Une nouvelle acquisition exceptionnelle pour l'opérateur hôtelier islandais en pleine expansion

Legendary Hotels and Resorts dévoile ses plans pour un hôtel de 50 chambres, situé dans un magnifique parc national portugais

REYKJAVIK, Islande, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le célèbre opérateur hôtelier islandais, Legendary Hotels and Resorts, est ravi d'annoncer sa dernière acquisition internationale : un grand hôtel de 50 chambres, situé dans un site vraiment pittoresque, un magnifique parc national portugais.

L'hôtel sera rénové suivant les normes les plus élevées grâce à des financements de plusieurs grands investisseurs de détail, permettant à chacun d'eux d'obtenir un visa doré, et de devenir citoyen portugais à l'échéance d'une période de cinq ans. Le programme portugais de visa doré est l'un des rares programmes de « résidence et citoyenneté » de l'Union européenne et devrait se poursuivre au moins jusqu'à la fin de 2023, comme l'a confirmé le vote parlementaire qui a eu lieu en novembre 2022.

Dmitrijs Stals, PDG de Legendary Hotels and Resorts, a déclaré :

« Nous sommes convaincus que le procédé est avantageux pour toutes les parties concernées. La municipalité locale bénéficiera de tous les avantages et du confort d'un hôtel urbain moderne, notamment la création de nombreux emplois pour la population locale, nous disposerons d'une magnifique nouvelle propriété commerciale dans notre portefeuille déjà impressionnant, et les investisseurs recevront leur visa doré et, peut-être, leur passeport portugais en échange d'une contribution de 280 000 euros chacun seulement. Nous travaillons actuellement pour nous assurer que les clients de l'hôtel y passeront un merveilleux séjour lorsque l'établissement ouvrira, une priorité commune à tous nos projets. »

Legendary Hotels and Resorts a récemment annoncé des plans ambitieux pour ouvrir 12 hôtels, avec plus de 1 000 chambres, à travers l'Islande d'ici la fin de 2025. L'entreprise visionnaire explore également de multiples autres possibilités dans le monde.

Leur dernière acquisition est un joyau caché dans le magnifique parc national de Serra da Estrela, au Portugal, à proximité de la ville touristique de Celorico da Beira. Après d'importantes rénovations, l'hôtel sera renommé « the Legendary Serra Hotel », équipé de chambres 4 étoiles et d'un bel espace spa. Admirez cet espace, un nouveau chapitre passionnant pour Legendary Hotels and Resorts.

