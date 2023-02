Une nouvelle génération de vidéo pour des expériences optimales

BARCELONE, Espagne, 24 février 2023 /PRNewswire/ -- Avec l'évolution de la transmission par réseau et des communications vidéo, l'IPTV et l'OTT commencent à fusionner et les plateformes vidéo intègrent des fonctionnalités de communication vidéo. Parallèlement, les expériences des services vidéo passent de la SD à l'UHD, des vidéos sans relief aux vidéos immersives et en trois dimension, et du divertissement sur un seul écran aux interactions sociales sur plusieurs écrans. Avec tous ces changements, l'expérience revêt une importance capitale.

La solution vidéo Envision de niveau opérateur facilite le succès commercial des opérateurs

Actuellement, 89 des 100 premiers opérateurs au monde ont déployé des services vidéo OTT, et la plupart d'entre eux ont choisi l'approche de construction de réseaux convergents afin de réduire le coût total d'exploitation. Comme nous pouvons le constater, ces dernières années, les opérateurs ont accordé de plus en plus d'attention à la fiabilité de leurs plateformes de services, qu'il s'agisse d'IPTV ou d'OTT. De plus, ils ont également besoin d'une plus grande capacité de gestion des actifs médias massifs, pour faire face à la croissance phénoménale du contenu du réseau.

Face à cette tendance, Huawei fournit la solution vidéo Envision avec une conception de fiabilité de niveau opérateur à plusieurs niveaux. Cette solution est capable de gérer jusqu'à 30 millions de médias. Associée à la gestion de contenu, à l'analyse des big data, aux opérations publicitaires et aux capacités de recommandation intelligente, elle peut aider les opérateurs à fournir des services personnalisés à leurs abonnés, à générer plus de valeur et à promouvoir davantage leur réussite commerciale.

L'architecture multi-cloud favorise la transformation des plateformes vidéo basées sur le cloud

Au cours des dernières années, de plus en plus d'opérateurs ont migré leurs plateformes de services vidéo vers le cloud. Quel est le rôle des opérateurs dans ce processus et comment peuvent-ils préserver le contrôle des technologies et des marchés clés ? Il s'agit des aspects les plus importants pour eux. Par ailleurs, la migration vers le cloud n'est pas toujours aisée et les opérateurs peuvent rencontrer divers problèmes : comment assurer une fiabilité de niveau opérateur, migrer en douceur les abonnés et maximiser l'utilisation des investissements existants ? Toutes ces problématiques freinent la transition vers le cloud des opérateurs.

Afin d'aider les opérateurs à achever rapidement leur migration vers le cloud, Huawei a mis au point une solution d'architecture hybride multi-cloud qui propose des fonctionnalités essentielles telles qu'un déploiement facile, un déploiement rapide des services, une mise à l'échelle flexible, une sauvegarde en ligne et hors ligne et un SaaS vidéo. Grâce à ces capacités, nous pouvons assurer une migration vers le cloud efficace, stable et contrôlable et aider les opérateurs à maintenir une forte compétitivité.

Des services innovants pour des expériences vidéo optimales

La 5G permet de disposer de réseaux à large bande passante et à faible latence, mais cette bande passante élevée ne peut pas être pleinement utilisée par les services traditionnels. Dans ce cas, la manière d'améliorer le taux de charge du réseau devient une nouvelle problématique pour les opérateurs. Heureusement, de nouvelles formes de vidéo apparaissent, ce qui permet d'envisager de nouveaux modes de visionnage.

Profitant de cette opportunité, la solution vidéo Envision de Huawei procure aux utilisateurs une expérience personnelle optimale de visionnage de vidéos grâce à nos technologies innovantes, telles que le visionnage libre, le visionnage multiple, la 3D, la 8K et la RV. Huawei étend également ses services vidéo aux maisons intelligentes en les axant sur les téléviseurs à grand écran. Cela aidera certainement les opérateurs à conquérir de plus grandes parts de marché et à augmenter leurs revenus. Par ailleurs, l'assurance QoS, avantage unique des opérateurs, peut être pleinement utilisée. Elle peut garantir aux abonnés une très faible latence et représente pour eux un atout majeur pour concurrencer leurs rivaux OTT.

Le secteur de la vidéo ne cessera jamais d'évoluer, avec la convergence et l'évolution des technologies de l'information et des technologies audio et vidéo dans l'espace, ainsi qu'avec les exigences de plus en plus élevées des utilisateurs en matière d'expériences audio et vidéo. Au fur et à mesure que les services vidéo se perfectionneront, Huawei innovera davantage pour proposer des services plus innovants. La solution vidéo Envision, issue de l'innovation constante de Huawei, exploite les écrans de télévision comme terminaux d'interaction et de calcul pour proposer des expériences vidéo sociales plus innovantes, comme les appels entre téléphones et téléviseurs et le visionnage simultané de vidéos sur le cloud. Cela créera plus de valeur pour les services vidéo et nous pensons qu'il s'agira d'un soutien solide pour les opérateurs afin d'augmenter les revenus et de profiter de nouvelles possibilités dans ce domaine.

Le MWC Barcelone 2023 se déroulera du 27 février au 2 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera davantage de nouveaux produits et solutions vidéo au stand 1H50 du hall 1 de Fira Gran Via, notamment la vidéo immersive, la vidéo à visionnage libre, le streaming à visionnage multiple, la 3D à l'œil nu, et bien plus.

