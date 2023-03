Une nouvelle étude publiée dans le JNCCN souligne l'impact négatif de l'exclusion continue des groupes ethniques de la recherche sur la génomique du cancer

Les chercheurs appellent à une meilleure inclusion des personnes en Afrique et d'ascendance africaine dans les études sur la génétique héréditaire pour aider à remédier aux disparités dans les résultats du cancer de la prostate.

PLYMOUTH MEETING, Pennsylvanie, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Une nouvelle étude parue dans le numéro de mars 2023 du JNCCN (Journal of the National Comprehensive Cancer Network) souligne comment le manque de recherche génomique pour les personnes d'ascendance africaine, en particulier celles de la région subsaharienne, entrave les efforts visant à réduire les disparités pour les personnes atteintes d'un cancer. Dans une étude inédite, les chercheurs ont évalué les résultats de la génétique moléculaire de 113 hommes noirs sud-africains chez qui un cancer de la prostate avancé avait été diagnostiqué, afin de trouver des éléments justifiant des recommandations accrues et potentiellement uniques en matière de tests génétiques.

Les chercheurs soulignent que, selon les études GLOBOCON 2020, les régions du monde les plus touchées par la mortalité due au cancer de la prostate comprennent des populations ayant une ascendance africaine significative, telles que les Caraïbes et les régions d'Afrique subsaharienne, avec des taux de mortalité 3,4 et 2,5 fois plus élevés que ceux rapportés pour les États-Unis. Aux États-Unis, le risque de décès associé au cancer de la prostate chez les hommes afro-américains est de 2,3 à 5 fois plus élevé que chez leurs homologues non afro-américains.

« Bien que les hommes d'origine africaine aient les taux d'incidence les plus élevés de cancer agressif de la prostate et de décès associés à l'échelle mondiale, faute de données disponibles, aucun critère de dépistage adapté n'a été établi pour ces populations à risque accru », a déclaré le chercheur principal Kazzem Gheybi de l'Université de Sydney en Australie. « Cette étude ouvre la voie à l'établissement de nouveaux critères, offrant aux hommes d'ascendance africaine l'espoir que le dépistage germinal peut changer les disparités actuelles en matière de résultats cliniques. »

« La diaspora africaine est très diversifiée, et je mets donc en garde contre l'idée de considérer la population la plus diversifiée sur le plan génétique en termes "singuliers" », a ajouté la chercheuse principale Vanessa M. Hayes, également de l'Université de Sydney et de l'Université de Pretoria en Afrique du Sud. « Ce qu'il faut, c'est un effort concerté pour l'inclusion qui adopte une approche communautaire. Nous devons établir des critères fondés sur des connaissances propres à la population. Nous encourageons les professionnels de santé en cancérologie et de dépistage germinal à établir un service de recherche et de développement spécialement conçu pour l'inclusion des Africains. Nous devons nous éloigner du modèle universel pour les soins du cancer de la prostate ; les solutions africaines doivent s'attaquer aux disparités africaines dans les résultats du cancer de la prostate. »

L'étude comprenait un examen approfondi de 21 899 variantes de nucléotides simples, de 4 626 petites insertions et délétions et de 73 variantes structurelles sur 20 gènes des 113 patients. Après avoir exclu dans un premier temps les variants dont on savait qu'ils n'étaient pas cancérigènes, les chercheurs ont trouvé 38 mutations chez 52 patients. Au total, 17 variantes pathogènes (4) et potentiellement oncogènes (13) ont été identifiées. Le taux de 5,6 % de variants cancérigènes rares dans cette population était nettement inférieur au taux établi de 11,8 % chez les patients non africains atteints d'un cancer de la prostate métastatique confirmé, ce qui suggère une sensibilité moindre des panels de gènes actuels pour l'évaluation du risque dans cette population de patients.

« Cette étude met en évidence la faible utilité clinique (30 %) des panels de dépistage germinal les plus utilisés actuellement chez les hommes d'origine africaine, en grande partie en raison de l'inclusion minimale de ces groupes dans le développement des panels », a commenté Samuel L. Washington III, professeur adjoint d'urologie, d'épidémiologie et de biostatistique au Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF), qui n'a pas participé à cette étude.

Le Dr Washington, qui est également membre du groupe d'experts des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®) pour la détection précoce du cancer de la prostate , a poursuivi : « Cette étude met l'accent sur deux domaines cruciaux : 1) elle fournit des preuves supplémentaires de la nécessité d'une plus grande inclusivité dans le développement des panels génétiques ; et 2) elle reconnaît que les disparités dans les résultats pour les hommes d'ascendance africaine ne peuvent pas être expliquées uniquement par les résultats obtenus chez 113 hommes noirs sud-africains. Bien que les lignes directrices du NCCN pour la détection précoce du cancer de la prostate identifient l'identité noire/africaine américaine comme un facteur de risque, le groupe d'experts note les contributions du faible accès aux soins, des déterminants sociaux de la santé/du risque social et des gènes héréditaires à ces observations. J'attends avec impatience la poursuite des recherches dans ce domaine, afin d'examiner comment les limites de nos outils actuels peuvent être améliorées pour mieux refléter les populations que nous soignons. »

Pour lire l'intégralité de l'étude, rendez-vous sur le site JNCCN.org . L'accès gratuit à « Evaluating Germline Testing Panels in Southern African Males with Advanced Prostate Cancer » est disponible jusqu'au 10 juin 2023. Rendez-vous sur le site NCCN.org/harmonized pour en savoir plus sur le programme mondial du NCCN, y compris les ressources spécialement conçues pour les habitants de l'Afrique subsaharienne.

À propos du JNCCN — Journal of the National Comprehensive Cancer Network

Plus de 25 000 oncologues et autres professionnels de la cancérologie aux États-Unis lisent le JNCCN-Journal of the National Comprehensive Cancer Network. Cette revue médicale indexée et évaluée par des pairs fournit les dernières informations sur l'innovation en médecine translationnelle et les études scientifiques liées à la recherche sur les services de santé en oncologie, y compris les soins de qualité et la valeur, la bioéthique, l'efficacité comparative et les coûts, la politique publique et la recherche interventionnelle sur les soins de soutien et la survie. Le JNCCN présente des mises à jour des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (NCCN Guidelines®), des articles de synthèse développant les recommandations des lignes directrices, la recherche sur les services de santé et des rapports de cas mettant en évidence les connaissances moléculaires dans les soins aux patients. Le JNCCN est publié par Harborside. Rendez-vous sur JNCCN.org . Pour savoir si vous pouvez bénéficier d'un abonnement GRATUIT au JNCCN, rendez-vous sur NCCN.org/jnccn/subscribe . Suivez le JNCCN sur Twitter : @JNCCN .

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® ( NCCN ®) est une alliance à but non lucratif de centres anticancéreux de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins contre le cancer afin que tous les patients puissent vivre mieux. Les directives du NCCN en matière de pratique clinique en oncologie ( NCCN Guidelines ®) fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des preuves, issues d'un consensus d'experts, pour le traitement du cancer, la prévention et les services de soutien. Elles constituent la norme reconnue en matière d'orientation clinique et de politique de gestion du cancer et les directives de pratique clinique les plus complètes et les plus fréquemment mises à jour disponibles dans tous les domaines de la médecine. Les NCCN Guidelines for Patients ® fournissent des informations spécialisées concernant le traitement du cancer pour informer et donner des moyens d'action aux patients et aux soignants grâce au soutien de la NCCN Foundation ®. Le NCCN encourage également la formation continue , les initiatives mondiales , la politique , la collaboration en matière de recherche et la publication dans le domaine de l'oncologie. Consultez le site NCCN.org pour en savoir plus.

