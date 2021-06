Une icône est née : la Royal Caribbean démarre la construction d'un navire révolutionnaire

Nommé « Icon of the Seas » (L'icône des mers), le premier navire de la compagnie de croisière alimenté au gaz naturel liquéfié (GNL) fera des vagues à l'automne 2023

MIAMI, 17 juin 2021 /PRNewswire/ -- Une journée emblématique pour le prochain navire vedette de l'industrie des croisières a eu lieu le lundi 14 juin lorsque Royal Caribbean International a débuté la construction de son premier navire de la classe Icon. Pour célébrer cette étape importante, la plus grande compagnie de croisières au monde a organisé une cérémonie de découpe de la première tôle d'acier au chantier naval finlandais Meyer Turku, au cours de laquelle le nom de ce navire révolutionnaire a été dévoilé : « Icon of the Seas » .

Richard Fain, président-directeur général de Royal Caribbean Group, Michael Bayley, président-directeur général de Royal Caribbean International et Tim Meyer, président-directeur général de Meyer Turku, ont assisté à la cérémonie. Cette première étape du voyage de plusieurs années vers l'achèvement du navire marque également le début officiel du prochain chapitre pour la compagnie Royal Caribbean dans la construction d'un avenir à énergie propre en tant que leader dans la conception de navires innovants. Lancé à l'automne 2023, l'Icon sera le premier des trois navires de la compagnie de croisière à être alimenté au GNL (gaz naturel liquéfié). Le GNL et les autres caractéristiques écologiques du navire, telles que la connexion au réseau électrique terrestre, permettront d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire l'empreinte carbone. Des informations supplémentaires concernant les technologies environnementales avancées de l'Icon seront révélées ultérieurement.

« Nous nous sommes engagés à faire de l'énergie propre en mer une réalité (et bientôt la norme) lorsque la classe Icon a été annoncée pour la première fois en 2016. Nous sommes ravis de voir débuter la construction de ce qui sera vraiment un navire pas comme les autres », a déclaré Michael Bayley, président et PDG de Royal Caribbean International. « Nos décennies de travail sur la conservation des océans, l'efficacité énergétique et l'amélioration continue se refléteront dans l'Icon. Nous sommes impatients de dévoiler un peu plus les capacités révolutionnaires que nos invités et notre équipage nous réservent au fur et à mesure que le navire prend forme. »

La Royal Caribbean est déjà connue pour ses dizaines d'années d'efforts en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions grâce à des technologies telles que la lubrification à l'air, qui envoie des milliards de bulles microscopiques le long de la coque d'un navire pour réduire les frottements, et des systèmes avancés de récupération de la chaleur résiduelle qui transforment cette dernière en énergie supplémentaire, jusqu'à 3 mégawatts, pour aider à alimenter les opérations du navire. L'utilisation de ces technologies, dont le gaz naturel liquéfié, se traduira par davantage de réduction des émissions globales, une absence quasi totale d'émissions de dioxydes de soufre et de particules, et la réduction significative de la production d'oxydes d'azote.

À propos de Royal Caribbean International

Royal Caribbean International innove en mer depuis plus de 50 ans. Chaque nouvelle classe de navires est une merveille architecturale dotée des dernières technologies et expériences pour les voyageurs aventureux d'aujourd'hui. La compagnie de croisières continue de révolutionner les vacances avec des itinéraires vers plus de 270 destinations dans 72 pays sur six continents, dont la destination insulaire privée de Royal Caribbean aux Bahamas Perfect Day sur CocoCay , la première destination de la collection Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean a également été élue « Meilleure compagnie de croisière » pendant 18 années consécutives dans le cadre des Readers' Choice Awards de Travel Weekly.

Les médias peuvent se tenir au courant en suivant @RoyalCaribPR sur Twitter et en visitant RoyalCaribbeanPressCenter.com. Pour plus d'informations ou pour réserver, les vacanciers peuvent appeler leur conseiller en voyages, visiter le site RoyalCaribbean.com ou appeler le (800) ROYAL-CARIBBEAN.

Royal Caribbean International applique les recommandations du Healthy Sail Panel (« Comité de navigation propre ») composé d'experts scientifiques et de santé publique, afin de proposer des vacances plus sûres et plus saines sur toutes ses croisières. Les protocoles de santé et de sécurité, les restrictions de voyage régionales et l'autorisation de visiter les ports d'escale sont susceptibles d'être modifiés en fonction des évaluations en cours, des normes de santé publique et des exigences gouvernementales. Croisières et voyageurs américains : Pour obtenir plus d'informations sur les dernières restrictions sanitaires et de voyage et les conseils de voyage du gouvernement américain, veuillez consulter le site www.royalcaribbean.com/cruise-ships/itinerary-updates ou consultez les conseils de voyage, les avertissements ou les recommandations relatifs aux voyages en croisière sur les sites Web des gouvernements concernés.

