Une première sur Kickstarter : SEA-GULL dévoile un chronographe rattrapante à cadran météorite en édition limitée

Limitée à 200 pièces dans le monde, cette collection associe un véritable cadran en météorite Muonionalusta au calibre manufacture amélioré ST1961-2 à rattrapante de SEA-GULL.

TIANJIN, China et NEW YORK, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- SEA-GULL Watch Group a officiellement lancé son Chronographe Rattrapante à Cadran Météorite en édition limitée, disponible exclusivement sur Kickstarter. Cette sortie marque la première fois que la manufacture historique propose un cadran en météorite associé à une complication mécanique rattrapante directement aux collectionneurs via une plateforme de financement participatif.

SEA-GULL Debuts Meteorite Rattrapante Chronograph Limited Edition, ref. 418.43.1077

La campagne Kickstarter propose un prix de lancement de 4 500 USD par pièce, ou 4 250 USD par pièce pour l'offre de deux montres, contre un prix public conseillé de 5 200 USD.

Véritable météorite Muonionalusta

Chaque cadran est découpé avec précision dans la météorite de fer Muonionalusta tombée sur Terre il y a des millions d'années. Refroidi dans le vide spatial pendant des millénaires, le matériau présente des motifs de Widmanstätten uniques, rendant chaque montre totalement singulière.

Calibre manufacture ST1961-2 : rattrapante à remontage manuel

Le chronographe rattrapante est l'une des complications les plus complexes de l'horlogerie mécanique. SEA-GULL a développé le calibre ST1961-2 basé sur l'architecture ST19 et le calibre ST1961, premier mouvement rattrapante de la marque.

Doté d'une roue à colonnes et d'un poussoir indépendant à 10 heures, il permet de mesurer des temps intermédiaires ou simultanés grâce à deux aiguilles superposées. Le mouvement est visible via un fond en saphir.

Par rapport au ST1961, cette version améliore la finition, intègre des vis bleuies et optimise les performances mécaniques.

Boîtier en titane grade 5 inspiré de 1963

Le boîtier de 42,5 mm est fabriqué en titane grade 5, choisi pour sa légèreté et sa résistance. Son design s'inspire du chronographe d'aviation SEA-GULL 1963.

Disponibilité

Le chronographe Rattrapante Meteorite est limité à 200 pièces dans le monde et disponible exclusivement sur Kickstarter. SEA-GULL propose également un coffret collector incluant ce modèle ainsi que la nouvelle édition Seagull 1963 à cadran en météorite. Ensemble, ces deux montres illustrent l'évolution des chronographes d'aviation de la marque, du chronographe militaire emblématique de 1963 à son chronographe à rattrapante le plus avancé à ce jour.

Plus d'informations : https://www.kickstarter.com/projects/seagullwatch/sea-gull-meteorite-rattrapante-chronograph-global-launch?ref=b5p84j

Les livraisons devraient commencer en juillet 2026, les contributeurs seront informés par ordre de contribution.

À propos de SEA-GULL Watch Group

Fondé en 1955, Tianjin SEA-GULL Watch Group est l'un des fabricants de montres mécaniques les plus établis en Chine. En 2025, SEA-GULL a lancé son site web officiel mondial à en.seagullwatch.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993072/SEA_GULL_Launches_World_s_First_Meteorite_Rattrapante_Chronograph_on_Kickstarter_1.jpg