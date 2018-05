Une étude décisive montre que les tests génétiques menés sur les chiens peuvent aider à identifier les maladies et permettre des soins préventifs garants d'une meilleure santé

Les résultats de la plus grande étude de ce genre jamais réalisée montrent que les tests génétiques peuvent prévoir si un chien encourt le risque de développer certaines maladies. L'étude intitulée « Fréquence et distribution de 152 variantes de maladies génétiques chez plus de 100 000 chiens de races mélangées et de race pure », publiée dans PLOS Genetics a été réalisée par Wisdom Health et Genoscoper Laboratories. Cette recherche est la première à mettre en avant les maladies génétiques que les chiens de races mélangées sont les plus susceptibles de développer. L'étude montre également qu'il y a moins de chiens de races mélangées que de race pure qui sont touchés par les mutations causant les maladies les plus courantes testées dans le cadre de l'étude. Connaître le profil génétique lié à la maladie d'un chien pourrait permettre aux propriétaires, éleveurs et vétérinaires de prendre des décisions plus éclairées sur la santé d'un chien. La recherche s'appuyait sur la technologie des tests génétiques que l'on peut utiliser chez soi.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685063/Mars_Petcare_Man_and_Dog.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685064/Mars_Petcare_Infographic.jpg )



« Il existe depuis longtemps une idée reçue selon laquelle les chiens de races mélangées sont moins enclins aux maladies que les chiens de race pure. Ces preuves basées sur des tests ADN montrent que si les chiens de races mélangées sont en réalité moins susceptibles que les chiens de race pure de développer les troubles récessifs évalués dans l'étude, ils peuvent néanmoins en être porteurs. Il est désormais clair et net que tous les chiens peuvent bénéficier de tests génétiques », a déclaré Cindy Cole, docteur en médecine vétérinaire, PhD, DACVCP (Diplomate de l'American College of Veterinary Pathologists), directrice générale de Wisdom Health. « Il est passionnant de voir que de nouveaux outils de diagnostic sont désormais à la disposition des vétérinaires, des éleveurs et des propriétaires afin de leur permettre de prendre des décisions plus éclairées sur les soins à prodiguer aux chiens dans leur ensemble. »

Les tests sont fondamentaux pour comprendre si un chien risque de développer une maladie génétique. Sur la base des 152 maladies testées, il est avéré que :

Environ deux chiens de races mélangées sur 100 risquent d'être touchés et 40 sur 100 sont porteurs d'au moins une de ces maladies.

Environ cinq chiens de race pure sur 100 risquent d'être touchés et 28 sur 100 sont porteurs d'au moins une de ces maladies.

La recherche a également montré que, grâce à des pratiques d'élevage saines qui englobent souvent des tests génétiques, certaines maladies semblent avoir été éradiquées des pools de races. Grâce à la gestion proactive des maladies héréditaires par l'utilisation de tests ADN et à des décisions d'élevage durable, éleveurs et vétérinaires peuvent contribuer à réduire l'incidence des maladies génétiques chez les chiens. Par exemple, le déficit immunitaire combiné sévère lié à l'X (XSCID), une mutation initialement trouvée chez les bassets hounds, semble avoir été éradiqué.

« Comprendre les maladies génétiques que leur chien encourt le risque d'avoir peut aider les propriétaires, tout comme les vétérinaires, à concevoir un programme personnalisé de soins et de bien-être pour leur mascotte », a déclaré Jonas Donner, PhD, directeur scientifique chez Genoscoper. « De façon plus générale, le fait que les vétérinaires saisissent les troubles qui sont communs à l'ensemble de la population animale est une information extrêmement précieuse pour l'avenir des soins médicaux proactifs. L'utilisation d'outils génétiques pour poursuivre la surveillance et l'éradication des maladies dans différentes populations peut avoir un effet positif au fil du temps, à la fois sur les chiens de race pure et ceux de races mélangées. »

À propos de l'étude

L'étude a examiné l'ADN de plus de 100 000 chiens, dont 18 000 chiens de race pure représentant 330 races, types et variétés et 83 000 chiens de races mélangées, afin de déceler la présence de 152 mutations de maladies génétiques.

Parmi les mutations de maladies génétiques testées, on peut trouver : L'atrophie progressive de la rétine - formes multiples L'hyperuricosurie L'anomalie de l'œil du collie La sensibilité à plusieurs médicaments (MDR1) La maladie de von Willebrand - formes multiples

L'étude a montré que les tests sont importants pour aider un propriétaire à savoir si son chien encourt un risque pour l'une des maladies génétiques testées, comme l'effondrement induit par l'exercice (une maladie neuromusculaire), et pour le pousser à consulter son vétérinaire au sujet d'un programme de soins préventifs.

Dans le cadre de l'étude, les trois systèmes corporels les plus couramment touchés dans les populations de chiens de race pure et de races mélangées étaient : La vision Le système nerveux La circulation

Les résultats de l'étude soulignent l'importance de l'utilisation d'outils tels le test d'ADN canin WISDOM PANEL™ Health, en association avec les soins vétérinaires continus.

Ressources pour les propriétaires de chiens

Les propriétaires de chiens cherchant à adopter cette mesure proactive dans le cadre des soins préventifs peuvent tester leurs animaux de compagnie avec le nouveau test d'ADN canin WISDOM PANEL™ Health. Il suffit aux propriétaires de faire, chez eux, un prélèvement sur la bajoue de leur animal, d'activer leur kit en ligne et de recevoir leurs résultats deux à trois semaines après que leur échantillon est parvenu au laboratoire. Il est recommandé aux propriétaires de faire part de ces résultats à leur vétérinaire et d'évoquer avec lui de futurs soins à prodiguer. Le dépistage génétique pour la détection des maladies et des races est facile à faire, peu coûteux et facilement disponible car le test d'ADN canin WISDOM PANEL Health comprend l'identification de plus de 250 races, types et variétés, ainsi que la détection de plus de 150 mutations à l'origine de maladies.

À propos de Wisdom Health et Genoscoper Laboratories

Wisdom Health est une division opérationnelle de Mars Petcare. Depuis plus de dix ans, Wisdom Health développe des tests génétiques de pointe pour les animaux de compagnie et révolutionne ainsi les soins personnalisés prodigués à ces mascottes. L'acquisition par Mars, Incorporated de l'entreprise finlandaise de technologie, Genoscoper Laboratories, en 2017 a permis à Wisdom Health de doubler son groupe de R & D et de faciliter le développement de nouveaux produits destinés aux marchés internationaux. En dévoilant les secrets de la santé génétique et de l'ascendance de leur chien ou de leur chat, les propriétaires, éleveurs et vétérinaires peuvent travailler de concert à concevoir des programmes de bien-être qui répondent aux besoins uniques en leur genre de leur animal de compagnie.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://www.wisdompanel.com et http://www.mydogdna.com ou vous joindre à la conversation sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

À propos de Mars Petcare

Mars Petcare est une entreprise diversifiée et en plein essor, forte de quelque 75 000 associés répartis dans plus de 50 pays, qui partagent tous le même objectif : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE. Ayant à notre actif plus de 75 ans d'expérience, nous offrons un portefeuille de près de 50 marques qui répondent aux besoins en termes de santé et de nutrition de près de la moitié des animaux de compagnie de la planète, marques parmi lesquelles on trouve PEDIGREE®, WHISKAS®, ROYAL CANIN®, NUTRO™, GREENIES™, SHEBA®, CESAR®, IAMS™ et EUKANUBA™, ainsi que The WALTHAM Centre for Pet Nutrition qui fait avancer la recherche sur la nutrition et la santé des animaux de compagnie depuis plus de 50 ans. Mars Petcare est également le plus grand fournisseur de soins vétérinaires au monde grâce à un réseau de plus de 2 000 hôpitaux pour animaux de compagnie, dont BANFIELD™, BLUE PEARL™, PET PARTNERS™ et VCA™. Nous sommes aussi à l'avant-garde de l'innovation et des technologies émergentes pour les animaux de compagnie, les propriétaires de ceux-ci et les vétérinaires, avec les kits de tests de dépistage de la santé génétique et de tests d'ADN pour les chiens WISDOM PANEL™, le traceur GPS pour chiens WHISTLE™, ainsi que le programme accélérateur LEAP VENTURE STUDIO et le programme COMPANION FUND™ visant à soutenir l'innovation et le chamboulement qui vont se produire dans l'industrie des soins des animaux de compagnie. En tant qu'entreprise familiale guidée par nos principes de réciprocité et de liberté, nous jouissons de la flexibilité nécessaire pour poursuivre ce en quoi nous croyons et ce pour quoi nous choisissons de nous battre : UN MONDE MEILLEUR POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE.

À propos de Mars, Incorporated

Mars est une entreprise familiale, forte de plus d'un siècle d'histoire dans la fabrication de produits différents et l'offre de services aux personnes et aux animaux de compagnie qu'elles aiment. Réalisant un chiffres d'affaires de près de 35 milliards de dollars, la société est une entreprise mondiale qui produit certaines des marques les plus appréciées au monde : M&M's®, SNICKERS®, TWIX®, MILKY WAY®, DOVE®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, WHISKAS®, EXTRA®, ORBIT®, 5™, SKITTLES®, UNCLE BEN'S®, MARS DRINKS et COCOAVIA®. Mars fournit également des services de soins vétérinaires qui comprennent les hôpitaux pour animaux de compagnie BANFIELD®, Blue Pearl®, VCA® et Pet Partners™. Située à McLean, dans l'État de Virginie, Mars exerce ses activités dans plus de 80 pays. Les cinq principes de Mars - qualité, responsabilité, réciprocité, efficacité et liberté - inspirent ses plus de 100 000 associés à créer de la valeur pour tous leurs partenaires et pour générer une croissance dont ils sont fiers chaque jour.

Pour en savoir plus sur Mars, veuillez visiter http://www.mars.com. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

À propos de PLOS Genetics

PLOS Genetics reflète toute l'ampleur et la nature interdisciplinaire de cette recherche en publiant des contributions originales exceptionnelles sur tous les aspects de la biologie. La revue met l'accent sur les études d'intérêt général qui donnent une vue d'ensemble significative sur un ou plusieurs processus biologiques. Les sujets comprennent (sans toutefois s'y limiter) la découverte et la fonction des gènes, la génétique des populations, les projets sur le génome, la génomique comparative et fonctionnelle, la génétique médicale, la biologie des maladies, l'évolution, l'expression génique, les traits complexes, la biologie des chromosomes et l'épigénétique.

Contacts :

Angela Hughes

Wisdom Health

+1(530)416-2211

angela.hughes@effem.com



Matt Wagner

Weber Shandwick

+1(303)357-2392

mwagner@webershandwick.com



SOURCE Mars Petcare