Une entreprise biopharmaceutique de pointe adopte Veeva Vault CRM afin d'assurer l'engagement de ses clients à l'échelle mondiale

GSK est l'un des premiers acteurs de l'industrie à adopter la CRM de nouvelle génération en tant que technologie d'innovation commerciale

BARCELONE, Espagne, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) a annoncé aujourd'hui que GSK sera l'une des premières sociétés biopharmaceutiques à migrer vers Veeva Vault CRM . En adoptant la nouvelle génération de CRM pour les sciences de la vie, GSK prévoit d'exploiter les nouvelles innovations technologiques pour interagir avec les clients en fonction de leurs besoins et de la manière qui leur convient le mieux, ce qui se traduira par un engagement plus efficace des professionnels de la santé (HCP pour Health Care Professional).

« Les données et la technologie sont au cœur des efforts visant à atteindre l'objectif de GSK d'avoir un impact positif sur 2,5 milliards de personnes d'ici la fin de l'année 2030, c'est pourquoi le passage à Vault CRM est donc clairement une prochaine étape pour nous alors que nous progressons dans notre engagement HCP hautement personnalisé », a déclaré Kieron Scrutton, vice-président senior de la technologie commerciale et numérique chez GSK. « Veeva maîtrise parfaitement le secteur des sciences de la vie et possède l'expertise et la vision en matière de technologie commerciale pour aider les entreprises biopharmaceutiques comme la nôtre à apporter des thérapies complexes aux patients qui en ont besoin pour les années à venir ».

Scrutton est l'un des principaux intervenants du Veeva Commercial Summit, Europe . Ils expliqueront comment la Vault CRM est un facteur clé de l'agilité commerciale, de l'innovation et de la différenciation futures.

Les membres de l'équipe de terrain de GSK s'appuient sur les applications commerciales de Veeva pour développer et approfondir les relations avec les clients et lancer de nouveaux médicaments avec efficacité et conformité. Vault CRM inclura toutes les fonctionnalités de Veeva CRM , leader du marché, sur la plateforme Veeva Vault , ouvrant ainsi de nouvelles opportunités pour un engagement plus connecté et centré sur le client dans les domaines des ventes, du médical et du marketing. Vault CRM fait partie de Veeva Commercial Cloud , la base technologique de l'innovation commerciale. GSK a adopté les produits et services de Veeva dans de nombreux autres domaines de ses chaînes de valeur commerciales et de développement.

« Au cours de la dernière décennie, GSK et Veeva ont bâti un partenariat de confiance en travaillant ensemble pour faire progresser leur stratégie commerciale afin de mieux soutenir les patients », a déclaré Tom Schwenger, président et chef de l'exploitation de Veeva. « GSK poursuivra son approche avant-gardiste des relations clients en tirant pleinement parti de Vault CRM et des innovations futures. »

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels cloud pour le secteur des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite des clients, Veeva sert plus de 1 000 clients, depuis les plus grandes sociétés biopharmaceutiques du monde jusqu'aux entreprises de biotechnologie émergentes. En tant que société d'utilité publique , Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site veeva.com/eu .

