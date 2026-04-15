Une piste pour l'innovation : CES Unveiled Milan

Road to CES s'arrête dans la capitale italienne de l'innovation pour mettre en lumière la technologie et réunir les dirigeants

ARLINGTON, Virginie, 15 avril 2026 /PRNewswire/ -- La Consumer Technology Association (CTA)® annonce que CES® organisera l'événement CES Unveiled Milan à l'Allianz MiCo le 21 octobre, élargissant ainsi la « Road to CES » et réaffirmant le rôle essentiel de l'Europe dans la transformation de l'industrie technologique mondiale. CES Unveiled Milan servira d'avant-première européenne à CES 2027, en présentant des technologies révolutionnaires, en suscitant des échanges et en permettant de créer des liens plus tangibles. Cet événement réunira des centaines de chefs d'entreprise, d'innovateurs, d'investisseurs, de représentants des pouvoirs publics et de médias de premier plan de toute la région.

« L'innovation est mondiale et l'Europe reste vitale pour l'avenir de la technologie », a déclaré Gary Shapiro, président exécutif et directeur général du CTA. « En organisant CES Unveiled à Milan, nous voulons mettre en avant les extraordinaires innovateurs européens et créer une puissante rampe d'accès au CES, dans laquelle les idées et les investissements se rencontrent. »

En tant qu'événement technologique le plus important au monde, le CES réunit des innovateurs du monde entier et l'Europe a toujours été un acteur essentiel de cette démarche. CES Unveiled Milan s'appuie sur cet héritage en proposant un nouveau forum dynamique pour mettre en valeur les technologies européennes contribuant à relever les défis mondiaux. Abritant des start-ups révolutionnaires, des marques mondiales et des décideurs politiques avant-gardistes, le continent continue de façonner la manière dont la technologie transforme la vie.

« Milan se situe à l'intersection du design, de la créativité et de la technologie, ce qui en fait un lieu naturel pour renforcer l'engagement de la communauté européenne de l'innovation », a déclaré Kinsey Fabrizio, président du CTA. « En ajoutant une étape à Milan l'itinéraire de Road to CES, nous créons des opportunités supplémentaires pour les innovateurs de nouer des liens et d'affiner la présentation de leurs produits, en anticipation au CES. »

Les expositions au CES Unveiled Milan mettront en lumière les startups européennes dans, notamment, les domaines de l'aérospatiale, de l'IA, de l'agritech, de la santé numérique et de la technologie de luxe. L'événement soutiendra les startups par le biais de ses programmes de jumelage et de mentorat. En outre, CES Unveiled Milan organisera un concours de présentation pour aider les fondateurs à affiner leur présentation. Le gagnant recevra un espace convoité dans l'Eureka Park®, l'arène des startups de CES 2027 qui suscite beaucoup d'intérêt. Le programme de la conférence donnera un aperçu des tendances et des annonces technologiques du CES et explorera la force de l'écosystème d'innovation européen, en privilégiant les tendances émergentes, l'échelle mondiale et la navigation dans le paysage politique de la région.

CES Unveiled Milan est organisé en partenariat avec l'Agence italienne du commerce. L'Agence italienne du commerce est l'agence gouvernementale qui soutient le développement commercial des entreprises italiennes à l'étranger et participe chaque année à l'Eureka Park du CES. Des start-ups aux grandes entreprises, l'innovation européenne occupera le devant de la scène, mettant en lumière les contributions de la région à l'avenir de la technologie.

« La décision d'accueillir CES Unveiled Milan reflète le rôle stratégique de l'Italie dans la promotion de l'innovation et de la compétitivité industrielle à travers l'Europe », a déclaré Matteo Zoppas, président de l'Agence italienne du commerce. « Le partenariat avec le CES offre la scène internationale la plus avancée pour mettre en avant les dernières technologies Made in Italy, en améliorant leur visibilité mondiale et en offrant des opportunités concrètes de croissance, de partenariats et d'expansion du marché, créant ainsi de la valeur pour l'ensemble de l'écosystème - des startups émergentes aux leaders établis dans les technologies de pointe. »

En tant qu'étape de la Road to CES, CES Unveiled Milan est une plateforme puissante pour les innovateurs européens afin de créer un élan régional, de s'informer sur l'expansion et de nouer des liens importants. En savoir plus sur CES Unveiled Milan. Les inscriptions s'ouvrent en mai.

Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Road to CES se rendra dans d'autres villes européennes, dont Paris et Amsterdam, reflétant l'engagement continu du CES à impliquer les innovateurs dans toute la région.

À propos du CES® :

Événement technologique le plus influent au monde, le CES est le terrain d'essai des technologies de rupture et des innovateurs internationaux. C'est là que les plus grandes marques mondiales font des affaires et rencontrent de nouveaux partenaires, et que les innovateurs les plus talentueux occupent le devant de la scène. Le CES, détenu et produit par la Consumer Technology Association (CTA)®, couvre tous les aspects du secteur technologique. Le CES 2027 aura lieu du 6 au 9 janvier à Las Vegas. Pour en savoir plus, consultez le site CES.tech et suivez le CES sur les réseaux sociaux.

À propos de la Consumer Technology Association (CTA)® :

En tant que plus grande association commerciale d'Amérique du Nord, la CTA représente le secteur de la technologie. Nos membres, qui sont les plus grands innovateurs du monde, des startups aux marques mondiales, contribuent à plus de 17 millions d'emplois américains. La CTA est propriétaire et productrice du CES®, le plus grand événement technologique mondial. Retrouvez-nous sur CTA.tech. Suivez-nous sur @CTAtech.