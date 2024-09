UNE INNOVATION QUI PRÉSERVE LES RESSOURCES : MAMMUT LOOPINSULATION

L'isolation Mammut Loopinsulation est le résultat d'une coopération fructueuse avec le fabricant autrichien de cordes Teufelberger. Cette garniture isolante innovante est obtenue à partir de restes revalorisés issus de la production industrielle de cordes. Grâce à un processus de recyclage mécanique, sans utilisation de produits chimiques, ces restes sont transformés en garniture isolante haut de gamme. « Avec Mammut Loopinsulation, nous misons sur une réutilisation des matières circulaire et respectueuse des ressources. Il s'agit d'une étape importante vers des vêtements outdoor plus responsables », explique Helena Theba, en charge de la gestion des matières pour Mammut.

De l'idée à l'innovation

Le développement de l'isolation Loopinsulation a commencé par une analyse de l'empreinte carbone de Mammut en 2018. L'analyse a montré que 13 % des équivalents CO 2 des émissions sont liés à la fabrication de cordes. Mammut a étudié avec attention les moyens de créer de nouveaux produits à partir des déchets issus de la production de cordes. Cela a conduit au développement de la technologie Loopinsulation, particulièrement remarquable par son efficacité et son respect de l'environnement.

Premiers succès et défis

Pour l'automne et l'hiver 2024, Mammut a déjà recyclé 12 tonnes de déchets de cordes et les a transformés en précieux matériau isolant. La variabilité des cordes en matière de diamètre, de qualité et de couleur représente un défi particulier, surmonté grâce à des solutions innovantes et une logistique robuste. « La complexité des processus de recyclage ne doit pas être sous-estimée », souligne Helena Theba. « Une économie circulaire nécessite beaucoup de travail et de connaissances spécialisées. »

Un excellent exemple : La Sender IN Hooded Jacket

Un exemple d'application de la nouvelle technologie est la veste isolante « Sender IN Hooded Jacket ». Elle associe une garniture Loopinsulation avec un tissu extérieur recyclé à la fois coupe-vent et hydrophobe. Ainsi, Mammut se rapproche d'un cycle fermé et d'une production plus respectueuse de l'environnement.

À propos de Mammut

Fondée en 1862, Mammut est une entreprise suisse qui offre aux fans de sports de montagne du monde entier des produits de qualité supérieure et une expérience de marque unique. Depuis plus de 160 ans, la marque haut de gamme leader du marché est synonyme de sécurité et d'innovation. Les produits Mammut allient fonctionnalité et performance à un design moderne. Grâce à son offre combinée de matériel, chaussures et vêtements, Mammut est l'un des fournisseurs les plus complets sur le marché de l'outdoor. Mammut Sports Group AG est présent dans quelque 40 pays et emploie plus de 850 collaborateurs.

