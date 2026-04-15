Una pasarela para la innovación: "CES Unveiled Milan"

El "Road to CES" se detiene en la capital de la innovación italiana para poner de relieve la tecnología y reunir a los líderes

ARLINGTON, Virginia, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® anuncia que CES® acogerá "CES Unveiled Milan" en el centro de convenciones Allianz MiCo el 21 de octubre, ampliando el "Road to CES" y reforzando el papel fundamental que Europa juega en la configuración de la industria tecnológica global. "CES Unveiled Milan" servirá de anticipo europeo de CES 2027, mostrando tecnologías de vanguardia, suscitando conversaciones y facilitando conexiones significativas. El acto reunirá a cientos de líderes del sector, innovadores, inversores, funcionarios públicos y medios de comunicación de primer nivel de toda la región.

"La innovación es global, y Europa sigue siendo vital para el futuro de la tecnología", declaró Gary Shapiro, presidente ejecutivo y consejero delegado de la CTA. "Al llevar 'CES Unveiled' a Milán, ponemos de relieve a los extraordinarios innovadores europeos y creamos una potente vía de acceso a CES, donde confluyen las ideas y la inversión".

Como el acontecimiento tecnológico más importante del mundo, CES reúne a innovadores de todo el planeta, y Europa es desde hace tiempo parte esencial de esa historia. "CES Unveiled Milan" se basa en este legado y ofrece un nuevo foro dinámico para dar a conocer las tecnologías europeas que contribuyen a abordar los retos mundiales. La región, cuna de empresas innovadoras, marcas mundiales y responsables políticos con visión de futuro, sigue dando forma a la manera en que la tecnología transforma la vida de las personas.

"Milán se erige como punto de encuentro entre el diseño, la creatividad y la tecnología, lo que la convierte en un lugar idóneo para atraer a la comunidad innovadora europea", declaró Kinsey Fabrizio, presidente de la CTA. "Al añadir una parada en Milán en el 'Road to CES', estamos creando más oportunidades para conectar a los innovadores y que puedan perfeccionar las presentaciones de sus productos a medida que cobran impulso de cara al CES".

Las exposiciones de "CES Unveiled Milan" pondrán el foco en las empresas emergentes europeas de los sectores aeroespacial, de la inteligencia artificial, la tecnología agrícola, la salud digital y la tecnología de lujo, entre otros. El evento apoyará a las empresas emergentes a través de sus programas de emparejamiento y tutoría. Además, "CES Unveiled Milan" organizará un concurso de presentaciones para ayudar a los fundadores a perfeccionar sus propuestas. El ganador recibirá un codiciado espacio en Eureka Park®, el escenario de mayor influencia para las empresas emergentes, en CES 2027. El programa de la conferencia ofrecerá un anticipo de las tendencias y anuncios tecnológicos de CES y explorará la fortaleza del ecosistema de innovación europeo, centrándose en las tendencias emergentes, la ampliación a escala mundial y el análisis del panorama político de la región.

"CES Unveiled Milan" se produce en colaboración con la Agencia Italiana de Comercio. La Agencia Italiana de Comercio es el organismo gubernamental que apoya el desarrollo empresarial de las empresas italianas en el extranjero y participa todos los años en el Eureka Park de CES. Desde las empresas emergentes hasta las de gran crecimiento, la innovación europea ocupará un lugar central, destacando las contribuciones de la región al futuro de la tecnología.

"La decisión de acoger 'CES Unveiled Milan' refleja el papel estratégico de Italia en el fomento de la innovación y la competitividad industrial en toda Europa", declaró Matteo Zoppas, presidente de la Agencia Italiana de Comercio. "Asociarse con CES ofrece el escenario internacional más avanzado para destacar las últimas tecnologías 'Made in Italy', se mejora su visibilidad global y ofrece oportunidades concretas de crecimiento, asociaciones y expansión de mercado, creando así valor para todo el ecosistema, desde las empresas emergentes hasta los líderes consolidados en tecnologías de vanguardia".

Como parada en el "Road to CES", "CES Unveiled Milan" crea una potente plataforma para que los innovadores europeos cobren impulso regional, conozcan la expansión y establezcan conexiones de enorme valor. Más información sobre "CES Unveiled Milan". La inscripción se abre en mayo.

CES 2027 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. 'Road to CES' visitará otras ciudades europeas, entre ellas París y Ámsterdam, lo que refleja el compromiso constante de CES con la participación de innovadores de toda la región.

Acerca de CES®:

CES es el acontecimiento tecnológico más importante del mundo, el campo de pruebas de las tecnologías más avanzadas y de los innovadores mundiales. Aquí es donde las marcas más importantes del mundo hacen negocios y conocen nuevos socios, y los innovadores más brillantes se dan a conocer. Propiedad de la Consumer Technology Association® y también responsable de su producción, CES presenta todos los aspectos del sector tecnológico. CES 2027 se celebra del 6 al 9 de enero en Las Vegas. Más información en CES.tech y siga a CES en la red social.

Acerca de la Consumer Technology Association (CTA)®:

Como la mayor asociación comercial de tecnología de Norteamérica, la CTA es el sector tecnológico. Nuestros miembros son los principales innovadores del mundo, desde empresas emergentes hasta marcas mundiales, y contribuyen a mantener más de 17 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos. CTA es la propietaria y productora de CES®, el acontecimiento tecnológico más importante del mundo. Encuéntrenos en CTA.tech. Síganos en @CTAtech.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2520236/5916338/CESLogo_CLR_RGB_Logo.jpg