Understood lanza "Take N.O.T.E.", una herramienta digital gratuita que ayuda a las familias a identificar los principales signos de discapacidades de aprendizaje y TDAH

NUEVA YORK, 9 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Understood, una organización de impacto social que empodera a las personas que piensan y aprenden de manera diferente, lanzó hoy la herramienta Take N.O.T.E.™, una iniciativa desarrollada en colaboración con la Academia Americana de Pediatría (AAP). Esta iniciativa se centra en el dispositivo de memoria "Take N.O.T.E." para ayudar a las familias a identificar los signos de posibles discapacidades de aprendizaje y TDAH en sus hijos. La iniciativa — en u.org/takenote-espanol — incluye recursos digitales gratuitos que las familias pueden usar cuando notan que su hijo tiene dificultades con cambios de comportamiento o si se sienten preocupados por retrasos en el desarrollo.

La herramienta Take N.O.T.E. guía a las familias para que realicen los siguientes pasos:

Notar si ocurre algo fuera de lo común

si ocurre algo fuera de lo común Observar comportamientos para identificar patrones

comportamientos para identificar patrones Tener una conversación con el maestro, trabajador social o cuidador para validar lo que observa

con el maestro, trabajador social o cuidador para validar lo que observa Establecer vínculos con profesionales de confianza, como los pediatras

Una encuesta exhaustiva revela que los padres ahora están notando cambios en el comportamiento de los niños

Dado que muchas familias están pasando más tiempo juntas durante la pandemia del COVID-19, puede que los padres y cuidadores noten ciertas cosas que no entienden en el comportamiento de sus hijos.

Una nueva encuesta realizada por Understood/YouGov con más de 2,000 padres de niños de 5 a 17 años encontró que el 69% se ha vuelto más consciente de los desafíos que enfrenta su hijo en la escuela que antes de la pandemia, y más de un tercio (37%) informa haber notado cambios en el comportamiento de sus hijos. Sin embargo, entre los padres que notaron cambios en el comportamiento de sus hijos, menos de 1 de cada 3 (28%) buscó orientación o apoyo de un proveedor de atención médica.

Las diferencias en la manera de pensar y aprender son variaciones en la forma en que el cerebro procesa la información y pueden afectar la lectura, la escritura, las matemáticas, la concentración y el seguimiento de instrucciones. Algunos ejemplos comunes incluyen la dislexia y el TDAH. Las familias suelen pasar por alto o malinterpretar los signos de las diferencias en la manera de pensar y aprender. La falta de conciencia, la desinformación, el estigma y otras barreras como el costo pueden impedir que los niños obtengan el apoyo que necesitan. La encuesta también encontró que el 57% de los padres de niños diagnosticados con una diferencia en la manera de pensar y aprender informa que tomó mucho tiempo para que su hijo fuera diagnosticado. Y entre estos mismos padres, el 62% desearía haber tenido una herramienta o recurso para ayudarlos a registrar los cambios en el comportamiento de sus hijos antes del diagnóstico.

"Los signos de las diferencias en la manera de pensar y aprender no siempre son claros, y no saber qué significan o cómo ayudar puede ser estresante y abrumador", dijo Fred Poses, presidente y director ejecutivo de Understood. "Ahora que los niños regresan a un entorno escolar incierto, las familias necesitan una herramienta que les ayude a darse cuenta de si sus hijos tienen dificultades. Al ofrecer recursos gratuitos y fáciles de usar, nuestro objetivo con la herramienta Take N.O.T.E. es ayudar a los cuidadores a tomar el control, identificar las señales e interactuar con expertos de confianza para obtener la orientación que necesitan".

"Con un mayor uso del aprendizaje virtual este año en muchos distritos escolares, los pediatras pueden recibir más preguntas de los padres ya que los niños y adolescentes no están físicamente en la escuela. Para los padres a quienes les preocupa que sus hijos puedan estar teniendo dificultades, la campaña Take N.O.T.E. ofrece una guía útil para obtener ayuda", dijo la presidenta de la AAP, Sally Goza, MD, FAAP. "Queremos que los padres sepan que los pediatras están listos para ayudar y pueden ser un recurso cuando un niño no está logrando el progreso esperado en la escuela".

Las familias pueden visitar u.org/takenote-espanol para acceder a contenido seleccionado sobre los hitos del desarrollo, las diferencias en la manera de pensar y aprender, los signos comunes y qué buscar cuando observan a sus hijos.

Metodología de la encuesta

YouGov, en nombre de Understood, realizó una encuesta en línea entre padres de niños de 5 a 17 años (a los que se hace referencia en todo momento como "padres") en los Estados Unidos. Se encuestó a un total de 2,049 padres. Para los propósitos de esta encuesta, los padres de niños "típicos" se definen como aquellos cuyos hijos no han mostrado signos de diferencias en la manera de pensar y aprender o no han sido diagnosticados con una diferencia en la manera de pensar y aprender. Esto contrasta con los padres de niños sintomáticos o que han sido diagnosticados con una discapacidad de aprendizaje o TDAH. La encuesta se realizó entre el 22 de julio y el 3 de agosto de 2020.

