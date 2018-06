Une banque centrale décide d'utiliser la plate-forme d'opérations de change adaptive de Quod Financial

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/703562/Quod_Financial_Logo.jp )

La Banque de France est un membre actif de l'Eurosystème, avec une solide présence sur les marchés des changes tant pour les services de gestion des réserves et aux clients institutionnels. En 2017, la BdF a lancé une demande de propositions dans le but de créer une plateforme de négociation électronique pour s'acquitter de son mandat. Les principaux objectifs de ce nouveau système sont de minimiser l'impact du marché, assurer une certitude et une transparence maximale en termes d'exécution, et offrir un ensemble d'outils permettant de surveiller et d'analyser le comportement du marché en temps réel.

La société Quod Financial a été sélectionnée et a implémenté la plateforme FX Adaptive (AFX), une plateforme de négociation en devises et d'exécution hautement automatisée couvrant les Spot, Swaps, Operations de change à terme et Contrats à terme non livrables avec une connectivité à plus de 40 salles et banques. AFX fournit un ensemble d'algorithmes pour rechercher des liquidités et gérer l'impact du marché, avec un contrôle total de l'exécution. L'outil analytique en temps réel AFX, doté de fonctionnalités de visualisation intuitive, permet une compréhension approfondie des liquidités et de l'activité des participants sur un ordre unique mais aussi à un niveau global.

Mickael Rouillère, directeur de la technologie, a déclaré : « La Banque de France est résolument innovatrice en matière de technologie et la logique de ce projet est de devancer les changements rapides sur les marchés des capitaux. La Banque de France souhaite contrôler totalement la façon dont elle fournit des liquidités au marché, avec un minimum de fuite d'informations, ainsi que des outils de surveillance puissants et la capacité à analyser les évènements. Nous avons utilisé Quod Financial AFX pour personnaliser rapidement les exigences de la Banque de France. La Banque de France est une banque centrale de premier plan en Europe ; ce projet est pour nous une étape importante. »

La plateforme Adaptive FX (AFX) de Quod Financial est une solution de négociation en devises modulaire, non perturbatrice, évolutive et extrêmement résiliente. Elle offre un système de gestion d'ordres, un acheminement intelligent des ordres, une négociation algorithmique, une tarification, une gestion des risques et une tenue des positions, une distribution des taux, une analyse des coûts de transaction, ainsi que différentes interfaces API et frontales. Quod Financial, qui a son siège à Londres, a des bureaux à Paris, New York et Hong Kong. Pour plus d'informations, visiter http://www.quodfinancial.com, ou contacter info@quodfinancial.com .

