Onderzoek naar totale economische impact toont aan dat ondernemingen die LexisNexis® InterAction® gebruiken, in drie jaar een ROI van 220% hebben behaald

Uit de studie blijkt ook dat bedrijven die InterAction inzetten, de efficiëntie van hun medewerkers marketing en business development met 62% zagen verbeteren

RALEIGH, N.C., 15 juli 2021 /PRNewswire/ -- InterAction® by LexisNexis® , een toonaangevende client relationship management (CRM)-oplossing die speciaal is ontwikkeld voor juridische en professionele dienstverlening, publiceerde vandaag een onderzoek in opdracht van LexisNexis, uitgevoerd door Forrester Consulting, met de titel The Total Economic ImpactTM of LexisNexis® InterAction®. Uit gesprekken met klanten en financiële analyse bleek dat klanten die InterAction inzetten, de efficiëntie van hun medewerkers marketing en business development gemiddeld met 62% zagen verbeteren. De efficiëntieverbetering bij advocaten en professionals bedroeg 34% over een periode van drie jaar. Klanten realiseerden ook een verbetering van de omzet met 2%, een winst die Forrester rechtstreeks toeschrijft aan InterAction.

"Advocatenkantoren en -bedrijven kijken zorgvuldig naar hun investeringen, zoals het hoort in de snel veranderende omgeving van vandaag. Daarom hebben we de Forrester-studie laten uitvoeren om de waarde van InterAction duidelijk te becijferen voor ons klantenbestand," aldus Brendan Nelson, GM van LexisNexis Business Solutions. "Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat InterAction een uniek instrument is dat ondernemingen helpt een beter inzicht te krijgen in hun activiteiten en die inzichten om te zetten in kostenbesparingen en extra inkomsten. Deze studie bevestigt die overtuiging heel duidelijk."

Uit de studie, die steunt op interviews met vijf InterAction-klanten en op een daaropvolgende financiële analyse, blijkt dat een samengestelde onderneming over een periode van drie jaar een voordeel van 2,38 miljoen dollar doet voor een kostprijs van 744.468 dollar. Dat komt neer op een netto contante waarde (NPV) van 1,64 miljoen dollar en een ROI van 220%. Klanten die InterAction inzetten zagen:

Een verbetering van de efficiëntie van het personeel voor marketing en business development met 62%. InterAction bespaarde organisaties 97% van de tijd die ze voorheen besteedden aan het genereren en beheren van lijsten, 50% van de tijd die ze besteedden aan het rapporteren van praktijkgroepen en 40% van de tijd die ze besteedden aan het opvolgen van pijplijnen.

Een verbeterde efficiëntie van advocaten en professionals met 34%. Advocaten en professionals die InterAction® gebruiken, besteden 67% minder tijd aan het analyseren van potentiële nieuwe zaken, goed voor een jaarlijkse besparing van ongeveer 120.000 dollar .

. Verbetering van de inkomsten met 2%. Klanten meldden dat InterAction® alleen al goed was voor 1,3 miljoen dollar aan inkomsten voor de samengestelde onderneming.

InterAction verbetert niet alleen de efficiëntie van professionals in marketing en business development, maar bespaart ook tijd voor advocaten en professionals die deelnemen aan marketing- en BD-activiteiten, zo bleek uit het onderzoek. Volgens de ondervraagden heeft InterAction ervoor gezorgd dat advocaten en professionals minder tijd verliezen met het lezen en beantwoorden van interne e-mails waarin wordt gevraagd naar connecties met huidige of potentiële cliënten; met het versturen van dubbele e-mails of het bijwonen van dubbele vergaderingen met cliënten; en met het bepalen of een potentiële cliënt een goede mogelijkheid is om mee door te gaan.

Uiteindelijk hebben bedrijven die in InterAction hebben geïnvesteerd, de tijd die werknemers besteden aan administratieve taken in verband met marketing en business development aanzienlijk kunnen verminderen. Zo kunnen ze zich toeleggen op taken met een hogere waarde. Bedrijven en organisaties zijn er ook in geslaagd nieuwe klanten te werven door gebruik te maken van de inzichten van InterAction in hun klantenbestand. Tevens houden ze hun huidige klanten betrokken en tevreden.

De Forrester-studie is tot stand gekomen door onderzoek met een groep InterAction®-klanten die voorheen handmatige processen gebruikten voor het opsporen en bijwerken van klantinformatie en bedrijfsrelevante statistieken. Het doel van de studie is de lezers een kader te bieden om de mogelijke financiële gevolgen van InterAction voor hun ondernemingen te evalueren. Om de studie The Total Economic Impact of LexisNexis InterAction te downloaden, ga naar https://www.interaction.com/the-total-economic-impact-of-lexisnexis-interaction/ .

Studiemethodologie

Total Economic Impact (TEI) is een door Forrester Research ontwikkelde methodologie die de technologische besluitvormingsprocessen van een bedrijf verbetert en verkopers helpt bij het communiceren van het waardevoorstel van hun producten en diensten aan klanten. De TEI-methodologie helpt bedrijven om de tastbare waarde van IT-initiatieven aan te tonen, te rechtvaardigen en te realiseren ten aanzien van zowel het senior management als andere belangrijke zakelijke stakeholders.

Over LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis Legal & Professional® is een toonaangevende wereldwijde leverancier van juridische, regelgevende en zakelijke informatie en analyses die klanten helpen hun productiviteit te verhogen, besluitvorming en resultaten te verbeteren, en de rechtsstaat wereldwijd te bevorderen. Het bedrijf was een digitale pionier en bracht als eerste juridische en zakelijke informatie online met zijn Lexis®- en Nexis®-diensten. LexisNexis Legal & Professional, dat met 10.400 werknemers klanten heeft in meer dan 160 landen over de hele wereld, is onderdeel van RELX, een wereldwijde leverancier van op informatie gebaseerde analyses en beslissingstools voor professionele en zakelijke klanten.

Over InterAction

InterAction is een CRM-oplossing (Client Relationship Management) die uitgaat van het inzicht dat het binnenhalen van een dienstencontract heel wat anders is dan het verkopen van een goed. Wij werken samen met klanten en thought leaders om een innovatieve portefeuille te ontwikkelen en te leveren waarmee u waarde kunt ontdekken in uw contacten en tegelijkertijd uw vermogen kunt verbeteren om zinvolle relatie-ervaringen te leveren. Wij willen een partner zijn die u helpt uw zakenportefeuille te laten groeien en die tegelijkertijd op een doordachte manier gebruik maakt van de technologische mogelijkheden en deze op verantwoorde wijze in de praktijk brengt. Zo kunt u zich blijven toeleggen op de groeimogelijkheden waar u de beste kansen van slagen hebt. Met technologische kenniscentra in Raleigh, North Carolina, Londen, UK, en Shanghai, China, heeft LexisNexis toegang tot de beste academici en technologische partners over de hele wereld. Surf voor meer informatie over InterAction naar www.interaction.com .

