Une application Veeva CDB pour rationaliser l'agrégation, le nettoyage et la transformation des données cliniques

La nouvelle application de données cliniques harmonise les données d'étude provenant de sources multiples afin de fournir des données complètes et simultanées sur les essais cliniques

BARCELONE, Espagne, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé la disponibilité de Veeva CDB , une solution unique en son genre pour l'agrégation, le nettoyage et la transformation des données cliniques. Veeva CDB va faire évoluer la façon dont les équipes de gestion des données cliniques travaillent en fournissant une plateforme pour l'ingestion et la révision de toutes les sources de données d'étude, tout en réduisant les processus manuels, les projets d'intégration, la complexité et les coûts associés à l'exploitation des données d'essais cliniques.

Avec Veeva CDB, les sponsors et les fournisseurs de données peuvent visualiser et résoudre les requêtes de données de manière centralisée afin de minimiser les risques de qualité, d'offrir une meilleure visibilité des données et d'accélérer l'exécution des essais. Le moteur d'ingestion automatisé de Veeva CDB rassemble des données provenant d'un large éventail de sources externes, notamment EDC, RTSM, ePRO, eCOA et des données de laboratoire. L'ingestion à partir de Veeva Vault EDC est disponible dès aujourd'hui, et la prise en charge d'autres systèmes EDC tiers, notamment Medidata Rave™, est prévue pour 2023.

« Avec l'augmentation des sources de données numériques dans les essais cliniques, la gestion efficace des données est devenue un facteur clé de la réussite des études », déclare Mayank Anand, vice-président et responsable mondial de la stratégie et de la gestion des données chez GSK. « Veeva CDB accélère l'agrégation et le nettoyage, ce qui permet à nos gestionnaires de données de se concentrer sur les activités à valeur ajoutée qui peuvent faire avancer nos essais. »

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 10 promoteurs d'essais cliniques et CRO, et 18 de leurs principaux fournisseurs de données pour développer et affiner Veeva CDB au cours des deux dernières années », déclare Pavel Burmenko, directeur général de Veeva CDB. « Dans plus de 100 essais à ce jour, Veeva CDB a fourni des données prêtes à l'analyse plus rapidement pour des décisions plus éclairées et une exécution rationalisée entre tous les partenaires de l'essai. »

Le programme de fournisseurs de données Veeva CDB, également annoncé aujourd'hui, réunira pour la première fois les promoteurs, les CRO et les fournisseurs de données sur une seule plateforme de gestion des données cliniques afin de faciliter la livraison de données de qualité plus rapidement et plus efficacement. Le programme permet aux fournisseurs de données qualifiés de disposer d'outils, de formations et d'une assistance pour fournir des données selon une méthode standardisée et simplifiée aux clients de Veeva CDB.

« Conformément à notre engagement à permettre la génération de preuves dans les essais cliniques modernes, nous sommes heureux de nous associer à Veeva pour répondre aux besoins de nos clients mutuels en matière d'intégration de données », a déclaré Ian Jennings, directeur commercial chez Signant Health.

Informations complémentaires

