Une nouvelle stratégie pour positionner la Suède en tête de la chaîne de valeur des batteries

Le règlement sur les batteries proposé par la Commission européenne ce jeudi souligne la nécessité de réduire l'empreinte sociale et carbone du secteur des piles. Fossil Free Sweden a soumis au gouvernement suédois une nouvelle stratégie nationale sur les batteries montrant comment la Suède peut prendre une position de leader dans le développement de la chaîne de valeur des batteries durables. La stratégie nationale a été élaborée en coopération avec EIT InnoEnergy et est soutenue par des entreprises de toute la chaîne de valeur ainsi que par des universités et des organisations environnementales.

STOCKHOLM, 12 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Hier, une proposition de nouveau règlement relatif aux batteries a été adoptée par la Commission européenne. La proposition est ambitieuse : elle vise à réduire à la fois l'empreinte carbone et l'empreinte sociale des batteries. Cette transformation a été accélérée par l'alliance européenne pour les batteries, lancée par le commissaire européen Maroš Šefčovic en 2017, dans le but de construire une chaîne de valeur durable pour les batteries en Europe. La stratégie suédoise pour une chaîne de valeur durable des batteries montre comment les actions menées en Suède contribueront à l'évolution du secteur des piles en Europe.

Le développement de la production de batteries durables est non seulement important pour atteindre les objectifs climatiques, mais il permet également l'émergence d'une industrie compétitive qui crée de la croissance et des emplois tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Svante Axelsson, coordinateur national de Fossil Free Sweden, déclare : « La forte demande d'électrification dans le secteur des transports et les processus industriels ont fait de la fabrication de batteries un véritable goulot d'étranglement. Les batteries produites de manière durable pourraient devenir la prochaine grande expansion industrielle en Suède. »

Dans le « Global Lithium-Ion Battery Supply Chain Ranking » (« Classement mondial de la chaîne d'approvisionnement des batteries au lithium-ion ») de Bloomberg NEF, la Suède devrait passer de la 10e à la 4e place d'ici 2025, juste derrière la Chine, le Japon et les États-Unis.

La Suède occupe une position forte, avec l'accès aux matières premières, à l'électricité bon marché et renouvelable, à l'expertise et aux instruments politiques qui favorisent la pérennité de l'électrification avec des exigences environnementales élevées. En outre, la Suède dispose d'acteurs puissants tout au long de la chaîne de valeur, du recyclage et de l'exploitation minière à la fabrication de matériaux actifs, de piles et de batteries complètes, et jusqu'aux applications dans l'industrie automobile ainsi que dans le système électrique.

C'est l'initiative gouvernementale Fossil Free Sweden qui est l'origine de la stratégie nationale pour une chaîne de valeur durable des batteries, en coopération avec EIT InnoEnergy qui a également développé les bases de la stratégie européenne relative aux batteries pour la Commission européenne.

Cette stratégie est soutenue par des acteurs de toute la chaîne de valeur, de l'industrie minière suédoise au producteur de batteries Northvolt, mais également par des constructeurs automobiles comme Volvo Cars, le groupe Volvo et Scania, le distributeur d'électricité Vattenfall, ainsi que par des universités et des organisations environnementales.

La stratégie dresse une liste de demandes pour une politique nationale dans cinq domaines :

Des batteries durables pour un système d'énergie et de transport sans énergies fossiles : Stimuler la demande et l'utilisation de batteries durables. La production durable de batteries, une nouvelle industrie pour la Suède : Créer les conditions pour le développement d'une chaîne de valeur durable des batteries en Suède. La récupération et l'extraction de matériaux pour un secteur des piles circulaire et durable : Créer les conditions permettant à l'industrie minière et à l'industrie du recyclage d'apporter des matières premières produites de manière durable Le développement des compétences pour un avenir chargé : Investir dans la recherche, l'innovation et l'éducation pour le développement des compétences. La collaboration et le dialogue pour la croissance et l'exportation : Mettre en œuvre et suivre les propositions d'action grâce à une large collaboration tout au long de la chaîne de valeur des batteries.

Kenneth Johansson, président directeur général d'EIT InnoEnergy Scandinavia, commente : « La Suède fait déjà aujourd'hui partie intégrante de l'écosystème européen des batteries, mais il y a de la place pour le développement dans de nombreuses parties de la chaîne de valeur et ici, la stratégie peut être un outil important. Nous sommes impressionnés par l'engagement fourni par toutes les personnes impliquées et nous avons hâte de voir comment l'exemple de cette stratégie peut servir de modèle à suivre pour les autres pays européens. »

À propos d'EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy est le principal moteur de l'innovation et de l'esprit d'entreprise dans le domaine de l'énergie durable en Europe et au-delà.

EIT InnoEnergy a fourni des investissements et des services à valeur ajoutée à quelque 380 jeunes entreprises liées à l'énergie durable, dont plus de 30 sont dans le domaine du stockage, y compris des acteurs phares comme Northvolt, un fabricant de batteries durables intégré verticalement, et Skeleton Technologies, un leader mondial des ultracondensateurs jouant un rôle clé au sein des principaux OEM.

Conformément au mandat de la Commission européenne, EIT InnoEnergy a dirigé le volet industriel de l'alliance européenne pour les batteries en 2017, une initiative de la Commission européenne visant à construire un secteur européen des piles fort et compétitif.

EIT InnoEnergy a été créée en 2010. La société a investi 560 millions d'euros dans les innovations en matière d'énergie durable et est soutenue par l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT).

https://innoenergy.com/

Contact :

Megain Buchan

[email protected]

Related Links

http://www.innoenergy.com



SOURCE EIT InnoEnergy