP está preparando los servicios de L2E (aprender para ganar) para esbozar la planificación a mediano y largo plazo con respecto a la gestión de la membresía y el impulso de la motivación. Por su parte, los servicios de F2E (granja para ganar) están en manos de Healeat, un corredor de producción y compra de productos agrícolas basado en NFT, que garantizará ingresos estables para los productores y alimentos nutritivos para los clientes.

FUENTE SKYPlay

