Unbox Robotics obtient 28 millions de dollars US dans le cadre d'une levée de fonds de série B menée par ICICI Venture

La société utilisera les fonds pour renforcer les équipes de direction et d'ingénierie, accélérer le développement des produits et étendre sa présence sur le marché en Inde et dans le monde

Dans le cadre de la transaction, la société a également créé des liquidités importantes pour les employés par le biais de son programme ESOP .

PUNE, Inde, 21 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Unbox Robotics, une entreprise leader dans la technologie robotique de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu un financement de série B de 28 millions de dollars US (243 crore INR), dirigé par ICICI Venture et Redstart Labs (Infoedge), avec un co-investissement de F-Prime, 3one4 Capital, Navam Capital, Force Ventures, et d'autres investisseurs existants. Ce tour de table, composé de capitaux primaires et secondaires, servira à renforcer les équipes de direction et d'ingénieurs, à accélérer le développement de nouveaux produits et à étendre la présence sur le marché indien et sur certains marchés internationaux.

Rohit Pitale, Chief Growth & Product Officer, Pramod Ghadge, Co-Founder & Chief Executive Officer, Shahid Memon, Co-Founder & Chief Technology and Operations Officer

Cette levée de fonds constitue une étape clé pour Unbox Robotics, qui poursuit sa mission de transformation des opérations d'entreposage et de logistique grâce à la robotique intelligente et à l'automatisation. Dans le cadre de la transaction, l'entreprise a également créé des liquidités importantes pour les employés par le biais de son programme ESOP.

Fondée dans le but de transformer l'intralogistique grâce à une automatisation intelligente, Unbox Robotics conçoit et déploie des systèmes robotiques modulaires qui permettent aux entreprises d'exécuter leurs commandes de manière plus rapide, plus évolutive et plus efficace. La plateforme d'Unbox Robotics associe un logiciel propriétaire d'intelligence en essaim à du matériel modulaire de triage robotique en 3D, ce qui permet à de grandes flottes de robots de se coordonner dynamiquement et d'augmenter leur débit avec une infrastructure fixe minimale.

L'entreprise s'est constitué une clientèle croissante en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'en Inde, en soutenant le commerce électronique mondial, la vente au détail et les opérateurs logistiques tiers. Ce soutien d'ICICI Venture représente une validation solide de la technologie d'Unbox Robotics, de l'intérêt qu'elle suscite auprès de ses clients et de sa vision à long terme. ICICI Venture apporte une expertise institutionnelle approfondie, de solides capacités de gouvernance et une croyance commune dans le rôle de l'automatisation dans la mise en place de chaînes d'approvisionnement évolutives et efficaces, ce qui en fait un partenaire idéal pour la prochaine phase de croissance d'Unbox Robotics.

Pramod Ghadge, fondateur et PDG de Unbox Robotics, a déclaré : « Ce financement est une étape importante pour Unbox Robotics. Le soutien continu de nos investisseurs actuels et l'arrivée d'ICICI Venture en tant qu'investisseur principal et de F-Prime, qui a rejoint le tour de table depuis les États-Unis, renforcent notre capacité à nous développer plus rapidement. Avec une croissance et une rentabilité multipliées par cinq d'une année à l'autre, nous redoublons d'efforts pour développer nos produits sur les principaux marchés du monde. Nous prévoyons d'utiliser ce capital pour constituer une équipe de classe mondiale, accélérer le développement de nouveaux produits et étendre notre présence sur des marchés clés, car la demande d'automatisation des entrepôts continue de croître. »

Sharad Malpani, directeur d'ICICI Venture et co-responsable du fonds IVen Amplifi, , a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Unbox Robotics à ce stade de sa croissance. L'entreprise a fait preuve d'une exécution solide, d'une technologie unique et d'une compréhension claire des besoins des clients dans le domaine de l'automatisation de la logistique et de l'intralogistique. Nous pensons qu'Unbox Robotics est bien placé pour jouer un rôle de premier plan dans la mise en place d'opérations d'entreposage efficaces et évolutives en Inde et dans le monde. »

Vibhore Sharma, directeur de Redstart Labs (Infoedge), a déclaré : « Unbox Robotics a prouvé sa capacité à traduire des innovations techniques fondées sur des connaissances approfondies en une commercialisation fructueuse. Alors que l'entreprise entre dans sa prochaine phase, nous nous réjouissons de soutenir ses progrès continus. »

Sanjay Aggarwal, Venture Partner, F-Prime, a déclaré : « Unbox Robotics est l'une des principales entreprises de robotique indienne à fournir des solutions de premier ordre sur la scène internationale. Nous avons toujours été impressionnés par leurs produits innovants, leur exécution sans relâche et leur capacité à fournir des solutions éprouvées à fort retour sur investissement à certains des clients les plus exigeants au monde. Nous sommes ravis de nous associer à l'équipe pour la prochaine phase de croissance. »

Relations avec les médias : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2865267/Unbox_Robotics_Leadership.jpg