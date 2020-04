Une bonne raison de fêter les cuisines régionales : le 18 avril, rejoignez la Journée mondiale du voyage culinaire

LONDRES, 9 avril 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, la World Food Travel Association (WFTA) a invité les voyageurs gastronomes, ainsi que les acteurs du voyage et de l'hôtellerie à travers le monde, à se réunir pour fêter ensemble la Journée mondiale du Tourisme Gastronomique (World Food Travel Day), le 18 avril prochain.

La Journée Mondiale du Tourisme Gastronomique célèbre le fait de voyager pour découvrir les cultures culinaires dans le monde entier. La Journée s'est tenue pour la première fois en 2019 et a été conçue pour sensibiliser les consommateurs et les professionnels du secteur, dans le but de soutenir la mission de notre association qui est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par le biais de l'accueil hôtelier et du tourisme. Cet événement accueille les consommateurs et les professionnels du secteur et a lieu chaque année le 18 avril.

Cette année, nous avons demandé aux participants de proposer leurs expériences locales préférées en matière de nourriture et de boissons, qui pourraient être appréciées par les personnes voyageant dans leur région. Pour participer, il vous suffit de suivre ces trois étapes :

Inscrivez la date du 18 avril dans votre agenda, afin de ne pas l'oublier ! Le 18 avril, postez des photos, des vidéos et des histoires sur les meilleures expériences en matière de cuisine ou de boisson que vous ayez vécues au cours de vos voyages. Utilisez le hashtag #WorldFoodTravelDay et identifiez-nous avec @worldfoodtravelassn sur Instagram et @WorldFoodTravel sur Twitter ou Facebook, afin que nous puissions cliquer sur « J'aime » et partager vos publications.

Pour en savoir plus sur la Journée mondiale du Tourisme Gastronomique, veuillez consulter le site

https://worldfoodtravel.org/world-food-travel-day-april-18/

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La WFTA est une organisation à but non lucratif, fondée en 2001 par Erik Wolf, son directeur général actuel. Elle est reconnue comme étant une figure dominante dans le monde en matière de tourisme alimentaire, culinaire et gastronomique. La mission de la WFTA est de préserver et de promouvoir les cultures culinaires par le biais de l'accueil hôtelier et du voyage. Chaque année, l'organisation offre ses services à près de 200 000 professionnels dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.WorldFoodTravel.org.

Contact avec la presse : Erik Wolf (+44) 7827 582 554 [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/654605/World_Food_Travel_Association_Logo.jpg

