Une firme indépendante de recherche nomme Huawei leader avec ses commutateurs réseau CloudEngine pour centres de données

SHENZHEN, Chine, 4 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé aujourd'hui que Forrester l'a désignée comme leader avec ses commutateurs réseau CloudEngine pour centres de données dans son rapport The Forrester Wave™ : Open, Programmable Switches For A Businesswide SDN, Q3 2020 (Commutateurs réseau ouverts et programmables pour un réseautage défini par logiciel (SDN) sur toute l'entreprise, 3e trimestre 2020). Ces commutateurs ont obtenu le plus de points dans les offres actuelles, et également les meilleures notes sur la totalité des sept critères ci-après : assistance pour matériel, matériel des commutateurs et stratégie de système d'exploitation, stratégie d'automatisation et de programmabilité, formation à l'évolution, mise en réseau ouvert, ingénieurs et partenaires. Huawei a la conviction que ceci reflète complètement la position dominante de ses produits et services.

« Il faut aux entreprises la flexibilité leur permettant de distribuer des applications et des données sur des nuages privés, sur des nuages publics et dans des domaines d'informatique en périphérie de réseau... Un tissu de commutation unique sur l'ensemble de l'entreprise deviendra l'architecture de facto. » Telles sont les tendances futures reconnues dans le rapport Forrester Wave™. Ceci signifie également qu'un vide considérable persiste entre de nombreuses entreprises, car elles continuent à utiliser des réseaux manquant d'agilité et de flexibilité.

Selon le rapport : « Avec un important personnel d'ingénierie et d'assistance, [Huawei] a travaillé sur des solutions sophistiquées de circuits intégrés à application spécifique (ASIC) et de surveillance afin de mettre au point un réseau de la conduite autonome garantissant aussi que la plateforme de commutation et le système d'exploitation prennent en charge une vaste gamme d'outils, d'hyperviseurs et de plateformes de nuage. Des clients de référence ont fait savoir à Forrester que Huawei déploie amplement son assistance et sa gouverne sur ce que leurs organisations peuvent envisager de faire. Les entreprises devraient inscrire Huawei sur leur présélection si elles cherchent, non pas à développer leurs propres outils de configuration, mais plutôt un vendeur disposant d'une vaste présence mondiale s'appuyant sur un portefeuille étoffé de produits. »

Le rapport de Forrester a par ailleurs absolument affirmé que : « Huawei possède l'un des plus volumineux portefeuilles de réseautage de données sur l'ensemble des fournisseurs de mise en réseau d'entreprise et elle conserve la plus importante part de marché du réseautage en Chine, ainsi qu'une forte présence en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Sud. »

« Le fait d'avoir nommé comme leader la série Huawei de commutateurs réseau CloudEngine pour centres de données est pour nous un honneur, » a déclaré Leon Wang, président du domaine de réseaux de centres de données chez Huawei. « Huawei est persuadée qu'il est très important d'être en tête de la performance, de l'ouverture et de la flexibilité de la commutation. Les commutateurs réseau CloudEngine ont d'excellentes performances sous tous ces aspects et ils ont remporté l'approbation de l'industrie. Nous allons également nous concentrer sur la super capacité des séries 400GE, sur l'expérience intelligente sans perte de paquets et sur les réseaux de conduite autonome afin de fournir la solution optimale, édifier les réseaux de centres de données de l'ère de l'intelligence et aider les clients à atteindre le succès dans leurs entreprises. »

Depuis le lancement de la série en 2012, les commutateurs réseau CloudEngine de Huawei ont maintenu une croissance robuste sur le marché en raison de leurs capacités de premier plan en tant que produits. Ils sont utilisés dans plus de 9200 entreprises dans plus de 140 pays où ils permettent d'accélérer la transformation numérique de milliers de secteurs industriels, en particulier dans la finance, l'internet, le service infonuagique et les industries des télécommunications.

Pour davantage d'informations sur les commutateurs réseau CloudEngine de Huawei, visitez :

https://e.huawei.com/en/products/enterprise-networking/switches/data-center-switches

Related Links

www.huawei.com/cn



SOURCE Huawei