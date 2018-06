Zentralbank stellt auf adaptive Devisenplattform von Quod Financial um

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/703562/Quod_Financial_Logo.jpg )

Die Banque de France ist aktives Mitglied im Eurosystem mit einer starken Präsenz auf den Devisenmärkten, sowohl für die Verwaltung der Währungsreserven als auch für institutionelle Kunden. Die BdF hatte 2017 eine Ausschreibung (Request for Proposal, RFP) mit dem Ziel, eine elektronische Handelsplattform zur Erfüllung ihres Auftrags zu erstellen, auf den Weg gebracht. Hauptanliegen dieses neuen Systems sind die Minimierung von Markteinflüssen, hohe Ausführungssicherheit und Transparenz, sowie eine Reihe von Instrumenten zur Überwachung und Analyse des Marktverhaltens in Echtzeit.

Quod Financial wurde ausgewählt und hat die Adaptive FX-Plattform (AFX) implementiert, eine hochautomatisierte Plattform für Devisenhandel und Abwicklung, die Spot, Swaps, Forwards und NDFs mit Anbindung an über 40 Standorte und Banken abdeckt. AFX bietet eine Reihe von Algorithmen für die Liquiditätsaufnahme und das Management von Markteinflüssen mit vollständiger Kontrolle über die Ausführung. Das AFX Echtzeit-Analyse-Tool mit intuitiven Visualisierungsfunktionen ermöglicht ein vertieftes Verständnis der Liquidität und der Aktivitäten der Teilnehmer, sowohl auf Einzelauftrags- als auch auf Gesamtebene.

Mickael Rouillère, Chief Technology Officer, erklärt: "Banque de France ist ein Technologie-Innovator und die diesem Projekt zugrundeliegende Logik besteht darin, den schnellen Veränderungen in den Kapitalmärkten voraus zu sein. Die Banque de France will die volle Kontrolle darüber, wie sie dem Markt Liquidität zur Verfügung stellt, mit minimalem Informationsverlust und leistungsstarken Überwachungswerkzeugen und der Möglichkeit, Events zu analysieren. Wir haben Quod Financial AFX für eine schnelle Anpassung an die Anforderungen von Banque de France eingesetzt. Die Banque de France ist eine der führenden Zentralbanken in Europa - wir betrachten dieses Projekt als bedeutenden Meilenstein".

Informationen zu Quod Financial:

Quod Financials Adaptive FX Trading Platform (AFX) ist eine modulare, unterbrechungsfreie, skalierbare und hochresistente Devisenhandelslösung, die OMS, Smart Order Routing, automatisierten Handel, Preisgestaltung, Risikomanagement und Position-Keeping, Kursverteilung, Transaktionskostenanalyse und verschiedene APIs und Front Ends bietet. Quod Financial hat seinen Hauptsitz in London und verfügt über Büros in Paris, New York und Hongkong. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf http://www.quodfinancial.com oder per E-Mail unter info@quodfinancial.com .

