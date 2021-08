OAKLAND, Calif., 19 de agosto de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras los estudiantes comienzan un nuevo año escolar con clases presenciales, unos 3 de cada 4 adolescentes de California (71%) afirmaron que les preocupa contagiarse el COVID-19 en la escuela, según una nueva encuesta estatal publicada hoy por Blue Shield of California.

El rendimiento académico (79%) y la vida social con los amigos (59%) también se encuentran entre las principales inquietudes de los adolescentes de California.

Una nueva encuesta revela que a unos 3 de cada 4 adolescentes californianos les preocupa la posibilidad de contagiarse el COVID-19 en la escuela con el inicio de las clases presenciales este otoño

La encuesta, que se llevó a cabo del 26 de julio al 5 de agosto de 2021, pidió a 500 estudiantes de secundaria y preparatoria de California (de 13 a 18 años) que reflexionaran sobre su salud mental antes y durante la pandemia de COVID-19 mientras se preparan para el comienzo de las clases. La encuesta forma parte del programa BlueSky de Blue Shield, una iniciativa a largo plazo del plan de salud no lucrativo que apoya la salud mental juvenil con servicios en línea y en las escuelas, así como la capacitación de los educadores en materia de salud mental estudiantil.

Un punto positivo del informe es que los estudiantes expresan sus inquietudes y hablan sobre su salud mental con otras personas, lo que demuestra un importante comportamiento de búsqueda de ayuda.

"El regreso a la escuela requerirá una atención mayor por parte de los padres, educadores y adultos tanto en el logro académico como social de los adolescentes", dijo David Bond, asistente social clínico certificado (LCSW) y director de Salud Mental de Blue Shield of California. "La constante incertidumbre y los impactos intangibles de la pandemia de COVID-19 continuarán, por lo que es fundamental apoyar el bienestar de nuestros jóvenes".

La pandemia afecta a la salud mental, y los jóvenes hablan de ella

Los adolescentes encuestados evaluaron su salud mental en diferentes momentos: antes de la pandemia de COVID-19, durante su fase aguda (marzo de 2020 a junio de 2021) y desde la reapertura del estado el 15 de junio. El 63% afirmó tener una salud mental excelente o buena antes de la pandemia. Esta cifra bajó al 46% entre marzo de 2020 y junio de 2021, mientras las restricciones del COVID también estaban en efecto, y ha repuntado ligeramente desde que se levantaron en junio (54%).

La buena noticia es que los jóvenes se ayudan entre ellos y hablan sobre su salud mental:

Un 54% habló de su salud mental con un amigo

Un 46% habló con su padre, madre o tutor legal

Un 20% habló con un maestro

Un 18% recurrió a un consejero o terapeuta profesional

"Estos datos destacan la importancia de la capacitación en salud mental para todos, no sólo para los terapeutas profesionales y los proveedores de salud mental", dijo Bond. "En nuestra iniciativa BlueSky, hemos observado grandes avances en la capacitación de una variedad de personas, incluidos los adolescentes, educadores, padres y adultos responsables, sobre cómo detectar las señales de alarma y ofrecer atención. Cuanto más aprendamos a escuchar y responder a los demás con empatía y comprensión, será posible obtener mejores resultados para nuestros jóvenes".

Impacto en la comunidad latina

Entre los jóvenes latinos hubo respuestas notables. La encuesta reveló que:

El 49% de los adolescentes latinos están preocupados de tener que enfrentar problemas de justicia racial al regresar a la escuela

Los estudiantes latinos acudieron a un amigo (56%) para hablar sobre su salud mental durante el último año. Sólo el 17% consultó a un consejero/terapeuta profesional.

Apoyo a la salud mental de los jóvenes en la escuela

A fin de mejorar su logro, los adolescentes señalan que buscan más apoyo de los maestros con las tareas escolares, flexibilidad en el aprendizaje y ayuda con su salud mental. Incluso entre los estudiantes que dijeron que sus escuelas ofrecían apoyo en materia de salud mental, el 22% de ellos cree que podrían ser más útiles.

"Durante esta época sin precedentes, los padres, maestros y otros adultos responsables pueden ayudar a que esta transición sea lo más fácil posible para los adolescentes al mantener un diálogo abierto", dijo la doctora Jennifer Christian-Herman, directora ejecutiva de Salud Mental de Blue Shield of California. "Encuentre el tiempo para animar a los niños y adolescentes de su vida a hablar sobre cómo se sienten respecto al regreso a la escuela".

Para ver otros resultados de la encuesta, además de consejos y recursos para ayudar a los adolescentes a superar los desafíos del regreso a la escuela, visite bluesky.blueshieldca.com.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California.

Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/.

O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

Metodología de la encuesta de BlueSky sobre el inicio de las clases

Blue Shield of California encargó a Quest Mindshare una encuesta entre 500 estudiantes de secundaria y preparatoria de California (de entre 13 y 18 años). Los resultados se ponderaron para ser representativos de todos los adolescentes de California. La encuesta se realizó del 26 de julio al 5 de agosto de 2021.

CONTACTO: Mashi Nyssen

Blue Shield of California

510-607-2359

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1597833/Blue_Shield_Back_to_School_Spanish__ID_13402418f3db.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810201/blue_jpg_Logo.jpg

FUENTE Blue Shield of California

Related Links

www.bcbs.com



SOURCE Blue Shield of California