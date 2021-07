Une étude sur l'impact économique total révèle que les organisations utilisant InterAction® de LexisNexis® ont réalisé un RCI de 220 % sur trois ans

L'étude révèle également que les entreprises ayant déployé InterAction ont vu une amélioration de 62 % de l'efficacité de leur personnel travaillant dans le marketing et le développement des affaires

RALEIGH, Caroline du Nord, 15 juillet 2021 /PRNewswire/ -- InterAction® de LexisNexis®, une solution de gestion de la relation client (GRC) de premier plan conçue spécialement pour les services juridiques et professionnels, a publié aujourd'hui une étude commandée par Forrester Consulting pour le compte de LexisNexis et intitulée « The Total Economic ImpactTM of LexisNexis® InterAction® ». Les entretiens avec les clients et l'analyse financière ont révélé que les clients déployant InterAction ont vu, en moyenne, une amélioration de 62 % de l'efficacité de leur personnel travaillant dans le marketing et le développement des affaires et une amélioration de 34 % de l'efficacité des avocats et des professionnels sur une période de trois ans. Les clients ont également réalisé une amélioration de 2 % de leurs revenus, un gain que Forrester attribue directement à InterAction.

« Les cabinets d'avocats et les organisations examinent attentivement leurs investissements, comme ils le devraient dans l'environnement en rapide évolution d'aujourd'hui, et nous avons donc commandé l'étude de Forrester afin de quantifier clairement la valeur d'InterAction pour l'ensemble de notre clientèle », a déclaré Brendan Nelson, Directeur général de LexisNexis Business Solutions. « Nous avons toujours pensé qu'InterAction est un outil unique qui aide les organisations à mieux comprendre leurs activités et à transformer ces connaissances en économies de coûts et en revenus supplémentaires. Cette étude valide cette conviction de façon importante. »

Selon l'étude, une organisation composite, d'après les entretiens avec cinq clients d'InterAction et l'analyse financière ultérieure, a perçu des bénéfices de 2,38 millions de dollars sur trois ans, par rapport à des coûts de 744 468 dollars, ce qui représente une valeur actuelle nette (VAN) de 1,64 million de dollars et un retour sur investissement de 220 %. Les clients qui ont déployé InterAction ont constaté :

Une amélioration de l'efficacité du personnel travaillant dans le marketing et le développement des affaires de 62 %. InterAction a permis aux organisations d'économiser 97 % du temps précédemment consacré à la production et à la gestion de listes, 50 % du temps consacré aux rapports des groupes de pratique et 40 % du temps consacré au suivi des pipelines.

Une amélioration de l'efficacité des avocats et des professionnels de 34 %. Les avocats et les professionnels qui utilisent InterAction® ont réduit de 67 % le temps consacré à l'analyse de nouvelles affaires potentielles, ce qui représente une économie annuelle d'environ 120 000 dollars .

. Une augmentation des revenus de 2 %. Les clients ont indiqué qu'InterAction® était à lui seul responsable de 1,3 million de dollars de revenus pour l'organisation composite.

En plus d'améliorer l'efficacité des professionnels travaillant dans le marketing et le développement des affaires, InterAction permet aux avocats et aux professionnels participant aux activités de marketing et de développement des affaires de gagner du temps, selon l'étude. Selon les personnes interrogées, InterAction a réduit le temps passé par les avocats et les professionnels à lire et à répondre à des courriels internes demandant des liens avec des clients actuels ou potentiels, à envoyer des courriels en double ou à participer à des réunions en double avec des clients, et à déterminer si un client potentiel représente une bonne affaire à saisir ou non.

En fin de compte, les entreprises qui ont investi dans InterAction ont pu réduire de manière significative le temps que les employés consacrent aux tâches administratives associées au travail de marketing et de développement des affaires, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Les entreprises et les organisations ont également été en mesure de développer de nouvelles activités en s'appuyant sur les informations fournies par InterAction sur leur base de clients, tout en maintenant les clients actuels engagés et satisfaits.

L'étude de Forrester a été élaborée à partir de recherches menées auprès d'un groupe de clients d'InterAction® qui utilisaient auparavant des processus manuels pour le suivi et la mise à jour des informations sur les clients et des statistiques pertinentes pour l'entreprise. L'objectif de l'étude était de fournir aux lecteurs un cadre pour évaluer l'impact financier potentiel d'InterAction sur leurs organisations. Pour télécharger l'étude « The Total Economic Impact of LexisNexis InterAction », veuillez consulter le lien suivant https://www.interaction.com/the-total-economic-impact-of-lexisnexis-interaction/.

Méthodologie de l'étude

L'impact économique total (IET) est une méthodologie développée par Forrester Research qui permet d'améliorer les processus de décision des entreprises en matière de technologie et aide les fournisseurs à communiquer la proposition de valeur de leurs produits et services aux clients. La méthodologie IET aide les entreprises à démontrer, à justifier et à réaliser la valeur tangible de leurs initiatives informatiques à la fois pour les cadres supérieurs et les autres parties prenantes clés.

À propos de LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional® est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'informations et d'analyses juridiques, réglementaires et commerciales, qui aide les clients à accroître leur productivité, à améliorer leurs décisions et leurs résultats et à faire progresser la règle de droit dans le monde entier. En tant que pionnier du numérique, l'entreprise a été la première à mettre en ligne des informations juridiques et commerciales avec ses services Lexis® et Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, qui est au service de clients dans plus de 160 pays et compte 10 400 employés dans le monde, fait partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et d'aide à la décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises.

À propos d'InterAction

InterAction est une solution de gestion de la relation client (GRC) qui repose sur la conviction que l'obtention d'un contrat de services est très différente de la vente d'un bien. Nous collaborons avec des clients et des leaders d'opinion pour développer et fournir un portefeuille innovant qui vous aide à découvrir la valeur de vos contacts tout en améliorant votre capacité à offrir des expériences relationnelles enrichissantes. Notre objectif est d'être un partenaire qui vous aide à développer votre portefeuille d'affaires tout en donnant un sens à ce que la technologie peut faire et en la déployant de façon responsable. Ainsi, vous pouvez rester concentré sur les opportunités de croissance où vous avez le plus de chances de réussir. Avec des centres d'excellence technologiques à Raleigh, en Caroline du Nord, à Londres, au Royaume-Uni et à Shanghai, en Chine, LexisNexis a accès aux meilleurs universitaires et partenaires technologiques du monde entier. Pour en savoir plus sur InterAction, veuillez consulter le lien suivant : www.interaction.com.

Contact pour les médias :

Erin Harrison

Responsable des relations publiques de Plat4orm

[email protected]

203-610-9492

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/847603/LexisNexis_Logo.jpg

SOURCE LexisNexis