Une nouvelle étude capitale réalisée par Unispace révèle que 72 % des entreprises du monde entier imposent désormais le retour en présentiel

50 % des travailleurs du monde entier indiquent être présents au bureau quatre jours par semaine ou plus

Près de la moitié (42 %) des entreprises ayant imposé le retour en présentiel ont un taux d'attrition du personnel supérieur à la normale et 29 % d'entre elles ont actuellement du mal à recruter

74 % des employeurs confient avoir du mal à satisfaire leurs salariés

75 % des chefs d'entreprise ont augmenté la superficie de leurs bureaux au cours des deux dernières années

LONDON, 24 mai 2023 /PRNewswire/ -- Partout dans le monde, les employeurs révèlent avoir perdu des employés clés à cause du retour en présentiel imposé, qui impacte également le recrutement. Les entreprises n'ont toutefois pas conscience des raisons qui expliquent la réticence des travailleurs à revenir au bureau, ni des opportunités et avantages qu'offre le lieu de travail physique. Tous ces constats sont issus d'une nouvelle étude réalisée par Unispace et ses experts mondiaux de la création de lieux de travail.

Return for Good: 72% of companies have mandated office returns

Le rapport Returning for Good, d'Unispace Global Workplace Insights, qui reprend les résultats d'une enquête réalisée auprès de 9 500 employés et 6 650 employeurs de 17 pays du monde, révèle que, parmi les 72 % d'entreprises ayant imposé le retour en présentiel, toutes ont désormais un taux d'attrition du personnel plus élevé que prévu et près d'un tiers (29 %) ont du mal à recruter.

Cette étude, un examen approfondi des habitudes et motivations actuelles des travailleurs, montre que les employés sont moins réticents à retourner au bureau (51 %) qu'en 2021 (64 %). La réticence à retourner au bureau concerne toutefois encore un employé sur deux, ce qui prouve qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour motiver les travailleurs.

Les employeurs ont beaucoup plus confiance dans leurs activités d'attraction des talents lorsqu'elles se font en présentiel plutôt qu'en distanciel, plus particulièrement pour ce qui est du recrutement (89 % contre 73 %) et de la formation des nouveaux employés (84 % contre 70 %).

Une très grande majorité d'employeurs (84 %) indiquent également que les perspectives d'évolution sont limitées pour les personnes qui travaillent uniquement de chez elles.

Trois entreprises sur quatre (75 %) indiquent avoir augmenté leur portefeuille immobilier au cours des deux dernières années, les plus forts taux de croissance étant enregistrés dans les entreprises d'Asie-Pacifique. Cette expansion tient compte des tendances visant à attirer des talents et générer des revenus. 44 % des entreprises ont par exemple créé des espaces d'accueil.

Les employeurs ne sont actuellement pas conscients des principaux besoins et désirs des employés

L'étude révèle également que les employeurs ne sont pas conscients des difficultés que les employés rencontrent sur leur lieu de travail tel qu'il est actuellement agencé. La majorité des employés (58 %) indiquent avoir du mal à faire leur travail au bureau à cause des distractions. Pourtant, 83 % des employeurs pensent que la configuration actuelle de leurs bureaux permet aux employés d'être productifs.

Les employeurs sous-estiment également les principaux points de mécontentement des employés vis-à-vis de leur lieu de travail. Les employés attachent énormément d'importance à la productivité et à l'espace personnel. Lorsqu'on leur demande ce qu'ils n'apprécient pas au bureau, ils indiquent qu'ils ont plus d'intimité chez eux (31 %), qu'ils sont plus efficaces dans un environnement calme en dehors du bureau (27 %) et qu'ils se sentent plus productifs chez eux (23 %). Les employeurs pensent pourtant que c'est le trajet domicile-travail qui dissuade le plus les employés de venir au bureau.

Steve Quick, directeur général mondial d'Unispace, explique :

« À mesure que nous nous adaptons à l'environnement de travail en pleine évolution d'aujourd'hui, les habitudes de travail des employés continuent elles aussi d'évoluer. Les employeurs qui prennent le temps de dresser un tableau réaliste des principaux besoins et désirs de leurs employés au bureau se positionnent pour mieux tirer parti du retour en présentiel et de tous les atouts qu'il présente pour renforcer la marque et la culture, fidéliser les employés et attirer les talents.

À propos d'Unispace

Un spécialiste de la stratégie, du design et de la construction qui crée des expériences professionnelles adaptées à un monde en pleine évolution. Unispace est une société internationale qui propose une solution standardisée pour créer des espaces qui tiennent compte des besoins des gens et ont un vrai sens, y compris des bureaux, des laboratoires et autres installations du secteur des sciences de la vie, des campus, des sièges d'entreprise, des lieux d'accueil du public, des installations sportives et des espaces de vente qui stimulent l'excellence, renforcent les liens, créent un sentiment d'appartenance et favorisent la réussite. Forts de 5 500 projets achevés, d'une présence dans 26 pays et de plus de 700 employés dans le monde entier, notre objectif est de créer des espaces qui stimulent l'excellence pour les personnes qui les utilisent, grâce à un travail soutenu par des partenariats collaboratifs avec nos clients, parfaitement exécuté au-delà des frontières et basé sur des données concrètes.

