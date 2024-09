RESSOURCENSCHONENDE INNOVATION: MAMMUT LOOPINSULATION

SEON, Switzerland, 17. September 2024 /PRNewswire/ -- Der Schweizer Bergsportausrüster Mammut setzt in der Wintersaison 2024 neue Massstäbe in Sachen Ressourcenschonung und Performance. Mit der Einführung der innovativen Mammut Loopinsulation präsentiert das Unternehmen eine wegweisende Lösung für Isolationsmaterialien. Ein weiterer Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Zukunft.

