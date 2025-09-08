Eine neue Ära des intelligenten Wohnens: ECOVACS stellt auf der IFA 2025 den DEEBOT X11 mit PowerBoost-Technologie vor

BERLIN, 8. Sept. 2025 /PRNewswire/ -- ECOVACS, ein weltweit führender Anbieter von Servicerobotik, hat heute auf der IFA seine neuesten Innovationen vorgestellt und damit die Weichen für eine neue Ära des intelligenten Wohnens gestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation stand der bahnbrechende DEEBOT X11 – der weltweit erste Staubsaugerroboter mit PowerBoost-Technologie für eine ununterbrochene Laufzeit – und unterstrich damit den mutigen Schritt von ECOVACS in die Zukunft der intelligenten Haushaltsreinigung.

„Angetrieben von unserer Mission ‚Robotik für alle' bringen wir weiterhin Technologien und Produkte auf den Markt, die das Leben der Menschen wirklich verbessern", so David Cheng Qian. „Vom DEEBOT bis hin zu einer breiteren Palette von Heimszenarien basiert jede Innovation auf realen Verbraucherbedürfnissen. Wir glauben, dass Smart Homes der Zukunft proaktive Dienste mit ‚unsichtbarer' Technologie bieten sollten. Aufbauend auf dem Fundament unserer robusten Lieferkette werden wir weiterhin technologische Innovationen vorantreiben, um sicherzustellen, dass ‚What Only ECOVACS Can Do' (übersetzt: Was nur ECOVACS kann) einen echten, dauerhaften Wert für unsere Kunden darstellt."

Auf der diesjährigen IFA stellte ECOVACS den DEEBOT X11 vor, den ersten Staubsaugerroboter mit PowerBoost-Technologie, der die stärkste Reinigungsleistung in der Geschichte des Unternehmens bietet.

Die PowerBoost-Technologie definiert das intelligente Aufladen für Staubsaugerroboter neu. Dank fragmentiertem Aufladen und intelligenter Stromverbrauchsplanung kann er bei routinemäßigen Wischpausen in nur drei Minuten 6 % der Batterieleistung wiederherstellen und damit eine neue Ära der Dauerlaufzeit bei der intelligenten Hausreinigung einläuten.

Die verbesserte „OZMO ROLLER 2.0"-Technologie mit TruEdge 3.0 steigert die Präzision und Reinigungsleistung des X11 weiter. Die verbesserte, hochdichte Nylon-Mopprolle mit einem Wischdruck von 3800 Pa und TruEdge 3.0 sorgt für eine tiefe, streifenfreie Reinigung mit vollständiger Abdeckung der Kanten und Ecken.

Neben dieser bahnbrechenden Markteinführung ist DEEBOT mit seiner unübertroffenen Größe und bewährten Sicherheit weiterhin führend auf dem Markt. Er ist seit 10 Jahren in Folge die Nummer 1 auf dem chinesischen Markt für Staubsaugerroboter. Sowohl der DEEBOT X11 als auch der GOAT A3000 LiDAR wurden vom TÜV Rheinland nach EN 18031 RED-DA (Radio Equipment Directive Delegated Act) zertifiziert und unterstreichen damit ECOVACS' Einsatz für robuste Cybersicherheit und den Schutz der Nutzerdaten.

ECOVACS stellt den DEEBOT X11 gemeinsam mit den neuesten DEEBOT-Serien WINBOT und GOAT auf der IFA 2025 in Berlin vom 5. bis 9. September vor. Besuchen Sie ECOVACS in Halle 9-114.