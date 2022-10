Une autre collaboration réussie - A Plague Tale: Requiem - Cloud Version sort sur Nintendo Switch™, le 18 octobre

TOKYO, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ubitus K.K. (ci-après Ubitus), un fournisseur de solutions de jeux cloud de premier plan dans le monde, a aidé Asobo Studio et Focus Entertainment à lancer A Plague Tale: Innocence - Cloud Version sur Nintendo Switch™ en 2021. Une fois encore, Ubitus soutient la suite – A Plague Tale: Requiem - Cloud Version – à passer sur la plateforme Nintendo Switch. Les joueurs de Switch en Amérique du Nord, au Japon, en Corée et dans certains pays d'Europe pourront découvrir cette suite passionnante, simultanément avec les autres plateformes, le 18 octobre.

Plongez dans la suite du jeu vidéo primé A Plague Tale: Innocence

L'opus précédent, A Plague Tale: Innocence, a été acclamé par la critique pour son aventure fascinante d'Amicia et de son petit frère Hugo confrontés à de sombres pouvoirs dans la France médiévale. Suivant la même formule à succès, A Plague Tale: Requiem promet la suite de l'histoire de la fratrie avec un nouveau voyage déchirant aux graphismes nettement améliorés et aux options de jeu encore plus nombreuses. La solution de jeu cloud d'Ubitus permet d'apporter toutes ces excitations aux joueurs de la Nintendo Switch le premier jour où le jeu est disponible sur le marché. Pas d'attente pour les téléchargements de longue durée, il suffit d'appuyer sur le bouton et de jouer.

« En tant que joueur de jeux vidéo, je suis ravi d'assister à l'arrivée de la suite du jeu A Plague Tale sur le Nintendo eShop. De même, Ubitus est heureux d'aider Asobo Studio et Focus Entertainment à porter à nouveau leur chef-d'œuvre sur la Nintendo Switch. C'est un vote de confiance de la part de chaque collaboration que le jeu cloud est l'avenir », a commenté Wesley Kuo, PDG d'Ubitus.

À propos de Focus Entertainment

Focus propose des expériences inédites et uniques aux joueurs du monde entier. Notre politique éditoriale se distingue par des concepts innovants, un jeu inventif et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo.

À propos d'Asobo Studio

Asobo Studio est un studio de jeux vidéo français basé à Bordeaux, en France, qui emploie 260 développeurs travaillant sur Microsoft Flight Simulator, et A Plague Tale: Requiem parmi d'autres projets à la pointe de la technologie.

À propos d'Ubitus

Ubitus exploite la meilleure plateforme de jeux cloud au monde grâce à sa technologie brevetée GameCloud. Les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de jeu AAA sur divers appareils, tels que les smartphones, les tablettes, les consoles de jeu, les smart TV et les ordinateurs personnels avec un réseau à large bande mobile ou terrestre. Ubitus est en mesure de diffuser du contenu multimédia interactif avec une expérience immersive sur plusieurs appareils pour les opérateurs de plateformes et les développeurs de contenu numérique, afin d'accélérer la vulgarisation du métavers avec de larges applications.

