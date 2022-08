Uma jornada no SKYPlay, a plataforma de P2E e NFT mais acessível - Parte 1

SEUL, Coreia do Sul, 25 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- O mercado global de games cresceu 10,41% em 2021, de acordo com a pesquisa "Gaming Market - Forecast and Analysis 2021-2025" da Technavio. Também é previsto que, entre 2021 e 2025, o mercado global de games terá crescimento anual de 12% e que esse crescimento está sendo impulsionado por sua integração com a tecnologia da blockchain. À medida que o número de usuários de games móveis é ampliado, os jogos casuais, que podem ser jogados facilmente a qualquer hora e em qualquer lugar, se tornarão um dos principais pilares de crescimento.

Durante um episódio do podcast "Where It Happens" em dezembro passado, o cofundador do Reddit, Alexis Ohanian, afirmou que os jogos P2E representariam 90% do mercado em cinco anos.

Axie Infinity e CryptoKitties são jogos mundialmente famosos que integram NFTs e blockchains. Da mesma forma que se aplica a todos os setores emergentes no ponto de virada, em que um estágio inicial está se transformando em uma fase de competição completa, as principais produtoras de games do mundo estão adotando o P2E como resultado, e inúmeros esforços estão sendo feitos para se tornarem igualmente competitivos no mercado. A pesquisa da Samsung Securities "New Gold Rush - Jogos P2E são sustentáveis?" destacou a sustentabilidade do modelo P2E e citou esse conteúdo e a tokenomia avançada como a principal competitividade.

O presente e o futuro sustentáveis do SKYPlay, que se esforça para ser a plataforma P2E e NFT mais acessível.

#Palavra-chave 1 - Conteúdo e X2E

A WeMade e a Com2uS entraram recentemente no mercado M2E (exercite-se para lucrar) que anteriormente era representado pela STEPN. Como resultado, a X2E (X para lucrar), uma tecnologia de aplicativos que atribui um valor a atividades específicas, está emergindo rapidamente como uma tecnologia que atrai as gerações MZ agradando-os e atendendo à necessidade de segurança financeira dos indivíduos.

O SKYPlay desenvolverá e lançará uma variedade de jogos eP2E para incentivar novas adesões e círculos virtuosos. Além do lançamento do Coin Grid e da plataforma este mês, dois outros jogos serão lançados este ano, incluindo um da Retrocat.

Os parceiros do SKYPlay são diversificados para oferecer vários serviços de conteúdo, como filmes, esportes e arte. Os serviços L2E (aprender para lucrar) estão sendo preparados com o KOREAEDUGROUP para delinear o planejamento de médio a longo prazo em relação à gestão de membros e ao aumento da motivação. Os serviços F2E (cultive para lucrar) com a Healeat, uma corretora de produção e compra de produtos agrícolas com base em NFTs, garantirão renda estável para os produtores e alimentos nutritivos para os clientes.

