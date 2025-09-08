Une nouvelle ère dans la vie intelligente : à l'occasion de l'IFA 2025, ECOVACS présente le DEEBOT X11 doté de la technologie PowerBoost

BERLIN, 8 septembre 2025 /PRNewswire/ -- ECOVACS, un leader mondial de la robotique de service, a dévoilé ses dernières innovations à l'IFA aujourd'hui, ouvrant la voie à une nouvelle ère de l'habitat intelligent. Le DEEBOT X11, premier aspirateur robotisé au monde équipé de la technologie PowerBoost pour une durée de fonctionnement illimitée, a été la vedette du salon, mettant en évidence l'avancée audacieuse d'ECOVACS pour définir l'avenir du nettoyage intelligent de la maison.

« Poussés par notre mission "La robotique pour tous", nous continuons à lancer des technologies et des produits qui améliorent réellement la vie des gens », a déclaré David Cheng Qian. « De DEEBOT à une gamme plus large de scénarios domestiques, chaque innovation est fondée sur les besoins réels des consommateurs. Nous pensons que les futures maisons intelligentes devraient fournir des services proactifs, avec une technologie "invisible". En nous appuyant sur notre solide chaîne d'approvisionnement, nous continuerons à faire progresser les innovations technologiques afin de garantir que "ce que seul ECOVACS peut faire" se traduise par une valeur réelle et durable pour nos clients. »

Lors de l'IFA de cette année, ECOVACS a dévoilé le DEEBOT X11, le premier aspirateur robotisé doté de la technologie PowerBoost, qui offre les performances de nettoyage les plus puissantes de l'histoire de l'entreprise.

La technologie PowerBoost redéfinit la charge intelligente des aspirateurs robots. Grâce à la recharge fragmentée et à la programmation intelligente de l'alimentation, elle peut restaurer 6 % de la batterie en seulement trois minutes pendant les pauses de nettoyage de routine, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d'autonomie perpétuelle dans le domaine du nettoyage intelligent des habitations.

La technologie OZMO ROLLER 2.0 avec TruEdge 3.0 améliore la précision et la puissance de nettoyage du X11. Le rouleau en nylon haute densité amélioré, avec une pression de lavage de 3 800 Pa, et TruEdge 3.0, assure un nettoyage en profondeur, sans traces, avec une couverture complète des bords et des coins.

Parallèlement à ce lancement révolutionnaire, DEEBOT continue de dominer le marché grâce à son envergure inégalée et à sa sécurité éprouvée. L'aspirateur est le numéro 1 en termes de parts de marché sur le marché chinois des aspirateurs robotisés depuis 10 années consécutives. Le DEEBOT X11 et le GOAT A3000 LiDAR ont tous deux reçu la certification TÜV Rheinland EN 18031 RED-DA (Radio Equipment Directive Delegated Act), soulignant l'engagement d'ECOVACS en matière de cybersécurité et de protection des données des utilisateurs.

ECOVACS présente le DEEBOT X11, ainsi que les dernières séries de DEEBOT, WINBOT et GOAT, à l'IFA 2025 à Berlin du 5 au 9 septembre. Visitez ECOVACS dans le hall 9-114.