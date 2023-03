Une enquête menée dans toute l'industrie révèle que la centralisation de la réglementation est la priorité numéro un pour la medtech

Le rapport révèle des changements positifs dans les affaires réglementaires et des possibilités d'amélioration, notamment :

Les processus manuels perdurent : Seulement 13 % des entreprises ont mis en place un système de RIM numérique global pour une gestion de bout en bout des opérations réglementaires. De nombreuses entreprises de technologies médicales s'appuient sur des processus manuels, des sources de données déconnectées et des systèmes cloisonnés qui ne sont pas évolutifs, ce qui rend plus difficile l'expansion sur de nouveaux marchés.

La source unique pour l'enregistrement des données est en hausse : Les entreprises qui collectent les données d'enregistrement mondiales dans un système unique ont augmenté d'une année sur l'autre, soulignant l'urgence d'établir une source unique pour les informations réglementaires.

Les processus de conformité post-commercialisation manquent de connexions : La plupart des entreprises (83 %) disposent d'intégrations partielles, de solutions ponctuelles ou de processus manuels dans les domaines de la réglementation et de la qualité pour saisir les changements post-commercialisation au sein du portefeuille de produits. L'absence d'un processus de contrôle des changements transparent et automatisé augmente les risques et peut entraîner des problèmes de conformité ou des retards.

« Avec les nouvelles réglementations et la complexité croissante de la chaîne d'approvisionnement, les entreprises de medtech évaluent les voies vers des processus plus transparents afin que des données de haute qualité puissent être partagées entre les équipes », a déclaré Seth Goldenberg, vice-président de Veeva MedTech. « Cette étude montre que l'industrie medtech fait des progrès en faisant progresser les opérations réglementaires pour une meilleure visibilité globale, l'exactitude des données et la conformité. »

Le rapport de référence sur la réglementation de Veeva MedTech examine les progrès de l'industrie des dispositifs médicaux et du diagnostic vers la modernisation des opérations réglementaires. Les répondants à l'enquête comprennent des professionnels des affaires réglementaires de plus de 100 organisations medtech à travers le monde, allant des entreprises aux PME. Consultez l'étude annuelle complète qui explore la manière dont les entreprises medtech gèrent la conformité et la visibilité au niveau mondial, la rapidité de mise sur le marché, la conformité post-commercialisation et la modernisation.

