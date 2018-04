Une nouvelle avancée de l'edge computing comble le « dernier kilomètre » de l'Internet industriel

La fabrication intelligente nécessite des systèmes de production flexibles et des applications interplateformes et interindustries, mais il faut pour cela disposer de réseaux de communications industrielles en temps réel à grande échelle, ce qui pose des défis considérables aux opérateurs.

Présenté lors de la FOIRE D'HANOVRE 2018, le banc d'essai est conforme aux normes OPC UA, permettant ainsi à plusieurs appareils de différents fournisseurs de facilement travailler les uns avec les autres au sein d'un seul et même système. Le banc d'essai TSN intègre la technologie SDN (Software-Defined Networking) pour hiérarchiser le trafic en fonction d'un timing précis et transmettre les données en temps réel et en temps différé sur un seul réseau. Cela permet une connectivité et interopérabilité entre les machines, les personnes et les objets dans l'ensemble du réseau et comble le « dernier kilomètre » de l'Internet industriel.

Huawei et plusieurs autres pionniers ont conçu ce banc d'essai de fabrication intelligente autour de six scénarios d'Internet industriel : TSN pour la maintenance prédictive (de Huawei et AII), synchronisation motrice (de Huawei et NI), jeu de voiture de course (de Huawei et HollySys), contrôle de mouvement de traceur (de Huawei et Linmot), synchronisation LED (de Huawei et Schneider Electric) et OPC UA sur TSN (de Huawei et B&R Automation). Ce banc d'essai vérifie la nature hautement déterministe et à faible latence du réseau TSN dans des environnements complexes et garantit un contrôle de mouvement synchrone strict dans des scénarios industriels. Les appareils de test de Spirent Communication ont été utilisés pour générer du trafic TSN et non-TSN afin de démontrer les avantages apportés par les nouvelles architectures et les nouveaux services de réseaux industriels.

« Depuis l'introduction des automates programmables industriels (API) dans les années 1970, les processus d'automatisation industrielle ont été considérablement optimisés », a déclaré Alexander Willner de Fraunhofer FOKUS. « La convergence de ces technologies opérationnelles et des technologies modernes de l'information et de la communication va faire naître des innovations intéressantes et passionnantes dans l'ensemble de la chaîne de valeur. Avec OPC UA et TSN, nous avons deux blocs de construction prometteurs pour l'échange interopérable d'informations en temps réel dans les domaines industriels. Les scénarios présentés sur notre banc d'essai commun mettent en évidence les progrès technologiques que nous avons respectivement réalisés pour préparer l'avenir des réseaux numériques. »

« À l'avenir, des dizaines de milliards d'appareils seront connectés à Internet dans le secteur industriel. L'Ethernet industriel traditionnel est incapable de gérer les énormes volumes de données générés par ces appareils. Il nous faut donc une nouvelle architecture capable de fournir une bande passante élevée et une vitesse élevée et de prendre en charge plusieurs protocoles pour permettre une connectivité massive », explique le Jesse Luo, directeur européen de la gestion des solutions et produits et du marketing de Huawei. « Huawei va contribuer à la construction d'un écosystème Internet industriel en approfondissant la coopération avec d'autres organisations et fournisseurs de l'industrie. Ces changements font partie des efforts continus de Huawei pour optimiser continuellement la technologie et les normes TSN, assurer grâce au réseau TSN une connectivité et une interopérabilité à l'échelle de tout le réseau et accélérer la transformation numérique de l'ensemble de l'industrie. »

Huawei travaille avec des partenaires mondiaux pour développer et proposer à ses clients des solutions industrielles numériques innovantes, plus efficaces et plus intelligentes qui permettront de créer de nouveaux processus opérationnels et de nouvelles plateformes d'infrastructure pour l'industrie 4.0. Ses solutions ont aidé plus de 1000 entreprises manufacturières dans le monde à améliorer l'efficacité de leur production.

La FOIRE D'HANOVRE 2018 se tient du 23 au 27 avril au parc des expositions de Hanovre, en Allemagne. Le stand de Huawei est situé à l'emplacement D18 dans le hall 6. Pour plus d'informations sur les produits et solutions de Huawei présentés au salon HANNOVER MESSE 2018, consultez http://e.huawei.com/topic/hannovemesse2018-fr/index.html.

