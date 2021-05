Une nouvelle organisation mondiale lance l'International Coalition for Extraterrestrial Research (ICER)

LONDRES et TORONTO et MOSCOU et LISBONNE, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- L'ICER, une organisation à but non lucratif, est composée de scientifiques, d'universitaires et de chercheurs de premier plan en matière d'OVNI/UAP, originaires de 27 pays sur 5 continents, qui sont unanimes pour reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans le cosmos.

Sur la base de plus de 75 ans de recherche, l'ICER reconnaît que le phénomène OVNI/UAP est réel, qu'il agit avec intelligence et qu'il est probablement d'origine extraterrestre/non humaine.

PARMI LES CHERCHEURS, CITONS :

Le professeur Lachezar Filipov , représentant national de la Bulgarie, un astrophysicien qui a supervisé la formation de leurs premiers astronautes.

Dr Eamonn Ansbro , représentant national pour la République d' Irlande et astronome qui devrait figurer dans un livre avec Avi Loeb , professeur à Harvard , dont la sortie est prévue fin 2021.

Filipov et Ansbro sont tous deux convaincus qu'il est temps d'éliminer les stigmates qui pèsent sur le phénomène OVNI depuis des décennies et de se lancer dans des études scientifiques sérieuses.

CONTEXTE

Le lancement de l'organisation intervient à la suite de récents événements vérifiés :

Un article du New York Times du 16 décembre 2017 a révélé un programme de recherche sur le phénomène OVNI/UAP, jusque-là secret, entre 2007 et 2012, doté d'un budget de 22 millions de dollars.

du 16 décembre 2017 a révélé un programme de recherche sur le phénomène OVNI/UAP, jusque-là secret, entre 2012, doté d'un budget de 22 millions de dollars. Cet article confirme que des pilotes de chasse de l'US Navy ont capturé des images étonnantes de véhicules aériens non identifiés opérant dans l'espace aérien des États-Unis dans une série de vidéos infrarouges prises en 2004 et 2015.

2015. De manière significative, les objets observés ne ressemblaient à rien de ce que les pilotes avaient vu auparavant et se déplaçaient de manière spectaculaire, semblant dépasser de loin tout ce que l'homme a encore développé sur le plan technologique.

En juin 2020, une task force de la marine américaine a été créée pour enquêter sur ces objets que les pilotes rencontrent de plus en plus fréquemment. La Task Force doit soumettre un rapport très attendu au Congrès américain d'ici le 25 juin 2021.

ICER - PRÉPARATION AU CONTACT

L'ICER estime que tous les pays doivent maintenant se préparer à la confirmation que la Terre est occupée par des intelligences non humaines et propose que des programmes de « sensibilisation » soient mis en place pour traiter la question profonde du contact et de ses implications mondiales.

L'ICER entend porter ce débat aux plus hauts niveaux de gouvernance, y compris aux Nations unies.

Les journalistes et autres parties intéressées sont invités à se rendre sur le site de l'ICER INTERNATIONAL MEDIA EVENT pour participer à la conférence de presse mondiale de l'ICER le 26 mai.

Site web : https://ICER.network

